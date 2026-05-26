Conformité et législation

Chez Capital.com, nous garantissons une transparence totale concernant notre modèle économique. Nous publions toutes les informations pertinentes et informons nos utilisateurs des frais qui s'appliquent lorsqu'ils tradent sur notre plateforme.

Trading à effet de levier

Capital.com permet aux utilisateurs de trader sur des fonds à effet de levier. Cela signifie que vous pouvez négocier des montants supérieurs à ceux que vous avez déposés, c'est-à-dire investir sur marge.

Consultez nos articles sur les Marge et l’effet de levier.

Exemple:

Supposons que vous avez déposé $1,000 sur votre compte Capital.com. L'effet de levier est de 1:50. Cela signifie que vous pouvez tarder des transactions d'une valeur maximale de $50,000. La valeur minimale que vous devez maintenir dans votre compte en tout temps (par exemple l'exigence de marge) est d'un cinquantième (1/50) ou 2 % de la valeur de vos placements.

Notez que le trading sur marge amplifie à la fois les rendements potentiels et les pertes potentielles. Capital.com fournit à ses utilisateurs une méthode efficace de gestion des risques afin d’éviter un solde de compte négatif.

Protection contre le solde négatif

La fonctionnalité de protection contre le solde négatif présente dans l'application capital.com permet aux utilisateurs de ne pas perdre plus que ce qu'ils ont déposé dans leur compte.

Écart (Spread)

L’écart (ou spread) est la différence entre le cours vendeur (sur lequel vous achetez des titres) et le cours acheteur (sur lequel vous vendez des titres) d'un CFD donné. Lors de l'ouverture et de la fermeture d'une transaction, les utilisateurs de Capital.com paient réellement un écart équivalent à cette différence.

Consultez nos cours pour en savoir plus sur le spread. Pour plus de détails, veuillez visiter notre page Frais et commissions.

Taux au jour le jour

Pour débuter à trader avec Capital.com, les utilisateurs doivent d'abord effectuer un dépôt. Comme Capital.com permet à ses utilisateurs de trader des montants plus importants que ceux qui ont été déposés à l'origine, cela signifie que des frais de financement sont impliqués. Ce frais de financement, appelé « taux au jour le jour » est facturé que si une opération est laissée ouverte pendant la nuit.

Cela signifie que si vous fermez votre position dans la même journée, vous ne payez pas ce taux.

Les taux au jour le jour sont calculés sur la base des taux interbancaires de référence mensuels.

Vous trouverez les chiffres des taux au jour le jour les heures limites de facturation se trouvent dans la section détails des instruments.

Vous trouverez le montant réel de du taux au jour le jour pour chaque instrument sur la page de l'instrument en question.

Pays dans lesquels nous opérons

Capital.com accepte des clients des États membres de l'EEE (Espace économique européen) et des États non membres de l'EEE suivants :

Allemagne, Argentine, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bulgarie, Cambodge, Chili, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Hongrie, Inde, Islande, Indonésie, Irlande, Italie, Koweït, République kirghize, République tchèque, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Mexique, Monaco, Norvège, Oman, Ouzbékistan, Émirats arabes unis, Pakistan, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Thaïlande, Pays-Bas, Turkménistan, Royaume-Uni, Roumanie.