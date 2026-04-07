Tradez sur le pétrole, l'or, les actions et des milliers d'autres marchés sur une plateforme conviviale, avec une protection contre les risques intégrée et des frais d'ouverture flexibles.
Choisissez votre niveau de knock-out et votre mise au début de votre trade, et obtenez une vision claire et compréhensible du montant exact que vous risquez – défini par vous.
Bien que votre risque soit plafonné au niveau que vous choisissez, le potentiel de hausse de votre trade est uniquement limité par les mouvements du marché.
Plus vous rapprochez votre niveau de knock-out du cours d'ouverture, plus le coût d'ouverture est faible. Vous aurez un risque plus élevé d'être mis K.O., mais la même exposition à la hausse pour un coût moindre.
Les knock-outs répliquent le marché, il est donc facile de connaître la valeur de votre trade. Vous choisissez votre risque lorsque vous ouvrez la position. Vous paierez de faibles frais de knock-out à l'ouverture, mais nous vous les rembourserons si vous clôturez avant d'être knock-outé.
Sélectionnez la direction que vous pensez que le marché prendra au début de votre trade – "Call" si vous pensez qu'il va monter, "Put" si vous souhaitez profiter d'une baisse des cours.
Gagnez du temps lorsque chaque seconde compte sur notre plateforme et notre application conviviales. Naviguez sans effort à travers les graphiques, les listes de surveillance personnalisées, les actualités du marché et plus encore.
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1 Les informations présentées concernent Capital Com Group.
2 L'effet de levier amplifie à la fois les profits et les pertes.