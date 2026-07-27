Le guide ultime du trading sur marge
La trading de marge est lorsque vous ne payez qu'un certain pourcentage, ou une certaine marge, de votre coût de placement, tout en empruntant le reste de l’argent dont vous avez besoin auprès de votre courtier.
Le trading sur marge vous permet de tirer profit de la fluctuation de prix d'actifs pour un montant supérieur à ce que vous investissez. Notez que le trading sur marge peut augmenter les gains, mais il accroît également le risque et l'ampleur des pertes potentielles.
Que signifie trader sur marge ? Dans ce guide, nous vous expliquerons ce qu'est le trading sur marge, les techniques et principes clés tels que l'effet de levier et l'appel de marge, ainsi que les avantages et les risques associés à ce type de trading.
Qu'est-ce que le trading sur marge ?
Mais qu'est-ce que le trading sur marge ? Les traders doivent prendre en compte deux types de marges. Le montant requis pour ouvrir une position est votre marge requise. Elle est définie par le montant de l'effet de levier que vous utilisez, lequel est représenté par un ratio de levier.
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Levier de 2:1 = marge de 50%
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Levier de 5:1 = marge de 20%
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Levier de 10:1 = marge de 10%
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Levier de 20:1 = marge de 5%
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Levier de 30:1 = marge de 3,3333%
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Levier de 100:1 = marge de 1%
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Levier de 200:1 = marge de 0,5%
Le maintien d'une position sur marge est également conditionné par la marge de maintien globale, c'est-à-dire le montant total qui doit être couvert par les fonds propres (valeur totale du compte).
Les courtiers imposent que vous couvriez votre marge par des fonds propres afin de balancer le risque. Si vos fonds sont trop bas pour couvrir les pertes potentielles, vous êtes susceptible de recevoir un appel de marge, par lequel le courtier vous invite à alimenter votre compte ou clôturer vos positions déficitaires. Si votre position de trading continue à se dégrader, vous serez confronté à une clôture de marge.
Exemple de trading sur marge
Supposons que vous ayez 20 $ en espèces pour alimenter votre compte et que vous les investissez dans le trading de CFD sur des actions. Si le levier que vous utilisez est de 5:1, vous pouvez trader un actif d'une valeur de 100 $. Chaque dollar de votre marge requise représente ainsi 20% de la valeur totale de votre trade. Votre courtier multiplie la valeur de chaque dollar par 5, donc vos 20 $ deviennent 100 $.
Avec un effet levier de 10:1, ou une marge de 10 %, vous pourriez trader 200 $. Chaque dollar repésenterait 10 $ avec l'effet levier, soit 10% de la valeur totale de la transaction.
Toujours avec 20 $ d'investissement, vous auriez la possibilité de trader 400 $ avec un effet levier 20:1 ou 5% de marge. Chaque actif a un ratio de levier ou un pourcentage de marge différent.
Comment fonctionne le trading sur marge ?
Les traders sur marge utilisent l'effet de levier, spéculant sur des profits potentiels supérieurs aux intérêts payables sur l'emprunt. L'effet levier est susceptible de générer très rapidement des gains ou des pertes substantielles, ce qui en fait une stratégie à haut risque.
Supposons que vous souhaitiez trader des actions de Tesla (TSLA) au prix de 600 $ l'action. Pour acheter 10 actions, vous auriez besoin de 6 000 $ et imaginons que vous n'ayez pas cette somme dans votre compte de trading. En utilisant le trading sur marge avec un effet levier de 5:1, vous n'avez besoin que de 1200 $ pour ouvrir votre position, le reste étant prêté par le courtier.
Si le prix de l'action monte à 615 $ vous gagnez 150 $. Le gain total de ce trade correspond à la différence entre le nouveau prix et les 600 $ auxquels vous avez acheté les actions, multiplié par la quantité d'actions, soit 10. L'action Tesla n'a augmenté que de 2,5 %, mais grâce au trading sur marge votre retour sur investissement (ROI) a atteint 12,5 %.
Imaginons un scénario plus pessimiste : l'action Tesla baisse de 15 $, atteignant 585 $ par action et vous n'avez pas placé de stop-loss. Vous perdez 150 $, ce qui représente 12.5% de votre dépôt.*
**Les stop-loss ne sont pas nécessairement garantis.
Avec plusieurs positions ouvertes ou des positions sur des classes d'actifs très volatiles où des variations de prix surviennent rapidement, vous courrez le risque de vous retrouver soudainement avec plusieurs larges pertes cumulées.
Exigence minimale de fonds propres
Le montant nécessaire pour ouvrir une position est désigné de manière interchangeable par les termes marge, marge initiale, dépôt de marge ou marge requise. Chez Capital.com, nous l'appelons marge requise.
Votre marge requise dépend des actifs dans lesquels vous choisissez d’investir. Elle est calculée comme un pourcentage du prix de l'actif, et ce pourcentage est appelé le ratio de marge. Chaque instrument financier a sa propre marge requise.
Si vous avez plusieurs positions ouvertes simultanément, le total combiné de la marge requise pour chaque transaction est appelé votre marge utilisée. Les fonds restants pour ouvrir de nouvelles positions est votre marge disponible.
Marge de maintien
En plus de votre marge requise, qui est le montant de fonds disponibles nécessaires pour ouvrir une position, vous devez également disposer de fonds pour couvrir la marge de maintien afin de garder la position ouverte.
Le montant nécessaire à une couverture de marge globale de votre compte, dépend de la valeur des positions courantes et de leur êtat bénificiaire ou déficitaire.
Les fonds dont vous disposez dans votre compte sont votre solde de fonds ou de liquidités, tandis que votre fonds propre (équité) inclut vos fonds ainsi que tous les bénéfices et pertes non réalisés. La marge est le montant de fonds requis qui doit être couvert par les fonds propres. Elle est calculée en fonction du prix de clôture actuel des positions ouvertes multiplié par le nombre de contrats et l'effet de levier. Votre niveau de marge est calculé en divisant l'équité par la marge.
Par conséquent, le montant nécessaire pour votre marge globale change constamment à mesure que la valeur de vos transactions augmente ou diminue. Vous devez toujours avoir au moins 100 % de votre marge couverte par des fonds propres.
Surveillez en permanence la position de vos transactions pour vous assurer que vous avez 100 % de la marge couverte. À défaut, vous devrez ajouter des fonds supplémentaires pour augmenter vos capitaux propres ou clôturer des positions afin de réduire l'exigence globale de marge.
Limite de crédit ou marge de maintien
En plus de votre marge requise, vous devez également disposer d'un solde de marge global suffisant dans votre compte. Ce sont les fonds de votre compte qui ne sont pas utilisés pour trader. Ils fournissent une couverture contre le risque que votre trade évolue défavorablement.
La somme requise dans votre compte de marge global dépend de la valeur des transactions en cours et de leur état, bénéficiaire ou déficitaire.
Les fonds disponibles sur votre compte sont vos fonds propres (équité), tandis que l'argent que vous devez potentiellement en raison de positions déficitaires est votre marge. Votre niveau de marge global, généralement affiché en pourcentage, correspond à votre équité divisée par votre marge. équité divisée par marge.
Par conséquent, le montant dont vous avez besoin pour votre marge globale change constamment en fonction des variations de la valeur de vos positions. Vous devez toujours avoir au moins 100 % de vos pertes potentielles couvertes par votre marge globale.
Surveillez en permanence la position de vos transactions pour vous assurer que vous avez 100 % de la marge couverte. Sinon, vous devrez ajouter des fonds supplémentaires lors d'un appel de marge.
Appels de marge : comment les éviter ?
Un appel de marge est une alerte indiquant que votre position a évolué défavorablement et que vous n'avez plus suffisamment de fonds pour couvrir les pertes. Un appel de marge se produit lorsque le montant de l'équité que vous détenez dans votre compte de marge devient trop faible pour soutenir votre emprunt.
En d'autres termes, cela signifie que votre courtier est sur le point d'atteindre le montant maximum qu'il peut vous prêter, et vous devez ajouter des fonds ou clôturer des positions pour stopper les pertes supplémentaires.
Lorsque vous recevez un appel de marge, vous ne devez pas l'ignorer et ne rien faire. Cela pourrait entraîner une clôture de marge, où votre courtier fermerait vos positions et vous risqueriez de tout perdre.
Vous pouvez mettre en place des outils de gestion des risques pour réduire le risque de recevoir un appel de marge, tels que l'utilisation d'un ordre stop*, l'augmentation des fonds en créditant davantage le compte, ou la réduction des exigences de marge en fermant des positions. Il est toujours préférable de se préparer au pire scénario car les marchés sont volatils et leur évolution difficile à anticiper, même avec les meilleures analyses.
*Tous les stop-loss ne sont pas garantis.
Pourquoi les ordres stop sont importants ?
Un ordre de stop, ou stop-loss, est un mécanisme qui ferme une position ouverte lorsqu'elle atteint un certain prix que vous avez défini. Cela signifie que lorsqu'une transaction évolue défavorablement pour vous, elle peut être automatiquement clôturée. Votre position est soldée avant que les pertes ne deviennent trop importantes, ce qui pourrait entraîner un appel de marge.
Un ordre de stop-loss limite le risque. Si vous achetez un actif à 100 $ par action en CFD, un ordre de stop-loss pourrait automatiquement déclencher une vente lorsque le prix tombe au-dessous de la limite que vous avez fixée, par exemple en dessous de 95 $.
Pour une position à découvert, vous fixeriez l'ordre de stop-loss à un prix plus élevé, par exemple à 105 $, au cas où la position évoluerait défavorablement et que le prix de l'actif commencerait à augmenter.
Toutefois, notez qu'un ordre stop-loss ne se déclenche qu'au niveau préétabli, mais il n'est exécuté qu'au prochain niveau de prix disponible. Ainsi, si le marché subit un écart de prix important, la position sera clôturée à un niveau moins favorable que celui préétabli. Cette différence de prix est connue sous le nom d'effet de glissement ou plus simplement "glissement". Pour l'éviter, il est possible d'utilier des stop-loss garantis.
Les stops garantis fonctionnent comme les stops réguliers, mais ne sont pas sujets au glissement, car ils clôturent toujours la position au prix préétabli. Notez que les ordres stop-loss garantis sont assujettis à de frais supplémentaires.
Comment trader sur marge ?
Dans l'univers de l'investissement traditionnel, acheter à marge signifie emprunter de l'argent à un courtier pour acheter une action. Mais vous pouvez également utiliser la marge pour trader des dérivés, tels que les contrats de différence (CFD). Les CFD vous permettent de négocier sur les mouvements de prix des actions, des matières premières, des devises, indices et crypto.
Pour trader sur marge, vous pouvez suivre ces étapes :
Étape 1 : Ouvrir un compte sur marge
Pour trader sur marge, vous devez disposer d'un type de compte spécial appelé compte sur marge.
C'est un compte auprès de votre courtier, qui a accepté de vous prêter de l'argent pour augmenter la valeur de vos transactions et appliquer l'effet de levier. L'utilisation de comptes sur marge permet d'augmenter la taille des profits potentiels, mais elle augmente également les pertes potentielles.
Étape 2 : Déposez des fonds conformément aux exigences du courtier
Chez Capital.com, le dépôt initial minimum est de 20 $.
Étape 3 : Sélectionnez un actif que vous souhaitez trader avec effet de levier
Vous pouvez choisir de trader sur plus de 3 000 marchés avec des CFD sur Capital.com, y compris les cryptomonnaies, les actions, les matières premières, les indices et les paires de devises.
Étape 4 : Répondre aux exigences de maintien
À tout moment, vous devez disposer de fonds suffisants dans votre compte sur marge pour couvrir toutes vos positions de trading. En d'autres termes, vos fonds propres doivent toujours couvrir 100 % de la marge.
Utiliser la marge pour différentes classes d'actifs
Avec Capital.com, vous pouvez utiliser la marge pour trader des classes d'actifs telles que les actions ou les matières premières, et bien plus encore.
Actions et titres
Si les actions que vous souhaitez acheter concernent une grande entreprise, le courtier pourrait demander une marge de 50 %. Cela signifie, par exemple, que vous payeriez 50 000 $ et que votre courtier vous achèterait des actions d'une valeur de 100 000 $.
Une hausse de 20 % du prix de l'action vous rapporterait 20 000 $ de bénéfice, en réalité un peu moins après avoir payé les intérêts et les frais de transaction.
Le problème est que si les actions baissent de 20 %, vous subissez une perte de 20 000 $, en plus des intérêts sur les 50 000 $ empruntés et des frais de transaction. C’est le danger du trading sur marge : vous pouvez réaliser d'énormes gains mais également subir des pertes tout aussi importantes.
Contrats de différence (CFD)
Le trading direct d'actions sur marge est réservé à des investisseurs expérimentés, disposant d’un solide historique de crédit et qui ont été approuvés par leur courtier. Mais le principe du trading sur marge avec des produits dérivés comme les CFD fonctionne également pour les investisseurs particuliers.
Un investisseur qui possède des actions peut trader des CFD comme couverture contre une baisse du prix des actions qu'il détient.
L'investisseur pourrait prendre une position courte en utilisant un CFD. Vendre des actions à découvert signifie emprunter des actions que vous ne possédez pas et les vendre au prix actuel, en spéculant sur une baisse du prix.
Vous achetez ensuite ce que vous devez une fois que le prix de l'action a baissé et vous retournez les actions empruntées, en conservant l'argent que vous avez gagné.
Les CFD permettent à un investisseur de vendre à découvert à moindre coût, car il n'a pas besoin d'emprunter ou de posséder l'actif sous-jacent.
Comment fonctionne la couverture avec les CFD
Un investisseur détenant 1000 actions de la société ABC, craignant que le prix ne baisse, peut réaliser une vente à découvert de CFD sur la même société.
Si le prix baisse, l'investisseur perd de l'argent sur les actions, mais récupère cette perte grâce à la vente à découvert de CFD (moins les intérêts sur l'argent emprunté et les frais de transaction).
Toutefois, les investisseurs ne limitent pas leur recours à la couverture aux seules fluctuations des prix des actions. Vous pouvez utiliser la marge pour spéculer sur la performance d'une devise par rapport à une autre. Vous pouvez spéculer sur la hausse ou la baisse d'un indice de marché. Vous pouvez spéculer sur la hausse ou la baisse du prix d'une matière première.
L'utilisation de l'effet de levier ne se limite pas à une seule classe d'actifs.
Trading sur marge pour les traders particuliers
Souvent basé sur les CFD, le trading sur marge simplifié, utilisant des systèmes de trading sur marge automatisés en ligne et sur les applications mobiles, est désormais accessible aux investisseurs particuliers.
Il est tout à fait possible de commencer à trader avec un petit capital, généralement avec des transactions clôturées à la fin de la journée de trading. Les CFD sont considérés comme adaptés aux investissements à court terme et au trading intra-journalier, en raison des ajustements de financement overnight.
Les systèmes sont strictement régulés, généralement avec un ratio de levier maximum fixé par les régulateurs.
Le meilleur scénario est lorsque vous utilisez le levier pour profiter des gains significatifs que peut offrir le trading sur marge, tout en évitant les pertes potentiellement amplifiées.
Vous pouvez trader prudemment en utilisant des ordres limite plutôt que des ordres au marché, ou en mettant en place des ordres stop-loss pour limiter les pertes individuelles. Vous pouvez surveiller vos transactions et clôturer rapidement les ordres déficitaires pour éviter un appel de marge et une liquidation de marge.
Lorsque vous avez une position ouverte et que le marché se retourne soudainement contre vous, vous courrez le risque de perdre la totalité de votre compte de marge et devoir encore plus.
Même si votre courtier clôture toutes vos positions avec diligence, il se peut qu'il ne soit pas possible de les fermer assez rapidement pour stopper les pertes.
Certaines plateformes de trading pour les particuliers, comme Capital.com, offrent des garanties selon lesquelles, en cas d’échec de la clôture par le courtier pour limiter les pertes dans votre marge de maintenance, elles effacent toute dette supplémentaire.
Dans ce cas, vous ne perdez que l'argent que vous aviez déposé auprès du courtier.
Qu'est-ce que la clôture de marge ?
La clôture de marge est un filet de sécurité pour vous protéger contre des pertes en cascade. La clôture de marge se produit lorsque vos positions déficitaires atteignent un point où vous n'avez assez de fonds propres que pour couvrir 50% de vos pertes.
Si votre courtier offre une garantie pour limiter vos pertes au montant que vous avez déposé, la clôture de marge protège également le courtier contre d'éventuelles pertes supplémentaires. Si votre courtier n'offre pas cette garantie, vous lui devrez encore de l'argent après la clôture de marge. Cependant, il est très important de bien prendre en compte que la clôture de marge à 50 % ne peut jamais être garantie. Les clôtures de marge sont effectuées en fermant les positions ouvertes en fonction des prix du marché et de la liquidité actuels. Si le marché connaît des écarts au moment où votre équité tombe à 50% en dessous du niveau de marge requis, la clôture peut se faire à un niveau encore plus bas.
Chaque trader sur marge a un niveau de clôture sur marge. Comprendre ces niveaux peut vous aider à vous protéger contre les pertes. Cherchez et surveillez les niveaux de marge sur votre plateforme de trading. Le niveau de clôture change au fur et à mesure que les prix de vos transactions et de vos actifs fluctuent.
Comment le niveau de clôture de marge est-il calculé ?
Le niveau de clôture de marge est calculé en utilisant le solde du compte et le profit ou la perte non réalisé(e) des positions ouvertes, déterminé(e) en utilisant les taux moyens actuels. Si vos transactions sont dans différentes devises, elles sont toutes converties dans la devise du compte.
Votre profit ou perte non réalisé(e) (UPL) est calculé(e) en utilisant la formule ci-dessous.
Les positions profitables et les positions déficitaires s'annulent mutuellement. Cependant, si la somme de vos transactions vous place dans une position déficitaire, ce total doit être supérieur à ce qui est couvert par l'argent sur votre compte. Autrement dit, votre niveau de marge doit être de 100% (c'est-à-dire vos fonds propres couvrent au moins 100% de la marge requise).
Vous pouvez consulter votre pourcentage de marge dans l'application mobile Capital.com et sur la plateforme de trading web. Lorsque vous vous inscrivez, vous devez vous engager à surveiller activement votre capital et à le maintenir au-dessus de 100%.
Une clôture de la marge est exécutée lorsque vous n'avez plus suffisamment de fonds déposés pour maintenir vos positions de trading. Chez Capital.com, nous clôturons vos positions pour vous protéger contre les pertes illimitées et pour nous protéger contre une responsabilité illimitée.
Prenez en compte ces niveaux de référence :
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Bonne couverture (plus de 100%) : Si le niveau de marge est supérieur à 100%, vous avez une couverture suffisante pour maintenir toutes vos positions ouvertes et il n'est pas nécessaire d'ajouter d'autres fonds.
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Moins bonne couverture (75% - 100%) : Lorsque votre niveau de marge descend en dessous de 100%, vous recevrez un appel de marge vous demandant de prendre des mesures, soit pour clôturer des positions, soit pour ajouter des fonds à votre compte.
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Avertissement et clôture automatique (50% et en dessous) : Cela se produit lorsque votre niveau de marge se rapproche du seuil de 50%. C'est la plage où vous pouvez vous attendre à ce que vos positions soient clôturées.
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Clôture sans avertissement: Un mouvement brusque du marché affectant vos positions ouvertes signifie que votre marge de maintien chute à 50%. Votre compte est clôturé sans avertissement car il n'y a pas le temps de vous en envoyer un.
Sur des marchés volatils, il peut y avoir des mouvements de prix brusques. Pour cette raison, vous pouvez recevoir plusieurs appels de marge et courriels de clôture de marge en très peu de temps.
Comment fonctionne la clôture de marge
Si vous ne répondez pas à un appel de marge ou, malgré le renflouement de votre marge globale, vos positions continuent de se détériorer et votre marge globale atteint 50%, votre courtier commencera une clôture de position.
C'est pourquoi il est préférable d'être préparé à une volatilité soudaine du marché. Vous ne pouvez pas contrôler les mouvements de prix, mais vous pouvez ajouter des limites de stop pour vous mettre à l'abri de clôtures forcées.
Si une clôture forcée se produit, votre courtier commencera à fermer progressivement vos positions sur marge. La clôture forcée se produira automatiquement, dans cet ordre :
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Tous les ordres en cours sont clôturés
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Si le niveau de marge est toujours inférieur à 50%, alors toutes les transactions perdantes sur les marchés ouverts sont clôturées.
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Si le niveau de marge est toujours inférieur à 50%, alors toutes les transactions gagnantes sur les marchés ouverts sont clôturées.
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Si le niveau de marge est toujours inférieur à 50%, alors toutes les autres positions sont clôturées dès que les marchés respectifs ouvrent.
*Notez que tous les marchés ne sont pas ouverts en même temps. Ainsi, une transaction profitable peut être clôturée avant une transaction perdante.
Votre courtier essaiera de clôturer votre position ouverte le plus rapidement possible en utilisant les prix disponibles sur le marché à ce moment-là. Vous risquez alors de manquer l'opportunité que vos positions redeviennent bénéficiaires. Elles seront clôturées avec une perte.
Comment se remettre d'une liquidation de marge
Une liquidation de marge n'est jamais une expérience agréable. Vous n'êtes pas la seule personne confrontée à cette situation. Parmi les clients de la plateforme de trading Capital.com, la moitié a déjà connu une liquidation sur marge à un moment donné. Ceci vise à garantir la protection des clients.
Si vous recevez une clôture de marge, rappelez-vous que ce n'est pas la fin du monde. Revenez sur votre historique de trading et analysez ce que vous pouvez changer pour éviter une clôture de marge à l'avenir.
Il se peut que vous n'ayez pas suffisamment utilisé d'outils de gestion des risques, que vous n'ayez pas une stratégie de trading complète, ou encore que vous n'ayez pas suivi le plan en raison de facteurs émotionnels ? Apprendre de ses erreurs est essentiel et cette approche vous aidera à vous rétablir.
Surveiller votre compte et garder un œil sur les positions ouvertes est très important. Utiliser une application efficace et rapide pour suivre vos transactions est une condition nécessaire pour éviter les situations frustrantes et trader dans de bonnes conditions. Lorsque vous recevez un appel de marge, vous devez être capable de réagir rapidement et décider si vous souhaitez ajouter des fonds supplémentaires afin de maintenir vos transactions ouvertes.
Comprendre en quoi consiste une liquidation de marge et comment elle fonctionne est la première étape pour l'éviter.
Avantages et risques du trading sur marge
Le trading sur marge est-il une bonne idée ?
Les avantages du trading sur marge par rapport au trading sans marge résident dans l'effet de levier applicable à vos positions. Votre capacité de trading est considérablement augmentée pour un coût initial relativement faible, ce qui démultiplie vos performances.
C'est valable dans les deux sens, la marge amplifie à la fois les gains et les pertes. Le trading sur marge offre aux traders une plus grande exposition aux variations de prix, augmentant ainsi le risque et les rendements potentiels.
Par définition, le trading avec effet de levier signifie que des mouvements de marché petits ou modestes peuvent entraîner des profits et des pertes significatifs. Vous devez surveiller attentivement votre compte en permanence. Dans les marchés particulièrement volatils, les prix peuvent fluctuer brusquement.
Les bonnes pratiques du trading sur marge
Utilisé avec une approche réfléchie, c'est-à-dire appuyé par des analyses poussées et sécurisé par une stratégie de gestion des risques, le trading sur marge peut augmenter les profits. Mais il peut aussi générer de lourdes pertes. Dans le pire des scénarios, le trading sur marge peut liquider totalement le solde de votre compte de trading.
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Surveillez vos positions ouvertes en permanence
Vous devez surveiller les trades en cours et les clôturer s'ils sont déficitaires ou bien placer des ordres stop automatiques pour clôturer les positions rapidement.
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Gardez votre marge de maintien à 100% ou plus
Sachez que de nombreux traders placent des ordres avec trop peu de fonds dans leurs comptes sur marge, ce qui peut, dans certaines circonstances, amplifier leurs pertes. Détenir le strict minimum dans votre compte augmente les risques d'un appel de marge. Alimentez suffisamment votre compte pour qu'il puisse supporter de petites fluctuations du marché.
L'objectif est d'éviter de se retrouver dans la position où votre courtier doit rapidement liquider vos actifs à un prix très désavantageux, vous privant de toute chance de récupération du prix. Il n'est jamais souhaitable de voir ses positions fermées automatiquement, et vous devez donc vous assurer que votre compte est suffisamment approvisionné.
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Suivez une stratégie de trading
L'adoption d'une stratégie de trading éprouvée et élaborée peut vous aider à minimiser la part émotionnelle dans vos prises de décisions. Appuyez vos décisions sur des recherches complètes, à travers l'analyse technique et fondamentale, les nouvelles récentes ainsi que les commentaires des analystes.
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Utilisez des ordres stop-loss
Utiliser des ordres stop-loss automatise vos transactions et réduit le facteur émotionnel dans votre prise de décision. Les ordres stop peuvent limiter les pertes en cas de vente massive sur le marché et vous protéger d'un appel de marge ou d'une liquidation automatique.
Commencez votre expérience de trading sur marge avec Capital.com
Le trading sur marge vous permet d'accroitre les gains lorsque le prix d'un actif évolue comme vous l'aviez prévu – ou de perdre plus que votre dépôt initial si une transaction va à l'encontre de vos attentes. Capital.com offre une protection contre les soldes négatifs pour vous protéger de cette situation.
Avec le trading de CFD, vous pouvez prendre une position longue (acheter) si vous pensez que le prix va augmenter, ou une position courte (vendre) si vous prévoyez qu'il va baisser.
En savoir plus sur comment le trading de CFD fonctionne et réfléchissez aux actifs que vous souhaitez trader. Choisissez parmi un large éventail d'actions, d'indices, de matières premières et de paires de devises disponibles pour le trading sur marge.
Si vous débutez dans le trading sur marge, chez Capital.com, vous pouvez commencer avec un compte démo pour vous entraîner sans risquer vos fonds. Une fois que vous vous sentez suffisamment confiant, ouvrez un compte de trading en direct et prenez votre première position sur marge.
Si vous tradez déjà sur marge, n'oubliez pas d'utiliser des outils de gestion des risques pour protéger votre compte des appels de marge et des clôtures de marge.
FAQs
Qu'est-ce que le trading sur marge ?
Le trading sur marge signifie que vous tradez avec de l'argent emprunté en utilisant l'effet de levier. Vous pouvez ouvrir une position avec seulement une fraction de la valeur de la transaction, tandis que le reste est prêté par votre courtier. Notez que l'effet de levier peut amplifier à la fois vos profits et vos pertes.
Quelle est la différence entre marge et effet de levier ?
La marge est l'argent dont vous avez besoin pour ouvrir une position. L'effet de levier est le multiple de l'exposition de l'équité du compte à une transaction. Par exemple, en utilisant un levier de 2:1, vous ne payez que la moitié de la valeur de l'actif et vous empruntez l'autre moitié à votre courtier. La marge et l'effet de levier sont connectés, ce qui se reflète dans le ratio de levier, ou un pourcentage de la marge.
Quelle est la marge dans le trading avec exemple ?
La marge est le montant d'argent requis pour ouvrir une position. Par exemple, Capital.com propose une marge de 10 % sur les CFD sur l'argent. Si vous souhaitez trader pour 1 000$ de CFD sur l'argent, vous n'aurez besoin que de 100 $ pour ouvrir la position.
Le trading sur marge est-il une bonne idée ?
Le trading sur marge présente des avantages et des risques. Il vous permet d'ouvrir des positions plus importantes et de trader des actifs que vous ne pourriez autrement pas vous permettre. Il accroit également le risque de subir des pertes plus importantes. Savoir si le trading sur marge est une option adaptée pour vous, dépend de votre tolérance au risque et de vos objectifs de trading.
Est-ce que le trading sur marge peut vous enrichir ?
Le trading sur marge peut potentiellement vous rapporter plus d'argent avec un investissement initial plus faible, si le prix d'un actif évolue conformément à votre position. Cependant, les marchés sont volatils, et si le prix évolue dans la direction opposée, vous pouvez subir des pertes plus importantes.
Qu'est-ce qu'un appel de marge ?
L'appel de marge est une alerte d'un courtier, qui se produit lorsque la valeur de votre compte sur marge tombe en dessous de l'exigence de marge de maintien.