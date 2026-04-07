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Procédure de dépôt de plainte (CCSV)

Procédure de dépôt de plainte

Conditions générales et politiques: Capital Com SV Investments Limited (CySEC)

  1. Conditions générales
  2. Conditions Générales pour le Parrainage de Clients Professionnels
  3. Termes et conditions pour les services de courtage d'actions
  4. Déclaration de divulgation des risques
  5. Politique d’exécution des ordres
  6. Politique de confidentialité
  7. Politique de catégorisation client
  8. Politique relative au fonds d’indemnisation des investisseurs
  9. Politique de gestion des conflits d’intérêts
  10. Politique relative aux cookies
  11. Politique sur l’effet de levier et la marge
  12. Conditions générales pour les clients professionnels électifs
  13. List of PSPs/EMIs
  14. Documents d'information clé
  15. Document de Divulgation des Frais

Documents et déclarations supplémentaires

  1. Conformité et législation
  2. Confirmation de trade
  3. Réglementations
  4. Publications réglementaires