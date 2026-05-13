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Trader avancé ? Créez vos propres indicateurs en utilisant le puissant langage de programmation Pine Script™ de la plateforme.
Rejoignez une communauté dynamique de personnes partageant les mêmes idées venant des quatre coins du monde et discutez en temps réel. Regardez et apprenez en suivant des flux de trading en direct, ou partagez vos connaissances en diffusant les vôtres.
Vous pouvez utiliser TradingView sur les PC, les téléphones portables et les tablettes.
Connectez Capital.com à TradingView pour trader des CFD en vous aidant de graphiques avancés. Les CFD permettent de spéculer sur la différence de prix entre le moment où le contrat est ouvert et celui où il est fermé. Ils vous permettent d'ouvrir des positions longues ou courtes avec seulement une fraction de la valeur de votre trade – un concept connu sous le nom de trading sur marge.
En conséquence, vous pouvez ouvrir des positions plus importantes et obtenir une plus grande exposition aux marchés financiers mondiaux. Cependant, vous êtes également exposé au risque, car l'effet de levier amplifie à la fois les gains et les pertes. C’est pourquoi il est important d’appliquer des outils de gestion des risques lors du trading de CFD.
En tradant avec Capital.com sur TradingView, vous pouvez ouvrir des positions longues ou courtes avec des CFD sur plus de 3 000 marchés, y compris des actions, des cryptomonnaies, des indices, des devises et des matières premières.
1 Les informations présentées concernent Capital Com Group.