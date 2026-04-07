Réglementations

Licence

Capital.com SV Investments Limited (désignée ci-après par « nous », « CAPITAL.COM », « la Société ») est une société d'investissement chypriote réglementée, numéro d'enregistrement HE 354252. La société est agréée et enregistrée auprès de la Commission d'Échanges et de Sécurités Chypriote (CySEC) sous le numéro de licence 319/17.

En tant qu'entité basée dans l'Union Européenne, CAPITAL.COM est en conformité avec les exigences imposées par la Directive Marchés d'Instruments Financiers (MiFID).

Fonds séparés

Capital.com maintient les fonds de ses clients sur des comptes bancaires distincts, conformément aux règles de notre autorité de régulation sur les fonds des clients. Autrement dit, vos fonds sont détenus séparément des nôtres et ne sont donc pas exposés aux difficultés financières imprévues qui pourraient survenir au sein de la société. La société n'a aucun droit sur ces fonds car ils vous appartiennent.

La distribution des fonds des clients se fait entre plusieurs banques de premier plan (Eurobank, Astrobank, etc.) qui sont constamment contrôlées pour s'assurer qu'elles respectent les directives de CAPITAL.COM.

Les fonds de nos clients ne peuvent donc pas être affectés par les dettes souveraines et d'entreprises.

La couverture est assurée exclusivement par les fonds CAPITAL.COM.

Fonds d'indemnisation des investisseurs

Capital.com SV Investments Limited est membre des Fonds d'indemnisation des investisseurs (les « Fond ») destinés aux clients des entreprises d'investissement chypriotes (CIF) et des autres entreprises d'investissement (IF) qui ne sont pas des établissements de crédit.

Le Fond est une personne morale de droit privé et est administré par un Comité d'administration. Le Comité est composé de cinq membres, dont le mandat est de trois ans.

Détermination du montant de l'indemnisation payable

Le volume de l'indemnisation payable à chaque client est calculé conformément aux conditions juridiques et contractuelles régissant la relation avec le client, sous réserve des règles d'indemnisation appliquées pour le règlement des réclamations entre le client couvert et CAPITAL.COM.



Si le montant de la créance déterminée en vertu de la directive dépasse le montant de vingt mille euros ( €20,000), le demandeur recevra jusqu'à €20,000 comme compensation.