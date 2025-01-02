La plateforme de trading web Capital.com

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Très bonne app s'agissant du Trading , c'est app est fiable et meme conseillé par les tradeur eux meme
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tres bien une fois bien pris en main. il manque un outil important pour valider l'étude, le market profil avec l'intégralité de ses paramètres modifiable comme son heure d'ouverture pour le près marché à 14h30 etc
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j'ai mis longtemps a faire impeux d'argent mais maintenant c'est bon. je recommande pour toute les personnes super appli
Pas de problème pour moi , cash out rapide . à voir dans le temps. satisfait
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