Vous ne savez pas en quoi consiste le trading de cryptos ? Voici un aperçu de ce marché mondial en plein essor.
Le trading de cryptomonnaies consiste à prendre position sur la hausse ou la baisse du cours d'actifs digitaux tels que le bitcoin et l'éther dans l'intention de réaliser des bénéfices, par le biais de produits dérivés tels que les CFD. Cette méthode est la même que lorsque vous tradez des classes d'actifs plus établies telles que les actions ou les matières premières, en ce sens que vous ne faites que trader le prix sous-jacent de l'actif plutôt que de le détenir directement.
Le trading de CFD de cryptomonnaies s'effectue généralement par effet de levier, ce qui vous permet d'accéder à la valeur totale de la position avec seulement une mise de fonds relativement faible, appelée la marge. L'effet de levier amplifie les profits et les pertes au-delà de votre dépôt initial, ce qui rend le trading sur marge risqué. Une autre façon de prendre position sur les cryptomonnaies est d'acheter physiquement la monnaie digitale en utilisant des portefeuilles et des bourses, bien que cela signifie que vous ne pouvez spéculer sur la baisse de son prix, et que vous devez investir la valeur totale de la position pour investir.
Il est courant de trader des cryptomonnaies pour diverses raisons : pour le fort profit potentiel qu'elles génèrent, pour diversifier son portefeuille, pour leur nature décentralisée et l'accessibilité de leur marché 24h/24h et 7j/7j. Ces dernières années, des actifs comme le bitcoin ont connu des périodes de volatilité extrême qui ont été fortement médiatisées, ce qui les a rendus tristement célèbres dans la culture populaire et a renforcé l'engouement pour la spéculation. Certains considèrent également les cryptomonnaies comme une couverture potentielle contre les risques liés aux monnaies fiduciaires ou à l'inflation, et d'autres apprécient la technologie innovante de la blockchain sur laquelle elles reposent.
Nous proposons des CFD sur les cryptomonnaies et vous permettons ainsi de vous exposer aux fluctuations des cours de ces cryptomonnaies sans avoir à les acheter. "En tradant plus de 450 actifs digitaux avec nous, vous avez la liberté de spéculer sur les prix, qu'ils soient à la baisse ou à la hausse."
Identifiez les points d'entrée et de sortie potentiels avec nos outils d'analyse technique avancés et intuitifs, et configurez des alertes de prix pour vous notifier des mouvements significatifs du marché. Protégez-vous contre les mouvements défavorables du marché grâce à notre éventail d'outils de gestion des risques, notamment les trailing stops qui permettent de bloquer les mouvements positifs du marché tout en se protégeant contre les pertes.*
En savoir plus sur le trading de cryptomonnaies
*Les stop-loss ne sont pas nécessairement garantis.
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* L'effet de levier amplifie à la fois les profits et les pertes.
1 Les informations présentées concernent Capital Com Group.