Obligations et Futures sur Obligations

Le trading d'obligations consiste à spéculer sur les mouvements de prix des titres de créance émis par les gouvernements ou les entreprises, tels que les obligations du Trésor américain, les gilts britanniques et les bunds allemands. Ces instruments sont essentiellement des prêts accordés par les investisseurs aux émetteurs, qui s'engagent à rembourser le principal avec intérêts au fil du temps.
Les prix des obligations peuvent évoluer en réaction aux décisions sur les taux d'intérêt, aux données sur l'inflation, aux changements de notation de crédit et au sentiment économique général.
Plutôt que d'acheter des obligations directement, vous pouvez trader des CFD sur obligations spot ou des futures sur obligations.
Ces deux formats vous permettent de spéculer sur les mouvements des prix des obligations sans posséder l'obligation sous-jacente.
Les marchés obligataires peuvent offrir un moyen de diversifier votre stratégie de trading au-delà des actions ou des indices. En tant que marché traditionnellement moins volatil, les obligations d'État sont souvent utilisées par les traders pour gérer les risques ou couvrir d'autres positions.
Les prix des obligations ont historiquement montré une tendance générale à évoluer dans la direction opposée aux taux d'intérêt – lorsque les taux augmentent, les prix des obligations baissent souvent, et vice versa. Cette relation inverse peut créer des opportunités potentielles de trader le sentiment des banques centrales et les cycles économiques. Cependant, cette relation peut être imprévisible, particulièrement en période de tensions sur les marchés. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Le trading d'obligations via le trading de CFD vous permet également de prendre des positions longues ou courtes, ce qui signifie que vous pouvez spéculer sur la hausse ou la baisse des prix des obligations – sans avoir à acheter l'obligation elle-même ni à attendre son échéance. Les knock-outs offrent une approche différente : tradez les marchés spot d'obligations avec des limites de risque intégrées et des coûts prédéfinis, fixés à l'avance, tout en conservant une exposition totale au marché.
Que vous réagissiez aux décisions sur les taux d'intérêt, que vous suiviez les données sur l'inflation ou que vous répondiez à des développements géopolitiques, notre plateforme vous donne les outils pour trader les marchés obligataires avec clarté.
*Les stop-loss ne sont pas garantis. Les stops garantis entraînent des frais lorsqu'ils sont activés.
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