Résumé Nous gagnons de l'argent grâce aux spreads, aux ordres de stop-loss garantis, aux frais de conversion de devises et aux frais de sessions nocturnes. Vous ne payez aucune commission sur les positions que vous prenez avec nous.

Conformément à notre mission d'aider nos clients à prendre de meilleures décisions, nous avons investi massivement dans des outils pour les aider à trader.

Capital.com a mis en place une protection contre le solde négatif pour les clients particuliers, de sorte que les pertes de trading ne peuvent jamais dépasser les fonds présents sur le compte. Si vous souhaitez maintenir une position après un appel de marge, vous pouvez déposer des fonds supplémentaires pour couvrir votre exigence de marge et éviter que votre trade ne soit fermé.

Nous visons à établir des relations durables avec nos clients basées sur la confiance.

Spreads

Les spreads sont la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'un titre négociable. Ils constituent le principal moyen pour les courtiers comme nous de gagner de l'argent. Les spreads peuvent varier en fonction de l'actif et des conditions du marché.

Par exemple, les marchés généralement à fort volume comme l'EUR/USD ou l'or peuvent avoir des écarts plus serrés que ceux moins échangés comme le maïs ou le jus d'orange. Cela signifie que le coût global de trading sur des marchés très liquides peut, relativement, être beaucoup plus bas que sur des marchés moins liquides. Cependant, les marchés moins liquides connaissent souvent des niveaux de volatilité élevés qui peuvent attirer les traders conscients du risque, malgré le coût plus élevé.

Voici le prix d'achat et de vente d'un actif visualisé, montrant l'écart de prix à partir duquel notre frais est dérivé. La taille du spread peut varier en fonction du marché, selon des facteurs tels que la liquidité et la volatilité du marché, ce qui implique que le coût de trading peut également varier en conséquence. Il est conseillé de toujours vérifier le coût du trading avant d'ouvrir une position.

Exemple de spread Disons que vous tradez un contrat CFD US 500 représentant 1 $ par point de mouvement de l'indice. Le spread pour cet indice est de 0,8 points. Cela signifie que le coût de votre spread est de 1 $ x 0,8 = 0,80 $. Vous ouvrez une nouvelle position et augmentez votre taille à 10 contrats. Le coût de votre spread est désormais de 0,8 $ x 10 = 8 $ pour la position. Maintenant, disons que vous tradez GBP/USD avec une valeur notionnelle de 10 000 £ (également connue sous le nom de mini-lot), avec un écart de 0,00013 pour la paire (équivalant à 1,3 points). Vous paierez 0,00013 x 10000 = l'équivalent de 1,30 $ en écart pour ouvrir et fermer la position.

Les ordres stop-loss garantis

Un ordre de stop-loss standard est une instruction pour vendre un titre à un niveau particulier. Cependant, il n'est pas garanti d'être exécuté au prix souhaité en raison de l'effet de glissement. Par exemple, lors d'un écart de marché, un stop-loss standard est généralement exécuté au prix disponible suivant plutôt qu'au niveau spécifié. L'effet de glissement se produit généralement dans des marchés volatils ou pendant des périodes de faible liquidité.

En revanche, un ordre de stop-loss garanti (OSLG) est un type de stop qui garantit la clôture d'une position à un prix déterminé, indépendamment de l'effet de glissement ou des écarts de marché. Bien que les OSLG offrent la garantie que votre trade sera exécuté au prix attendu, il est important de noter qu'ils entraînent également des frais (prime) s'ils sont déclenchés. Voici un exemple d'un OSLG comparé à un stop-loss standard.

Les frais de session nocturne

Les frais de session nocturne sont la charge quotidienne standard de l'industrie à payer si vous maintenez une position avec nous pendant la nuit. Nous facturons ces frais pour couvrir les coûts liés au prêt d'argent sur des positions à effet de levier en dehors des heures normales du marché. Cependant, ils peuvent également être crédités sur votre compte dans certains scénarios lorsque vous maintenez une position vendeuse.

Les frais de session nocturne sont calculés différemment en fonction de la classe d'actifs que vous tradez. Les facteurs qui peuvent l'affecter incluent les références de taux d'intérêt (par exemple, SONIA ou SOFR), un ajustement de base nocturne, un taux de swap nocturne et nos frais journaliers. Retrouvez une répartition complète des composants de la charge par classe d'actifs, ainsi que des exemples de trades illustrant son application, sur notre page des frais et charges.

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