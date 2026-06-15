AccueilLes marchésCryptomonnaiesPrincipales cryptos en hausse

Cryptos en hausse : le palmarès du jour

Découvrez les cryptos qui ont le plus monté aujourd'hui – les marchés enregistrant actuellement les hausses de cours les plus importantes.*

*Données mises à jour toutes les heures.

Les cryptos les plus en hausse

Consultez les paires de cryptomonnaies affichant les plus fortes hausses de cours. Êtes-vous en position longue ou courte sur les cryptos les plus en hausse aujourd'hui ?
Page de présentationLes plus négociésLes plus volatilsTop haussiersTop baissiers
VendreAcheterÉcart1D Chg1D Graphiques
VendeursAcheteurs
METH/USDMETH/USD
BETH/USDBETH to US Dollar
ETH/USDEthereum to US Dollar
AAVE/USDAAVE to US Dollar
BNB/USDBinancecoin to US Dollar
ETH/GBPEthereum / Pound Sterling
ETH/EUREthereum to Euro
QNT/USDQuant to US Dollar
GNO/USDGnosis to US Dollar
TRB/USDTellor to US Dollar
Les cours des actions sont donnés à titre indicatif et peuvent différer des prix du marché en direct.

Conseils sur les cryptos les plus en hausse

Comment fonctionnent les cryptomonnaies ?

Les cryptomonnaies utilisent la technologie blockchain : un registre décentralisé qui enregistre toutes les transactions sur un réseau d’ordinateurs. Chaque transaction crypto est vérifiée par cryptographie, ce qui la rend anonyme et sécurisée. Cela permet des transactions de pair à pair sans avoir besoin d’intermédiaires comme les banques.

Qu’est-ce qui peut faire monter les cryptos ?

Les cours des cryptomonnaies peuvent augmenter pour diverses raisons, allant d’une demande accrue et de nouvelles positives à des avancées technologiques, une approbation réglementaire ou des investissements à grande échelle. Le sentiment du marché et les facteurs macroéconomiques jouent également un rôle important. En plus de cela, le plafond d’offre de 21 millions de bitcoins peut contribuer à faire monter les cours. Vous pouvez trader sur le cours du Bitcoin avec des contrats sur différence (CFD) via notre marché BTC/USD.

Quelle est la crypto qui se place comme la grande gagnante de tous les temps ?

Le Bitcoin (BTC) est considéré comme le plus grand gagnant crypto de tous les temps, étant passé de seulement 10 centimes en 2009 (atteignant 20 centimes seulement en octobre 2010) à un sommet historique de plus de 73 000 USD en mars 2024.

Les premiers investisseurs qui ont conservé leurs BTC ont connu des rendements astronomiques, transformant de modestes investissements en une richesse considérable.* Vous pouvez trader sur le cours du BTC avec des contrats sur différence (CFD) via notre marché BTC/USD.

*Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.