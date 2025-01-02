La plateforme de trading web Capital.com

Tradez sur une plateforme primée, conviviale, avec des outils avancés, des actualités financières intégrées, des listes de surveillance personnalisées, et bien plus encore.

Les avantages de la plateforme de trading en ligne Capital.com

De plus de 100 indicateurs techniques à une formation approfondie et bien plus encore, accédez à tous les outils et ressources dont vous avez besoin sur une interface intelligente et intuitive.

Une interface claire et facile à naviguer

Accédez à tous les outils dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Découvrez des graphiques, des outils, des listes de surveillance, un chat en direct et plus encore - le tout avec une fonctionnalité fluide.

Différents types de graphiques

Personnalisez les graphiques selon votre style et planifiez vos trades avec des formats en chandelier, en barres, en zones, Heikin-Ashi ou en lignes. Passez facilement d'un onglet de graphique à l'autre pour une visibilité optimale sur le marché.

Des outils d'analyse innovants

Des Bandes de Bollinger® au MACD, affinez votre analyse avec plus de 100 indicateurs techniques intuitifs, ainsi que des outils de dessin avancés.

Trading en mode démo

Affinez vos stratégies avec de l'argent virtuel et explorez notre plateforme simple sans risque, tout en découvrant les outils et fonctionnalités du compte réel.

Actualités financières approfondies

Consultez les dernières mises à jour techniques et fondamentales sur tous vos actifs préférés, et informez vos décisions de trading sans quitter la plateforme.

Outils de gestion des risques

Utilisez des stop-loss2 pour limiter vos pertes lorsque le marché évolue défavorablement, et sécurisez vos gains avec des ordres de prise de profit. Essayez également nos nouveaux stops suiveurs pour un niveau de stop qui suit les mouvements de prix favorables, verrouillant les profits tout en limitant les pertes.

Listes de surveillance illimitées

Regroupez vos marchés préférés en listes et surveillez leur performance en un coup d'œil en accédant simplement à la plateforme.

Mode de couverture

Compensez les mouvements temporaires défavorables du marché sur une transaction en ouvrant une position opposée sur le même marché. Notez qu'en utilisant cette stratégie de couverture, vous devrez payer le spread acheteur/vendeur ainsi que le financement overnight sur les deux positions.

En savoir plus sur nous en lisant nos avis

Consultez les commentaires de nos clients1, quel que soit leur niveau d'expérience.
2025-05-29
s*****

C'est vraiment un très bon brokers hyper simple à manipuler

2025-06-09
m**********

Très facile d’utilisation, service client impeccable pas de prise de tête, je n’ai pas rencontré de problème pour ma part depuis le début...

2025-06-10
A******** F*******

Bonjour je tenais vraiment a remercier le service client qui est actif et qui aide vraiment quand vous faites une erreur, a toute les personnes qui hésite, je vous le recommande a 100%. Un courtier très fiable et digne de cette 5 étoiles

2025-04-11
F*****

Bonne interface compréhensible et userfriendly. Facile à utiliser. Les actualités sont biens aussi.

2025-06-26
t***********

Trop bien pour les débutants qui veulent se lancer dans le trading. Les spread son raisonnable et la plate-forme et facile d'accès et d'utilisation. Merci à capital.com pour tout ce qu'il a mis en place pour les débutants. Ex: cours de trading Merci infiniment.

2025-06-26
G*****

En bourse depuis plus de 20 ans et perdu une fortune. Ici chez Capital, je ressens que je pourrai récupérer une partie grâce à l' outil qui me plaît, et l' accueil vraiment bien Les "robots" sont super accueillants et nous placent dans une position d' un avenir sympathique possible.

2025-01-21
A**** C******

Très bon service, rapide et à l’écoute de tout, j’ai eu un soucis de banque il m’ont très bien indiquer ce que je devais faire et tout est rentré dans l’ordre

2025-07-02
a****************

Très bonne app s'agissant du Trading , c'est app est fiable et meme conseillé par les tradeur eux meme

2025-06-29
b*********

Une bonne plateforme, répond à toutes mes exigences, une seule demande lors du retrait d'argent d'un compte de trading, j'aimerais le recevoir sur une carte bancaire plus rapidement, mais dans l'ensemble je suis satisfait.

2025-06-15
s*******E**********

tres bien une fois bien pris en main. il manque un outil important pour valider l'étude, le market profil avec l'intégralité de ses paramètres modifiable comme son heure d'ouverture pour le près marché à 14h30 etc

2025-05-25
y********i*********D******

Je recommande vivement Capital.com pour la qualité de son service de courtage. L’interface est claire, rapide, et facile à utiliser, idéale autant pour les débutants que pour les traders expérimentés. Le service client est réactif et professionnel, et les spreads sont très compétitifs. Un broker fiable, transparent, et efficace. Très satisfait de mon expérience jusqu’à présent ! ✅

2025-05-12
N*****

j'ai mis longtemps a faire impeux d'argent mais maintenant c'est bon. je recommande pour toute les personnes super appli

2025-01-02
J B G*****

Pas de problème pour moi , cash out rapide . à voir dans le temps. satisfait

Affichage de nos avis 4 et 5 étoiles. Les détails spécifiques des utilisateurs ont été intentionnellement anonymisés pour protéger leur vie privée conformément aux exigences du RGPD.

4.8
Notes et Avis
4.7
Notes et Avis
4.7
4.6

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1 Les informations présentées concernent Capital Com Group.

2 Les ordres stop-loss ne sont pas garantis.

3 Source : Données des serveurs du groupe Capital.com, 2024.