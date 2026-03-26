Ethereum (ETH/USD) se négocie à 2 159,29 $ à 10h23 UTC le 24 mars 2026, dans une fourchette intrajournalière de 2 032,71 $ à 2 181,17 $. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Plusieurs facteurs façonnent l'orientation à court terme de l'ETH. BlackRock a lancé un produit ETF Ethereum avec staking à la mi-mars 2026, introduisant un nouveau canal de demande institutionnelle pour l'ETH au comptant (Yahoo Finance, 12 mars 2026). Cette évolution a suivi la mise à niveau Ethereum Pectra (Prague-Electra), qui a été déployée sur le réseau principal en mai 2025 et a relevé les limites de mise des validateurs, élargi le débit de blobs pour les réseaux de couche 2 et introduit des améliorations d'abstraction de compte (Crypto APIs, 10 avril 2025).

Le contexte macroéconomique plus large reste un facteur déterminant, la Réserve fédérale ayant maintenu les taux à 3,5 %–3,75 % lors de sa réunion de mars 2026 tout en relevant ses prévisions d'inflation (CNBC, 18 mars 2026), ce qui maintient l'appétit pour le risque sur les marchés des cryptomonnaies sensible à tout changement dans les anticipations de baisse des taux (Crypto.com, 18 mars 2026).

Prévision du prix d'Ethereum 2026-2030 : objectifs de prix des analystes

Au 24 mars 2026, les prévisions de prix ETH de tiers reflètent un large éventail d'estimations à court terme et sur l'année complète, la politique de la Réserve fédérale, les flux d'ETF institutionnels et la croissance du réseau de couche 2 étant cités comme les facteurs déterminants les plus courants dans toutes les sources.

CoinCodex (canal algorithmique sur l'année complète)

CoinCodex situe l'ETH dans un canal de négociation 2026 sur l'année complète de 2 130,45 $ à 4 018,82 $, avec une estimation ponctuelle de fin d'année de 2 642,20 $ et une moyenne annualisée de 2 879,74 $. Le modèle s'appuie sur les cycles de volatilité historiques et les modèles de halving du Bitcoin, notant que 22 des 30 indicateurs techniques suivis ont enregistré des signaux baissiers, tandis que le RSI sur 14 jours se situait à 54,12, indiquant une dynamique neutre (CoinCodex, 24 mars 2026).

Coinpedia (objectifs de reprise et de résistance)

Coinpedia projette un objectif de reprise initial pour 2026 de 2 878 $, avec un nouveau test de résistance à 4 076 $ possible si la demande des acheteurs se consolide dans la bande de support de 1 700 $ à 1 900 $. Le raisonnement cite la hausse du nombre de transactions de baleines supérieures à 1 million de dollars au cours des 30 jours précédents, une baisse du solde ETH sur les plateformes d'échange centralisées et 38,2 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL) sur 146 réseaux de couche 2 actifs comme facteurs de demande structurelle (Coinpedia, 17 mars 2026).

Finance Magnates (objectifs bancaires institutionnels)

Finance Magnates rapporte que Standard Chartered a fixé un objectif de prix ETH de 5 440 $ pour octobre 2026, citant les flux d'ETF et la demande des investisseurs, tandis qu'une fourchette de consensus de la finance traditionnelle plus large de 6 500 $ à 7 500 $ pour 2026 était liée aux dynamiques d'accumulation de trésorerie d'entreprise. La publication note que les deux objectifs ont été publiés dans un contexte où l'ETH se négociait près de 2 000 $ et que la dynamique technique restait baissière jusqu'à ce que l'ETH récupère 3 000 $ (Finance Magnates, 9 février 2026).

Changelly (fourchette mensuelle mars 2026)

Changelly projette un plancher mensuel de mars 2026 de 2 053,04 $, un pic de 2 286,17 $ et une moyenne de 2 169,61 $, dérivés d'une combinaison d'indicateurs techniques et de modèles d'apprentissage automatique. La méthodologie fait référence à une lecture de sentiment baissier et à une lecture de peur extrême sur l'indice Fear & Greed au moment de la capture (Changelly, 22 mars 2026).

À retenir : dans ces sources, les prévisions de prix ETH s'étendent d'un plancher mensuel de mars proche de 2 053 $ à un objectif institutionnel de fin d'année de 7 500 $, avec un consensus de modèle algorithmique se regroupant entre 2 642 $ et 4 076 $ pour l'année complète et des objectifs bancaires dans le haut de la fourchette.

Les prévisions et projections de tiers sont intrinsèquement incertaines, car elles ne peuvent pas pleinement tenir compte des évolutions imprévues du marché. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Prix ETH : aperçu technique

Le prix ETH/USD se négocie à 2 159,29 $ à 10h23 UTC le 24 mars 2026, se maintenant au-dessus d'un groupe mixte de moyennes mobiles où les SMA 20/50/100/200 jours se situent respectivement à environ 2 105 $ / 2 044 $ / 2 520 $ / 3 138 $. Les SMA à plus courte échéance (20 et 50) s'alignent de manière constructive sous le prix actuel, tandis que les SMA 100 et 200 jours au-dessus agissent comme une étagère de résistance à long terme que le prix n'a pas encore récupérée.

La dynamique est neutre à légère : le RSI sur 14 jours affiche 52,9, se situant dans la fourchette moyenne et indiquant une consolidation plutôt qu'une impulsion directionnelle dans un sens ou dans l'autre. L'ADX(14) à 19,8 se situe en dessous du seuil de 25, indiquant qu'aucune tendance établie n'est actuellement en vigueur.

À la hausse, la première référence est le pivot classique R1 à 2 378 $, où une clôture quotidienne convaincante au-dessus de ce niveau remettrait en vue la zone R2 près de 2 792 $. Un mouvement soutenu à travers R2 rouvrirait alors le chemin vers l'étagère SMA 100 jours à 2 520 $ comme point de passage intermédiaire.

En cas de repli, le pivot classique à 2 060 $ fournit la référence de support initiale, coïncidant largement avec la SMA 20 jours près de 2 105 $ et formant un plancher à court terme. Si l'ETH tombe en dessous de cette zone, cela mettrait en vue S1 à 1 647 $ comme prochain niveau significatif, avec la SMA 50 jours à 2 044 $ offrant un tampon secondaire entre les deux (TradingView, 24 mars 2026).

Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ou une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument.

Historique du prix d'Ethereum (2024–2026)

Ethereum a lancé son réseau principal en juillet 2015, l'ETH se négociant initialement à des fractions de dollar. Le jeton a connu une croissance significative à travers des cycles haussiers successifs, atteignant finalement un sommet historique de 4 878,26 $ en novembre 2021.

La trajectoire du prix ETH/USD au cours des deux années jusqu'au 24 mars 2026 a inclus des pics, une correction brutale et une reprise progressive. Le jeton a ouvert mars 2024 autour de 3 594 $, a grimpé vers un sommet local au-dessus de 4 000 $ à la mi-octobre 2024, puis a redescendu pour clôturer 2024 à environ 3 332 $. Au début de 2025, l'ETH s'est maintenu au-dessus de 3 300 $ jusqu'en janvier avant qu'une vente massive importante ne commence. Les prix ont glissé d'environ 3 118 $ à la fin de janvier 2025 à un creux de cycle proche de 1 389 $ le 9 avril 2025, au milieu d'une faiblesse générale du marché des cryptomonnaies et de vents contraires macroéconomiques.

La reprise a suivi pendant l'été 2025, l'ETH remontant au-dessus de 3 500 $ fin août et touchant 3 914 $ début novembre 2025 — son niveau le plus élevé depuis début 2025. Cet élan s'est estompé vers la fin de l'année, le jeton clôturant 2025 autour de 2 968 $. Janvier 2026 a ouvert avec un bref rallye au-dessus de 3 300 $, mais l'ETH s'est inversé brutalement fin janvier et février, tombant à un creux local près de 1 746 $ le 6 février 2026.

L'ETH a clôturé à 2 160,35 $ le 24 mars 2026, en baisse d'environ 35,2 % sur un an et d'environ 3,5 % depuis le début de l'année par rapport à l'ouverture du 1er janvier 2026 de 3 001,03 $.