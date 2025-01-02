Besoin d'un aperçu des marchés des actions et des ETF ? Voici plusieurs informations clés sur l'achat et la vente de ces instruments.
Le trading d'actions et d'ETF est le processus d'achat et de vente d'actions individuelles de sociétés ou de paniers d'actifs (tels que les ETF), dans l'espoir de bénéficier des fluctuations de prix.
Vous pouvez acheter et vendre des actions ou des ETF directement sur une bourse, ou trader des produits dérivés de gré à gré (OTC) tels que des CFD, basés sur leur prix.
Les traders cherchent généralement à tirer parti des mouvements de marché à court terme. Ils peuvent acheter des actions ou des ETF dont ils anticipent la hausse, les conserver brièvement, puis les vendre une fois le marché en hausse. Cela diffère de l'investissement traditionnel, qui consiste généralement à acheter et à conserver des actifs à long terme. Comme pour tous les produits de trading et d'investissement, il existe toujours une possibilité de perte autant que de gain.
Les actions et les ETF font partie des marchés les plus populaires à trader. Les actions offrent une exposition à la performance d'une seule entreprise, tandis que les ETF suivent une sélection plus large d'actifs – des secteurs et indices aux matières premières et obligations – au sein d'un seul produit.
Le trading d'actions et d'ETF avec des CFD ou des knock-outs vous donne la possibilité de spéculer à la fois sur la baisse et sur la hausse des prix, sans avoir à acheter physiquement l'actif sous-jacent.
Avec les CFD, vous pouvez également utiliser l'effet de levier pour amplifier votre exposition. Cela peut amplifier vos profits mais aussi vos pertes, car les deux seront basés sur la valeur totale de la position.
Nous proposons le trading de CFD et le trading de knock-outs sur plus de 4,000 actions et ETF mondiaux, vous offrant une exposition à leurs mouvements de prix sans avoir à les acheter directement.
Nous proposons également des horaires étendus sur les principales actions américaines, vous permettant de trader les mouvements de prix autour des annonces de résultats qui sont généralement publiées après la clôture des marchés.
Identifiez les points d'entrée et de sortie potentiels grâce à nos outils de graphiques intelligents et intuitifs, et définissez des alertes de prix pour vous avertir des mouvements importants du marché. Protégez-vous contre les fluctuations défavorables des prix grâce à notre gamme d'outils de gestion des risques, y compris les stops suiveurs, qui verrouillent les gains tout en limitant les pertes.*
En savoir plus sur le trading d'actions et les différences entre le trading d'actions et le trading de CFD.
Restez informé des dernières actualités, analyses et perspectives sur le marché des actions.
Découvrez ce qu'est une IPO et comment fonctionne le trading d'IPO.
*Les stop-loss ne sont pas garantis. Les stop-loss garantis entraînent des frais en cas d'activation.
Obtenez un aperçu approfondi des mouvements du marché boursier et des horaires de trading – y compris les plus fortes hausses, baisses quotidiennes et les heures d'ouverture des marchés mondiaux.
C'est vraiment un très bon brokers hyper simple à manipuler
Très facile d’utilisation, service client impeccable pas de prise de tête, je n’ai pas rencontré de problème pour ma part depuis le début...
Bonjour je tenais vraiment a remercier le service client qui est actif et qui aide vraiment quand vous faites une erreur, a toute les personnes qui hésite, je vous le recommande a 100%. Un courtier très fiable et digne de cette 5 étoiles
Bonne interface compréhensible et userfriendly. Facile à utiliser. Les actualités sont biens aussi.
Trop bien pour les débutants qui veulent se lancer dans le trading. Les spread son raisonnable et la plate-forme et facile d'accès et d'utilisation. Merci à capital.com pour tout ce qu'il a mis en place pour les débutants. Ex: cours de trading Merci infiniment.
En bourse depuis plus de 20 ans et perdu une fortune. Ici chez Capital, je ressens que je pourrai récupérer une partie grâce à l' outil qui me plaît, et l' accueil vraiment bien Les "robots" sont super accueillants et nous placent dans une position d' un avenir sympathique possible.
Très bon service, rapide et à l’écoute de tout, j’ai eu un soucis de banque il m’ont très bien indiquer ce que je devais faire et tout est rentré dans l’ordre
Très bonne app s'agissant du Trading , c'est app est fiable et meme conseillé par les tradeur eux meme
Une bonne plateforme, répond à toutes mes exigences, une seule demande lors du retrait d'argent d'un compte de trading, j'aimerais le recevoir sur une carte bancaire plus rapidement, mais dans l'ensemble je suis satisfait.
tres bien une fois bien pris en main. il manque un outil important pour valider l'étude, le market profil avec l'intégralité de ses paramètres modifiable comme son heure d'ouverture pour le près marché à 14h30 etc
Je recommande vivement Capital.com pour la qualité de son service de courtage. L’interface est claire, rapide, et facile à utiliser, idéale autant pour les débutants que pour les traders expérimentés. Le service client est réactif et professionnel, et les spreads sont très compétitifs. Un broker fiable, transparent, et efficace. Très satisfait de mon expérience jusqu’à présent ! ✅
j'ai mis longtemps a faire impeux d'argent mais maintenant c'est bon. je recommande pour toute les personnes super appli
Pas de problème pour moi , cash out rapide . à voir dans le temps. satisfait
Affichage de nos avis 4 et 5 étoiles. Les détails spécifiques des utilisateurs ont été intentionnellement anonymisés pour protéger leur vie privée conformément aux exigences du RGPD.
Pourquoi choisir Capital.com? Nos résultats parlent d'eux-mêmesGroupe Capital.com
1 Les informations présentées concernent Capital Com Group.
2 L'effet de levier amplifie à la fois les profits et les pertes.