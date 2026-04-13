Négociation Ethereum / Pound Sterling - ETH/GBP CFD

Prix du ETH/GBP aujourd'hui

Le cours du ETH/GBP aujourd'hui est de £1636.82 avec un changement de prix de -49.59£ (-2.966%) dans les dernières 24 heures. Le cours du ETH/GBP a atteint un sommet en séance de £1647.57 et un minium en séance de £1620.35. Nous mettons à jour le prix du ETH/GBP en temps réel.

Historique des prix du Ethereum / Pound Sterling

Le cours de la pièce fluctue dans les fourchettes de prix suivantes:

Journalier: £1620.35 - £1647.57

Hebdomadaire: £1552.43 - £1681.33

Mensuel: £1476.44 - £1781.27

Annuel: £1154.2 - £3587.36

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