AccueilDocumentation juridiquePublications réglementaires (CCSV)

Publications réglementaires (CCSV)

  1. Pillar 3 Disclosure - Standalone (2022)
  2. Pillar 3 Disclosure - Consolidated (2022)
  3. Pillar 3 Disclosure - Standalone (2023)
  4. Pillar 3 Disclosure - Consolidated (2023)
  5. Pillar 3 Disclosure - Standalone (2024)
  6. Pillar 3 Disclosure - Consolidated (2024)
  7. Pillar 3 Disclosure - Standalone (2025)
  8. RTS 27 Quality of Execution Disclosure (Q3 2023)
  9. RTS 27 Quality of Execution Disclosure (Q1 2024)
  10. RTS 27 Quality of Execution Disclosure (Q2 2024)
  11. RTS 27 Quality of Execution Disclosure (Q3 2024)
  12. RTS 27 Quality of Execution Disclosure (Q4 2024)
  13. RTS 28 Quality of Execution Disclosure (2022)
  14. RTS 28 Quality of Execution Disclosure (2023)
  15. RTS 28 Quality of Execution Disclosure (2024)
  16. Document d'information clé - Indices
  17. Document d'information clé - Сrypto-monnaies
  18. Document d'informations clés - Matières premières
  19. Document d'information clé - Paires de devises (FX)
  20. Document d'information clé - Actions