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Knock-outs : risque limité, opportunité basée sur le marché

Tradez sur le pétrole, l'or, les actions et des milliers d'autres marchés sur une plateforme conviviale, avec une protection contre les risques intégrée et des frais d'ouverture flexibles.

Pourquoi trader des knock-outs avec Capital.com ?

Contrôle des risques intégré

Choisissez votre niveau de knock-out et votre mise au début de votre trade, et obtenez une vision claire et compréhensible du montant exact que vous risquez – défini par vous.

Opportunité basée sur le marché

Bien que votre risque soit plafonné au niveau que vous choisissez, le potentiel de hausse de votre trade est uniquement limité par les mouvements du marché.

Coût flexible

Plus vous rapprochez votre niveau de knock-out du cours d'ouverture, plus le coût d'ouverture est faible. Vous aurez un risque plus élevé d'être mis K.O., mais la même exposition à la hausse pour un coût moindre.

Tarification simple

Les knock-outs répliquent le marché, il est donc facile de connaître la valeur de votre trade. Vous choisissez votre risque lorsque vous ouvrez la position. Vous paierez de faibles frais de knock-out à l'ouverture, mais nous vous les rembourserons si vous clôturez avant d'être knock-outé.

Tradez sur les marchés baissiers

Sélectionnez la direction que vous pensez que le marché prendra au début de votre trade – "Call" si vous pensez qu'il va monter, "Put" si vous souhaitez profiter d'une baisse des cours.

Plateforme rapide et claire

Gagnez du temps lorsque chaque seconde compte sur notre plateforme et notre application conviviales. Naviguez sans effort à travers les graphiques, les listes de surveillance personnalisées, les actualités du marché et plus encore.

Nos marchés de knock-outs

Consultez les dernières actualités, le sentiment des traders, l'action des prix et plus sur 5,500 les marchés.
ToutCommoditésForexIndicesActionsCryptomonnaies
Top baissiersLes plus négociésTop haussiersLes plus volatils
Crude Oil Spot
Gold
US Tech 100
Silver
Brent Oil Spot
Germany 40
US 500
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les cours des actions sont donnés à titre indicatif et peuvent différer des prix du marché en direct.

Tradez les knock-outs à votre manière

À votre bureau

Accédez à des outils avancés, des actualités financières intégrées, des listes de surveillance personnalisées et bien plus encore sur notre plateforme conviviale pour ordinateur.

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De votre poche

Tradez en déplacement avec votre appareil iOS ou Android : navigation rapide, alertes de prix instantanées et graphiques optimisés pour mobile.

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2 L'effet de levier amplifie à la fois les profits et les pertes.