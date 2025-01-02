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Prenez des positions sans risque sur des centaines de marchés mondiaux avec des fonds virtuels, sur notre plateforme de trading simple à utiliser.

Pourquoi utiliser un compte de trading de démo ?

Pratiquer sur un compte de trading de démonstration gratuit est une approche idéale aux marchés. Cela vous permet d'apprendre les principes du trading sans risque.

 

Avec jusqu'à 100000 $ en fonds virtuels, vous pouvez prendre des positions sur le forex, les matières premières, les indices et les actions en utilisant des CFD, sans risquer d'argent réel.

 

Sur l'application mobile ou ordinateur, appréciez la fluidité et la facilité de navigation de notre plateforme. Développez vos compétences grâce à 6 types de graphiques, 8 intervalles de temps, plus de 100 indicateurs et une suite d'outils de dessin complète. Continuez à apprendre tout en tradant grâce au fil d'actualités Reuters intégré, fournissant les dernières nouvelles concernant le marché de votre choix. Vous avez également accès à notre suite de ressources éducatives, comprenant des webinaires, des glossaires et des articles explicatifs.

 

Ouvrir un compte de démo et trader dessus, c'est une option de choix pour faire vos premiers pas en vue de rejoindre notre communauté de plus de 845,000000 détenteurs de comptes réels. N'attendez plus, commencez votre parcours de trading dès aujourd'hui avec un fournisseur primé.

845K+
Traders du monde entier
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Consultez nos guides avant d'essayer notre compte de trading de démonstration.

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Ce que le secteur pense de nous

La qualité de nos produits intuitifs, notre service client dédié et notre innovation continue ont été reconnus à maintes reprises par certaines des principales autorités du secteur. Voici quelques-unes de nos récentes distinctions.
award
BrokerChooser
Meilleur Courtier CFD (2026)
award
Trading.de
Meilleure plateforme de trading (2025) *
award
Good Money Guide
Meilleur Compte de Trading : People’s Choice (2025)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Commissions & Frais (2025)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Facilité d'utilisation (2025)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Trading de Crypto (2025)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Éducation (2025)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Courtier TradingView (2025)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Gagnant 5 étoiles - Application (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Gagnant 5 étoiles - Fournisseur CFD (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Gagnant 5 étoiles - Plateforme Sélective (2024)
award
Online Money Awards
Meilleure Plateforme de Trading Globale (2024)
award
Plateforme de trading Forex Finder Award
Meilleure Plateforme de Trading Forex au Meilleur Rapport Qualité-Prix (2024)
award
Plateforme de trading Forex Finder Award
Meilleure Plateforme de Trading Forex Loisir (2024)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Commissions et Frais (2024)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Facilité d'utilisation (2024)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Éducation (2024)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Débutants (2024)
award
Deloitte Technology
N°1 des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide à Chypre et au Moyen-Orient (2023)
award
Good Money Guide
Meilleur Appli de Trading (2023)
award
Online Money Awards
Meilleur Fournisseur de CFD (2023)
award
ForexBrokers.com
Courtier à la croissance la plus rapide (2023)

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Consultez les commentaires de nos clients1, quel que soit leur niveau d'expérience.
2025-05-29
s*****

C'est vraiment un très bon brokers hyper simple à manipuler

2025-06-09
m**********

Très facile d’utilisation, service client impeccable pas de prise de tête, je n’ai pas rencontré de problème pour ma part depuis le début...

2025-06-10
A******** F*******

Bonjour je tenais vraiment a remercier le service client qui est actif et qui aide vraiment quand vous faites une erreur, a toute les personnes qui hésite, je vous le recommande a 100%. Un courtier très fiable et digne de cette 5 étoiles

2025-04-11
F*****

Bonne interface compréhensible et userfriendly. Facile à utiliser. Les actualités sont biens aussi.

2025-06-26
t***********

Trop bien pour les débutants qui veulent se lancer dans le trading. Les spread son raisonnable et la plate-forme et facile d'accès et d'utilisation. Merci à capital.com pour tout ce qu'il a mis en place pour les débutants. Ex: cours de trading Merci infiniment.

2025-06-26
G*****

En bourse depuis plus de 20 ans et perdu une fortune. Ici chez Capital, je ressens que je pourrai récupérer une partie grâce à l' outil qui me plaît, et l' accueil vraiment bien Les "robots" sont super accueillants et nous placent dans une position d' un avenir sympathique possible.

2025-01-21
A**** C******

Très bon service, rapide et à l’écoute de tout, j’ai eu un soucis de banque il m’ont très bien indiquer ce que je devais faire et tout est rentré dans l’ordre

2025-07-02
a****************

Très bonne app s'agissant du Trading , c'est app est fiable et meme conseillé par les tradeur eux meme

2025-06-29
b*********

Une bonne plateforme, répond à toutes mes exigences, une seule demande lors du retrait d'argent d'un compte de trading, j'aimerais le recevoir sur une carte bancaire plus rapidement, mais dans l'ensemble je suis satisfait.

2025-06-15
s*******E**********

tres bien une fois bien pris en main. il manque un outil important pour valider l'étude, le market profil avec l'intégralité de ses paramètres modifiable comme son heure d'ouverture pour le près marché à 14h30 etc

2025-05-25
y********i*********D******

Je recommande vivement Capital.com pour la qualité de son service de courtage. L’interface est claire, rapide, et facile à utiliser, idéale autant pour les débutants que pour les traders expérimentés. Le service client est réactif et professionnel, et les spreads sont très compétitifs. Un broker fiable, transparent, et efficace. Très satisfait de mon expérience jusqu’à présent ! ✅

2025-05-12
N*****

j'ai mis longtemps a faire impeux d'argent mais maintenant c'est bon. je recommande pour toute les personnes super appli

2025-01-02
J B G*****

Pas de problème pour moi , cash out rapide . à voir dans le temps. satisfait

Affichage de nos avis 4 et 5 étoiles. Les détails spécifiques des utilisateurs ont été intentionnellement anonymisés pour protéger leur vie privée conformément aux exigences du RGPD.

4.8
Notes et Avis
4.7
Notes et Avis
4.7
4.6

* Comparatif des 20 meilleures plateformes de trading (Classement 2026)