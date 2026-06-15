AccueilLes marchésCryptomonnaiesPrincipales cryptos en hausse
Les cryptomonnaies utilisent la technologie blockchain : un registre décentralisé qui enregistre toutes les transactions sur un réseau d’ordinateurs. Chaque transaction crypto est vérifiée par cryptographie, ce qui la rend anonyme et sécurisée. Cela permet des transactions de pair à pair sans avoir besoin d’intermédiaires comme les banques.
Les cours des cryptomonnaies peuvent augmenter pour diverses raisons, allant d’une demande accrue et de nouvelles positives à des avancées technologiques, une approbation réglementaire ou des investissements à grande échelle. Le sentiment du marché et les facteurs macroéconomiques jouent également un rôle important. En plus de cela, le plafond d’offre de 21 millions de bitcoins peut contribuer à faire monter les cours. Vous pouvez trader sur le cours du Bitcoin avec des contrats sur différence (CFD) via notre marché BTC/USD.
Le Bitcoin (BTC) est considéré comme le plus grand gagnant crypto de tous les temps, étant passé de seulement 10 centimes en 2009 (atteignant 20 centimes seulement en octobre 2010) à un sommet historique de plus de 73 000 USD en mars 2024.
Les premiers investisseurs qui ont conservé leurs BTC ont connu des rendements astronomiques, transformant de modestes investissements en une richesse considérable.* Vous pouvez trader sur le cours du BTC avec des contrats sur différence (CFD) via notre marché BTC/USD.
*Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.