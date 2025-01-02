AccueilMarchésCryptomonnaies

Trading de cryptomonnaies

Nous proposons des CFD et des knock-outs sur les cryptomonnaies 24h/24 et 7j/7. Découvrez des marchés incluant le bitcoin, l'ether et le tether.

Marchés des cryptomonnaies

Top baissiersLes plus négociésTop haussiersLes plus volatils
VendreAcheterÉcart1D Chg1D Graphiques
VendeursAcheteurs
BTC/USDBitcoin to US Dollar
XRP/USDRipple to US Dollar
ETH/USDEthereum to US Dollar
RAVE/USDRAVE/USD
MYX/USDMYX/USD
PEPE/USDPEPE to US Dollar
SOL/USDSolana to US Dollar
ADA/USDCardano to US Dollar
DOGE/USDDogeCoin to US Dollar
PTB/USDPTB/USD
Les cours des actions sont donnés à titre indicatif et peuvent différer des prix du marché en direct.

L'essentiel du trading de cryptomonnaies

Vous ne savez pas en quoi consiste le trading de cryptos ? Voici un aperçu de ce marché mondial en plein essor.

Qu'est-ce que le trading de cryptomonnaies ?

Le trading de cryptomonnaies consiste à prendre position sur la hausse ou la baisse du cours d'actifs digitaux tels que le bitcoin et l'éther dans l'intention de réaliser des bénéfices, par le biais de produits dérivés tels que les CFD. Cette méthode est la même que lorsque vous tradez des classes d'actifs plus établies telles que les actions ou les matières premières, en ce sens que vous ne faites que trader le prix sous-jacent de l'actif plutôt que de le détenir directement.

Le trading de CFD de cryptomonnaies s'effectue généralement par effet de levier, ce qui vous permet d'accéder à la valeur totale de la position avec seulement une mise de fonds relativement faible, appelée la marge. L'effet de levier amplifie les profits et les pertes au-delà de votre dépôt initial, ce qui rend le trading sur marge risqué. Une autre façon de prendre position sur les cryptomonnaies est d'acheter physiquement la monnaie digitale en utilisant des portefeuilles et des bourses, bien que cela signifie que vous ne pouvez spéculer sur la baisse de son prix, et que vous devez investir la valeur totale de la position pour investir.

Pourquoi trader des cryptomonnaies ?

Il est courant de trader des cryptomonnaies pour diverses raisons : pour le fort profit potentiel qu'elles génèrent, pour diversifier son portefeuille, pour leur nature décentralisée et l'accessibilité de leur marché 24h/24h et 7j/7j. Ces dernières années, des actifs comme le bitcoin ont connu des périodes de volatilité extrême qui ont été fortement médiatisées, ce qui les a rendus tristement célèbres dans la culture populaire et a renforcé l'engouement pour la spéculation. Certains considèrent également les cryptomonnaies comme une couverture potentielle contre les risques liés aux monnaies fiduciaires ou à l'inflation, et d'autres apprécient la technologie innovante de la blockchain sur laquelle elles reposent.

Pourquoi trader les cryptomonnaies avec Capital.com ?

Nous proposons des CFD sur les cryptomonnaies et vous permettons ainsi de vous exposer aux fluctuations des cours de ces cryptomonnaies sans avoir à les acheter. "En tradant plus de 450 actifs digitaux avec nous, vous avez la liberté de spéculer sur les prix, qu'ils soient à la baisse ou à la hausse."

Identifiez les points d'entrée et de sortie potentiels avec nos outils d'analyse technique avancés et intuitifs, et configurez des alertes de prix pour vous notifier des mouvements significatifs du marché. Protégez-vous contre les mouvements défavorables du marché grâce à notre éventail d'outils de gestion des risques, notamment les trailing stops qui permettent de bloquer les mouvements positifs du marché tout en se protégeant contre les pertes.*

En savoir plus sur le trading de cryptomonnaies
*Les stop-loss ne sont pas nécessairement garantis.

Pourquoi choisir Capital.com ?

Plateforme de trading facile d'utilisation

Tradez plus de 5,500+ marchés sur une interface claire et épurée. Notre plateforme et notre application mobile sont conçues pour vous montrer uniquement l'essentiel, sans superflu.
Découvrez nos plateformes

Un courtier reconnu à l’échelle mondiale

Rejoignez une communauté de plus de 845,000+ traders à travers le monde. Nos clients sont tellement satisfaits qu'ils ont déjà échangé plus de 1 000 milliards de dollars avec nous.
En savoir plus sur nous

Des frais clairs et compétitifs

0% de commission, c’est garanti. 0% de frais de financement de nuit sur les CFD sur actions et cryptos sans effet de levier. Consultez les autres frais applicables dans notre tarification transparente.
Consultez les frais

Tout ce dont vous avez besoin pour trader

Comparez plusieurs marchés sur des graphiques réactifs. Identifiez des configurations tradables avec plus de 100 indicateurs. Tradez directement depuis les actualités de la plateforme. Profitez d'une intégration fluide avec TradingView et MT4. Et bien plus, mais l'espace nous manque pour tout énumérer !
D'autres services pour vous aider à trader

Vos marchés, votre effet de levier

Tradez sur le CAC 40, l'EUR/USD, l'or, les actions et des milliers d'autres instruments. Optez pour les CFD pour le levier, et les knock-outs pour une gestion intégrée des risques.*
Découvrez les actifs à trader

Devenez un meilleur trader

Pour affiner vos compétences en trading, découvrez une large gamme de ressources éducatives gratuites : guides de marché, stratégies de trading et bien plus encore.
En savoir plus

En savoir plus sur nous en lisant nos avis

Consultez les commentaires de nos clients1, quel que soit leur niveau d'expérience.
2025-05-29
s*****

C'est vraiment un très bon brokers hyper simple à manipuler

2025-06-09
m**********

Très facile d’utilisation, service client impeccable pas de prise de tête, je n’ai pas rencontré de problème pour ma part depuis le début...

2025-06-10
A******** F*******

Bonjour je tenais vraiment a remercier le service client qui est actif et qui aide vraiment quand vous faites une erreur, a toute les personnes qui hésite, je vous le recommande a 100%. Un courtier très fiable et digne de cette 5 étoiles

2025-04-11
F*****

Bonne interface compréhensible et userfriendly. Facile à utiliser. Les actualités sont biens aussi.

2025-06-26
t***********

Trop bien pour les débutants qui veulent se lancer dans le trading. Les spread son raisonnable et la plate-forme et facile d'accès et d'utilisation. Merci à capital.com pour tout ce qu'il a mis en place pour les débutants. Ex: cours de trading Merci infiniment.

2025-06-26
G*****

En bourse depuis plus de 20 ans et perdu une fortune. Ici chez Capital, je ressens que je pourrai récupérer une partie grâce à l' outil qui me plaît, et l' accueil vraiment bien Les "robots" sont super accueillants et nous placent dans une position d' un avenir sympathique possible.

2025-01-21
A**** C******

Très bon service, rapide et à l’écoute de tout, j’ai eu un soucis de banque il m’ont très bien indiquer ce que je devais faire et tout est rentré dans l’ordre

2025-07-02
a****************

Très bonne app s'agissant du Trading , c'est app est fiable et meme conseillé par les tradeur eux meme

2025-06-29
b*********

Une bonne plateforme, répond à toutes mes exigences, une seule demande lors du retrait d'argent d'un compte de trading, j'aimerais le recevoir sur une carte bancaire plus rapidement, mais dans l'ensemble je suis satisfait.

2025-06-15
s*******E**********

tres bien une fois bien pris en main. il manque un outil important pour valider l'étude, le market profil avec l'intégralité de ses paramètres modifiable comme son heure d'ouverture pour le près marché à 14h30 etc

2025-05-25
y********i*********D******

Je recommande vivement Capital.com pour la qualité de son service de courtage. L’interface est claire, rapide, et facile à utiliser, idéale autant pour les débutants que pour les traders expérimentés. Le service client est réactif et professionnel, et les spreads sont très compétitifs. Un broker fiable, transparent, et efficace. Très satisfait de mon expérience jusqu’à présent ! ✅

2025-05-12
N*****

j'ai mis longtemps a faire impeux d'argent mais maintenant c'est bon. je recommande pour toute les personnes super appli

2025-01-02
J B G*****

Pas de problème pour moi , cash out rapide . à voir dans le temps. satisfait

Affichage de nos avis 4 et 5 étoiles. Les détails spécifiques des utilisateurs ont été intentionnellement anonymisés pour protéger leur vie privée conformément aux exigences du RGPD.

4.8
Notes et Avis
4.7
Notes et Avis
4.7
4.6

Pourquoi choisir Capital.com? Nos résultats parlent d'eux-mêmes

Groupe Capital.com
840K+
Traders du monde entier
125K+
Clients actifs par mois
24/7
Service client
100
Indicateurs techniques
Partenaire fiable
Partenaire fiable
Partenaire vedette
Partenaire vedette

* L'effet de levier amplifie à la fois les profits et les pertes.

1 Les informations présentées concernent Capital Com Group.