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Obligations et Futures sur Obligations

Prenez des positions longues ou courtes avec des CFD et des options knock-out sélectionnées sur des obligations majeures telles que les bons du Trésor américain et les gilts britanniques. Explorez l'ensemble des marchés sur la plateforme web ou l'application Capital.com – y compris les obligations, les indices, les actions, les matières premières, le forex et bien plus encore.

Qu'est-ce que le trading d'obligations ?

Le trading d'obligations consiste à spéculer sur les mouvements de prix des titres de créance émis par les gouvernements ou les entreprises, tels que les obligations du Trésor américain, les gilts britanniques et les bunds allemands. Ces instruments sont essentiellement des prêts accordés par les investisseurs aux émetteurs, qui s'engagent à rembourser le principal avec intérêts au fil du temps.

Les prix des obligations peuvent évoluer en réaction aux décisions sur les taux d'intérêt, aux données sur l'inflation, aux changements de notation de crédit et au sentiment économique général.

Plutôt que d'acheter des obligations directement, vous pouvez trader des CFD sur obligations spot ou des futures sur obligations.

  • Les CFD spot sur obligations suivent le prix en direct du marché obligataire sous-jacent. Vous pouvez également trader certains marchés spot d'obligations avec des options knock-out.
  • Les CFD sur futures d'obligations suivent des contrats à terme liés aux obligations d'État, reflétant les anticipations du marché concernant les taux d'intérêt et les conditions économiques jusqu'à une date d'expiration définie. Les options knock-out ne sont pas disponibles sur les futures d'obligations.

Ces deux formats vous permettent de spéculer sur les mouvements des prix des obligations sans posséder l'obligation sous-jacente.

Pourquoi trader des obligations ?

Les marchés obligataires peuvent offrir un moyen de diversifier votre stratégie de trading au-delà des actions ou des indices. En tant que marché traditionnellement moins volatil, les obligations d'État sont souvent utilisées par les traders pour gérer les risques ou couvrir d'autres positions.

Les prix des obligations ont historiquement montré une tendance générale à évoluer dans la direction opposée aux taux d'intérêt – lorsque les taux augmentent, les prix des obligations baissent souvent, et vice versa. Cette relation inverse peut créer des opportunités potentielles de trader le sentiment des banques centrales et les cycles économiques. Cependant, cette relation peut être imprévisible, particulièrement en période de tensions sur les marchés. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Le trading d'obligations via le trading de CFD vous permet également de prendre des positions longues ou courtes, ce qui signifie que vous pouvez spéculer sur la hausse ou la baisse des prix des obligations – sans avoir à acheter l'obligation elle-même ni à attendre son échéance. Les knock-outs offrent une approche différente : tradez les marchés spot d'obligations avec des limites de risque intégrées et des coûts prédéfinis, fixés à l'avance, tout en conservant une exposition totale au marché.

Pourquoi trader des obligations avec Capital.com ?

Que vous réagissiez aux décisions sur les taux d'intérêt, que vous suiviez les données sur l'inflation ou que vous répondiez à des développements géopolitiques, notre plateforme vous donne les outils pour trader les marchés obligataires avec clarté.

  • Accédez aux marchés des obligations d'État tels que les obligations du Trésor américain, les gilts britanniques, les bunds allemands et la dette de la zone euro, disponibles sous forme de CFD sur obligations spot et de CFD sur futures d'obligations.
  • Tradez certains marchés spot d'obligations avec des options knock-out. Les knock-outs ne sont pas disponibles sur les futures d'obligations
  • Des prix en temps réel et des données de marché, avec des spreads transparents et zéro commission (d'autres frais peuvent s'appliquer).
  • Des graphiques avancés, des alertes de prix et des outils de gestion des risques intégrés pour vous aider à surveiller les évolutions du marché et à gérer les risques*.

*Les stop-loss ne sont pas garantis. Les stops garantis entraînent des frais lorsqu'ils sont activés.

Pourquoi choisir Capital.com ?

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Consultez les commentaires de nos clients1, quel que soit leur niveau d'expérience.
2025-05-29
s*****

C'est vraiment un très bon brokers hyper simple à manipuler

2025-06-09
m**********

Très facile d’utilisation, service client impeccable pas de prise de tête, je n’ai pas rencontré de problème pour ma part depuis le début...

2025-06-10
A******** F*******

Bonjour je tenais vraiment a remercier le service client qui est actif et qui aide vraiment quand vous faites une erreur, a toute les personnes qui hésite, je vous le recommande a 100%. Un courtier très fiable et digne de cette 5 étoiles

2025-04-11
F*****

Bonne interface compréhensible et userfriendly. Facile à utiliser. Les actualités sont biens aussi.

2025-06-26
t***********

Trop bien pour les débutants qui veulent se lancer dans le trading. Les spread son raisonnable et la plate-forme et facile d'accès et d'utilisation. Merci à capital.com pour tout ce qu'il a mis en place pour les débutants. Ex: cours de trading Merci infiniment.

2025-06-26
G*****

En bourse depuis plus de 20 ans et perdu une fortune. Ici chez Capital, je ressens que je pourrai récupérer une partie grâce à l' outil qui me plaît, et l' accueil vraiment bien Les "robots" sont super accueillants et nous placent dans une position d' un avenir sympathique possible.

2025-01-21
A**** C******

Très bon service, rapide et à l’écoute de tout, j’ai eu un soucis de banque il m’ont très bien indiquer ce que je devais faire et tout est rentré dans l’ordre

2025-07-02
a****************

Très bonne app s'agissant du Trading , c'est app est fiable et meme conseillé par les tradeur eux meme

2025-06-29
b*********

Une bonne plateforme, répond à toutes mes exigences, une seule demande lors du retrait d'argent d'un compte de trading, j'aimerais le recevoir sur une carte bancaire plus rapidement, mais dans l'ensemble je suis satisfait.

2025-06-15
s*******E**********

tres bien une fois bien pris en main. il manque un outil important pour valider l'étude, le market profil avec l'intégralité de ses paramètres modifiable comme son heure d'ouverture pour le près marché à 14h30 etc

2025-05-25
y********i*********D******

Je recommande vivement Capital.com pour la qualité de son service de courtage. L’interface est claire, rapide, et facile à utiliser, idéale autant pour les débutants que pour les traders expérimentés. Le service client est réactif et professionnel, et les spreads sont très compétitifs. Un broker fiable, transparent, et efficace. Très satisfait de mon expérience jusqu’à présent ! ✅

2025-05-12
N*****

j'ai mis longtemps a faire impeux d'argent mais maintenant c'est bon. je recommande pour toute les personnes super appli

2025-01-02
J B G*****

Pas de problème pour moi , cash out rapide . à voir dans le temps. satisfait

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Notes et Avis
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