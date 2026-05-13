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Le réseau social de traders et investisseurs le plus important sur le web, avec plus de 50 millions d'utilisateurs.

Interface facile à utiliser

TradingView est doté d'une interface intuitive, vous permettant de passer à la vitesse supérieure en matière de trading, où que vous soyez dans votre parcours.

Le meilleur du trading

Compatible avec les ordinateurs de bureau, les mobiles et les tablettes, vous pouvez ainsi sélectionner et analyser des CFD et collaborer avec d'autres traders où que vous soyez et à tout moment.

Comment puis-je me connecter à Tradingview ?

  • Étape 1 Inscrivez-vous et créez un compte sur Capital.com.
  • Étape 2 Trouvez notre profil de courtier sur TradingView et cliquez sur « Trade ».
  • Étape 3 Connectez-vous à Capital.com et complétez la connexion.
  • Étape 4 Vous êtes prêt à consulter les graphiques et à passer des ordres.

 

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Graphiques exclusifs

Apportez de la cohérence à votre stratégie de trading grâce à des graphiques hautement interactifs, adaptés aux téléphones portables et dotés de plus de 110 outils de dessin intelligents.

Tout pour le trading

Trouvez un ensemble d'indicateurs juste à côté des écrans avancés et de votre fil d'actualités en direct. Il n'est pas nécessaire de changer de plateforme pour trader efficacement.

Connectez-vous et apprenez

Rejoignez la communauté des traders et des investisseurs et découvrez les dernières tendances et perspectives du marché.

Les caractéristiques de TradingView

Graphiques avancés

Repérez les opportunités potentielles en utilisant plus de 12 graphiques personnalisables, y compris Renko, Kagi, Point and Figure, et visualisez jusqu'à 8 d'entre eux sur un seul onglet.

Alertes de trading :

Restez synchronisé avec les marchés grâce à 12 conditions d'alerte sur les prix, les indicateurs et les stratégies.

Analyse technique :

Affinez votre jugement avec plus de 100 indicateurs préconfigurés, d'innombrables indicateurs créés par la communauté, des outils de dessin intelligents, des indicateurs de profil de volume, la reconnaissance de motifs de chandeliers et bien plus encore.

Analyse financière:

Utilisez plus de 100 champs et ratios fondamentaux, états financiers, analyses de valorisation et données historiques sur les entreprises.

Langage de programmation Pine Script :

Trader avancé ? Créez vos propres indicateurs en utilisant le puissant langage de programmation Pine Script™ de la plateforme.

Accédez à un réseau social en constante expansion :

Rejoignez une communauté dynamique de personnes partageant les mêmes idées venant des quatre coins du monde et discutez en temps réel. Regardez et apprenez en suivant des flux de trading en direct, ou partagez vos connaissances en diffusant les vôtres.

Pourquoi choisir Capital.com ?

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FAQs

Quels sont les appareils compatibles avec TradingView?

Vous pouvez utiliser TradingView sur les PC, les téléphones portables et les tablettes.

Comment puis-je trader sur TradingView?

Connectez Capital.com à TradingView pour trader des CFD en vous aidant de graphiques avancés. Les CFD permettent de spéculer sur la différence de prix entre le moment où le contrat est ouvert et celui où il est fermé. Ils vous permettent d'ouvrir des positions longues ou courtes avec seulement une fraction de la valeur de votre trade – un concept connu sous le nom de trading sur marge.

En conséquence, vous pouvez ouvrir des positions plus importantes et obtenir une plus grande exposition aux marchés financiers mondiaux. Cependant, vous êtes également exposé au risque, car l'effet de levier amplifie à la fois les gains et les pertes. C’est pourquoi il est important d’appliquer des outils de gestion des risques lors du trading de CFD.

Quels marchés puis-je trader avec TradingView?

En tradant avec Capital.com sur TradingView, vous pouvez ouvrir des positions longues ou courtes avec des CFD sur plus de 3 000 marchés, y compris des actions, des cryptomonnaies, des indices, des devises et des matières premières.

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