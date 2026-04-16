Ripple (XRP/USD) se négocie à 1,373 $ à 10h08 UTC le 14 avril 2026, près du sommet de sa fourchette intrajournalière de 1,323 $ à 1,381 $. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

L'évolution des prix est soutenue par une confluence de facteurs. Les produits d'investissement XRP ont enregistré environ 119,6 millions de dollars d'afflux nets hebdomadaires pour la semaine se terminant le 4 avril 2026, leur chiffre hebdomadaire le plus élevé depuis la mi-décembre 2025, les données de CoinShares montrant que ce total représentait environ 53 % de tous les afflux mondiaux dans les fonds crypto cette semaine-là (Seeking Alpha, 7 avril 2026). L'élan législatif derrière le CLARITY Act soutient également ce mouvement, car le Sénat américain est revenu de la pause de Pâques le 13 avril, avec un examen par la Commission bancaire du Sénat prévu pour les deux dernières semaines d'avril (FinTech Weekly, 13 avril 2026). Ce projet de loi, s'il est adopté, établirait un cadre statutaire clair pour les actifs numériques, codifiant la frontière réglementaire entre la SEC et la CFTC et résolvant l'incertitude juridictionnelle de longue date qui a pesé sur la participation institutionnelle. Une table ronde de la SEC sur la mise en œuvre des actifs numériques est également prévue pour le 16 avril, ajoutant un point d'attention politique à court terme pour les acteurs du marché (Bitcoin Gate, 7 avril 2026).

Prévision du prix du Ripple 2026-2030 : avis des analystes sur les objectifs de prix

Au 14 avril 2026, les prévisions de prix XRP par des tiers reflètent des perspectives fortement divergentes, les modèles à court terme indiquant une fourchette de 1,15 $ à 1,60 $ pour avril, tandis que les objectifs institutionnels à plus long terme s'étendent jusqu'à 2,80 $ d'ici la fin de l'année. Ces prévisions sont principalement façonnées par les progrès du CLARITY Act, la dynamique des flux d'ETF et les conditions macroéconomiques générales.

Coinpedia (scénario baissier pour avril)

Coinpedia signale 1,315 $ comme niveau de rupture critique pour le XRP en avril 2026, avertissant qu'une clôture confirmée en dessous de ce niveau pourrait ouvrir la voie à une baisse vers 1,269 $, puis 1,20 $, tandis qu'une reprise de la résistance 1,335 $-1,50 $ serait nécessaire pour restaurer l'élan haussier. La publication note que le XRP a oscillé près de la zone de support de 1,31 $, avec une dynamique baissière qui se construit sur les périodes plus courtes suite à un échec de reprise de la résistance clé, les vendeurs maintenant le contrôle de la structure à court terme (Coinpedia, 30 mars 2026).

CoinCodex (fourchette algorithmique pour avril)

Le modèle de CoinCodex place le XRP dans une fourchette de négociation moyenne de 1,29 $ à 1,49 $ pour avril 2026, avec un canal plus large de 1,29 $ à 2,06 $ pour l'ensemble de l'année 2026 et une estimation de fin d'année en décembre de 1,60 $. Le modèle enregistre un sentiment globalement baissier au 13 avril 2026, notant que 27 des 29 indicateurs techniques signalent des conditions baissières, tandis que le RSI à 14 jours se situe à 43,62, reflétant une position neutre. L'algorithme cite l'échec du XRP à reprendre le niveau de 1,40 $ comme un obstacle à court terme (CoinCodex, 13 avril 2026).

247 Wall St. (divergence des analystes pour avril)

247 Wall St. rapporte que les analystes sont divisés entre un objectif baissier d'avril de 1,15 $, conditionné par une rupture du support de 1,28 $ dans un contexte de stagnation du CLARITY Act et de pressions géopolitiques prolongées, et un objectif haussier de 1,60 $ si le CLARITY Act franchit l'examen de la Commission bancaire du Sénat. La publication identifie trois événements pivots à court terme : l'examen du CLARITY Act, la réunion du FOMC les 28-29 avril, et toute évolution vers un cessez-le-feu, notant que ces facteurs collectivement pourraient aider à déterminer si le XRP teste la limite supérieure ou inférieure de la fourchette d'avril (247 Wall St., 4 avril 2026).

Coinpedia (perspectives pour l'ensemble de l'année 2026)

Le modèle à plus long terme de Coinpedia pour 2026 prévoit que le XRP se négociera entre 3 $ et 6 $ pour l'année complète, sous réserve d'une amélioration de la dynamique du marché crypto et d'une expansion des partenariats bancaires de Ripple via RippleNet et On-Demand Liquidity (ODL). L'analyse note une trajectoire de reprise potentielle vers 1,80 $-2,20 $ en avril si le XRP reprend la zone de résistance de 1,40 $-1,50 $, avec un mouvement étendu vers 2,60 $ possible dans le cadre d'une dynamique plus forte, les vendeurs montrant des signes précoces d'épuisement près de la zone de demande de 1,20 $-1,30 $ (Coinpedia, 5 avril 2026).

Yahoo Finance (objectif révisé de Standard Chartered)

Yahoo Finance rapporte que Geoffrey Kendrick de Standard Chartered a réduit l'objectif de fin d'année 2026 de la banque pour le XRP de 65 % à 2,80 $, contre une prévision précédente de 8 $, suite à la chute du XRP à 1,16 $ en février et à une détérioration des afflux d'ETF au comptant. La banque maintient des objectifs intermédiaires de 7 $ pour 2027 et 12,60 $ pour 2028, avec un objectif de 28 $ pour 2030. Kendrick note que le chiffre de 2,80 $ représente une attente minimale fondée uniquement sur la reprise macroéconomique, les objectifs intermédiaires plus élevés dépendant de l'adoption du CLARITY Act et d'afflux cumulés d'ETF dépassant 4 milliards de dollars (Yahoo Finance, 29 mars 2026).

À retenir : les modèles à court terme convergent vers une fourchette de 1,15 $ à 1,60 $ pour avril 2026, le résultat étant largement binaire et lié à l'examen du CLARITY Act, tandis que le seul objectif institutionnel de fin d'année dans cette fenêtre se situe à 2,80 $ et que les modèles de recherche à plus longue échéance s'étendent de 3 $ à 6 $ pour l'année complète, soulignant la large dispersion entre prudence à court terme et optimisme à moyen terme.

Les prévisions et pronostics de tiers sont intrinsèquement incertains, car ils ne peuvent pas pleinement tenir compte des évolutions inattendues du marché. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Prix du XRP : aperçu technique

Le prix XRP/USD se négocie à 1,373 $ à 10h08 UTC le 14 avril 2026, se situant juste en dessous du pivot classique à 1,414 $ après un repli depuis le plus haut intrajournalier de 1,381 $, avec un plus bas de 1,323 $.

Le tableau des moyennes mobiles est mitigé. Le groupe à court terme des moyennes mobiles simples à 20/50/100/200 jours se situe à environ 1,34 $ / 1,38 $ / 1,56 $ / 1,92 $, et le prix se maintient actuellement au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours tout en se négociant en dessous des moyennes mobiles à 50, 100 et 200 jours, indiquant que la structure à long terme reste baissière. La moyenne mobile de Hull (9) à 1,36 $ et la moyenne mobile pondérée par le volume (20) à 1,34 $ enregistrent toutes deux des signaux d'achat, suggérant une stabilisation à court terme autour des niveaux actuels.

La dynamique est globalement neutre. L'indice de force relative à 14 jours affiche 52,1, le plaçant en territoire neutre sans orientation directionnelle, tandis que l'indice directionnel moyen à 8,9 reflète un environnement de tendance faible, l'évolution des prix étant plus susceptible de consolider que d'être impulsive à ce stade.

À la hausse, R1 à 1,53 $ est la référence de pivot classique la plus proche ; une clôture quotidienne au-dessus de ce niveau pourrait mettre R2 près de 1,73 $ en vue. À la baisse, le pivot classique à 1,41 $ représente la première zone de référence, suivi de S1 à 1,22 $ comme prochain niveau significatif si le prix devait descendre en dessous (TradingView, 14 avril 2026).

Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ou une recommandation d'achat ou de vente d'un quelconque instrument.

Historique du prix du Ripple (2024-2026)

Le prix XRP/USD a clôturé 2024 à 2,08 $, ayant grimpé depuis moins de 0,51 $ à la mi-avril 2024 dans un mouvement largement alimenté par l'enthousiasme post-élections américaines et la dynamique générale du marché crypto qui a poussé les prix au-dessus de 1,12 $ à la mi-novembre 2024 et finalement porté le jeton à un plus haut de deux ans.

La hausse s'est prolongée en 2025, le XRP touchant 3,10 $ début octobre 2025 avant l'intervention des vendeurs. Un renversement brutal a ramené les prix vers la fourchette de 2,32 $ à 2,57 $ en novembre, et le XRP a clôturé l'année à 1,84 $ le 31 décembre 2025, en baisse d'environ 11,5 % pour l'année civile 2025, malgré la vigueur observée à mi-année.

2026 a continué dans la même direction baissière. Le XRP a ouvert l'année à 1,88 $ le 1er janvier, montant brièvement à 1,67 $ le 15 février dans un contexte d'optimisme renouvelé concernant les afflux d'ETF, puis a glissé régulièrement à la baisse en mars et avril alors que les vents contraires macroéconomiques et l'incertitude réglementaire pesaient. Le XRP a clôturé à 1,38 $ le 14 avril 2026, en baisse d'environ 26,7 % depuis le début de l'année et de 35,3 % en glissement annuel.