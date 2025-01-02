Obligations et Futures sur Obligations

Qu'est-ce que le trading d'obligations ?

Le trading d'obligations consiste à spéculer sur les mouvements de prix des titres de créance émis par les gouvernements ou les entreprises, tels que les obligations du Trésor américain, les gilts britanniques et les bunds allemands. Ces instruments sont essentiellement des prêts accordés par les investisseurs aux émetteurs, qui s'engagent à rembourser le principal avec intérêts au fil du temps.

Les prix des obligations peuvent évoluer en réaction aux décisions sur les taux d'intérêt, aux données sur l'inflation, aux changements de notation de crédit et au sentiment économique général.

Plutôt que d'acheter des obligations directement, vous pouvez trader des CFD sur obligations spot ou des futures sur obligations.

Les CFD spot sur obligations suivent le prix en direct du marché obligataire sous-jacent. Vous pouvez également trader certains marchés spot d'obligations avec des options knock-out.

Les CFD sur futures d'obligations suivent des contrats à terme liés aux obligations d'État, reflétant les anticipations du marché concernant les taux d'intérêt et les conditions économiques jusqu'à une date d'expiration définie. Les options knock-out ne sont pas disponibles sur les futures d'obligations.

Ces deux formats vous permettent de spéculer sur les mouvements des prix des obligations sans posséder l'obligation sous-jacente.

Pourquoi trader des obligations ?

Les marchés obligataires peuvent offrir un moyen de diversifier votre stratégie de trading au-delà des actions ou des indices. En tant que marché traditionnellement moins volatil, les obligations d'État sont souvent utilisées par les traders pour gérer les risques ou couvrir d'autres positions.

Les prix des obligations ont historiquement montré une tendance générale à évoluer dans la direction opposée aux taux d'intérêt – lorsque les taux augmentent, les prix des obligations baissent souvent, et vice versa. Cette relation inverse peut créer des opportunités potentielles de trader le sentiment des banques centrales et les cycles économiques. Cependant, cette relation peut être imprévisible, particulièrement en période de tensions sur les marchés. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Le trading d'obligations via le trading de CFD vous permet également de prendre des positions longues ou courtes, ce qui signifie que vous pouvez spéculer sur la hausse ou la baisse des prix des obligations – sans avoir à acheter l'obligation elle-même ni à attendre son échéance. Les knock-outs offrent une approche différente : tradez les marchés spot d'obligations avec des limites de risque intégrées et des coûts prédéfinis, fixés à l'avance, tout en conservant une exposition totale au marché.

Pourquoi trader des obligations avec Capital.com ?

Que vous réagissiez aux décisions sur les taux d'intérêt, que vous suiviez les données sur l'inflation ou que vous répondiez à des développements géopolitiques, notre plateforme vous donne les outils pour trader les marchés obligataires avec clarté.

Accédez aux marchés des obligations d'État tels que les obligations du Trésor américain, les gilts britanniques, les bunds allemands et la dette de la zone euro, disponibles sous forme de CFD sur obligations spot et de CFD sur futures d'obligations.

Tradez certains marchés spot d'obligations avec des options knock-out. Les knock-outs ne sont pas disponibles sur les futures d'obligations

Des prix en temps réel et des données de marché, avec des spreads transparents et zéro commission (d'autres frais peuvent s'appliquer).

Des graphiques avancés, des alertes de prix et des outils de gestion des risques intégrés pour vous aider à surveiller les évolutions du marché et à gérer les risques*.

*Les stop-loss ne sont pas garantis. Les stops garantis entraînent des frais lorsqu'ils sont activés.