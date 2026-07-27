Comment fonctionne le trading sur marge ?

Les traders sur marge utilisent l'effet de levier, spéculant sur des profits potentiels supérieurs aux intérêts payables sur l'emprunt. L'effet levier est susceptible de générer très rapidement des gains ou des pertes substantielles, ce qui en fait une stratégie à haut risque.

Supposons que vous souhaitiez trader des actions de Tesla (TSLA) au prix de 600 $ l'action. Pour acheter 10 actions, vous auriez besoin de 6 000 $ et imaginons que vous n'ayez pas cette somme dans votre compte de trading. En utilisant le trading sur marge avec un effet levier de 5:1, vous n'avez besoin que de 1200 $ pour ouvrir votre position, le reste étant prêté par le courtier.

Si le prix de l'action monte à 615 $ vous gagnez 150 $. Le gain total de ce trade correspond à la différence entre le nouveau prix et les 600 $ auxquels vous avez acheté les actions, multiplié par la quantité d'actions, soit 10. L'action Tesla n'a augmenté que de 2,5 %, mais grâce au trading sur marge votre retour sur investissement (ROI) a atteint 12,5 %.

Imaginons un scénario plus pessimiste : l'action Tesla baisse de 15 $, atteignant 585 $ par action et vous n'avez pas placé de stop-loss. Vous perdez 150 $, ce qui représente 12.5% de votre dépôt.*

**Les stop-loss ne sont pas nécessairement garantis.

Avec plusieurs positions ouvertes ou des positions sur des classes d'actifs très volatiles où des variations de prix surviennent rapidement, vous courrez le risque de vous retrouver soudainement avec plusieurs larges pertes cumulées.

Exigence minimale de fonds propres

Le montant nécessaire pour ouvrir une position est désigné de manière interchangeable par les termes marge, marge initiale, dépôt de marge ou marge requise. Chez Capital.com, nous l'appelons marge requise.

Votre marge requise dépend des actifs dans lesquels vous choisissez d’investir. Elle est calculée comme un pourcentage du prix de l'actif, et ce pourcentage est appelé le ratio de marge. Chaque instrument financier a sa propre marge requise.

Si vous avez plusieurs positions ouvertes simultanément, le total combiné de la marge requise pour chaque transaction est appelé votre marge utilisée. Les fonds restants pour ouvrir de nouvelles positions est votre marge disponible.

Marge de maintien

En plus de votre marge requise, qui est le montant de fonds disponibles nécessaires pour ouvrir une position, vous devez également disposer de fonds pour couvrir la marge de maintien afin de garder la position ouverte.

Le montant nécessaire à une couverture de marge globale de votre compte, dépend de la valeur des positions courantes et de leur êtat bénificiaire ou déficitaire.

Les fonds dont vous disposez dans votre compte sont votre solde de fonds ou de liquidités, tandis que votre fonds propre (équité) inclut vos fonds ainsi que tous les bénéfices et pertes non réalisés. La marge est le montant de fonds requis qui doit être couvert par les fonds propres. Elle est calculée en fonction du prix de clôture actuel des positions ouvertes multiplié par le nombre de contrats et l'effet de levier. Votre niveau de marge est calculé en divisant l'équité par la marge.

Par conséquent, le montant nécessaire pour votre marge globale change constamment à mesure que la valeur de vos transactions augmente ou diminue. Vous devez toujours avoir au moins 100 % de votre marge couverte par des fonds propres.

Surveillez en permanence la position de vos transactions pour vous assurer que vous avez 100 % de la marge couverte. À défaut, vous devrez ajouter des fonds supplémentaires pour augmenter vos capitaux propres ou clôturer des positions afin de réduire l'exigence globale de marge.

Limite de crédit ou marge de maintien

En plus de votre marge requise, vous devez également disposer d'un solde de marge global suffisant dans votre compte. Ce sont les fonds de votre compte qui ne sont pas utilisés pour trader. Ils fournissent une couverture contre le risque que votre trade évolue défavorablement.

La somme requise dans votre compte de marge global dépend de la valeur des transactions en cours et de leur état, bénéficiaire ou déficitaire.

Les fonds disponibles sur votre compte sont vos fonds propres (équité), tandis que l'argent que vous devez potentiellement en raison de positions déficitaires est votre marge. Votre niveau de marge global, généralement affiché en pourcentage, correspond à votre équité divisée par votre marge. équité divisée par marge.

Par conséquent, le montant dont vous avez besoin pour votre marge globale change constamment en fonction des variations de la valeur de vos positions. Vous devez toujours avoir au moins 100 % de vos pertes potentielles couvertes par votre marge globale.

Surveillez en permanence la position de vos transactions pour vous assurer que vous avez 100 % de la marge couverte. Sinon, vous devrez ajouter des fonds supplémentaires lors d'un appel de marge.

Appels de marge : comment les éviter ?

Un appel de marge est une alerte indiquant que votre position a évolué défavorablement et que vous n'avez plus suffisamment de fonds pour couvrir les pertes. Un appel de marge se produit lorsque le montant de l'équité que vous détenez dans votre compte de marge devient trop faible pour soutenir votre emprunt.

En d'autres termes, cela signifie que votre courtier est sur le point d'atteindre le montant maximum qu'il peut vous prêter, et vous devez ajouter des fonds ou clôturer des positions pour stopper les pertes supplémentaires.

Lorsque vous recevez un appel de marge, vous ne devez pas l'ignorer et ne rien faire. Cela pourrait entraîner une clôture de marge, où votre courtier fermerait vos positions et vous risqueriez de tout perdre.

Vous pouvez mettre en place des outils de gestion des risques pour réduire le risque de recevoir un appel de marge, tels que l'utilisation d'un ordre stop*, l'augmentation des fonds en créditant davantage le compte, ou la réduction des exigences de marge en fermant des positions. Il est toujours préférable de se préparer au pire scénario car les marchés sont volatils et leur évolution difficile à anticiper, même avec les meilleures analyses.

*Tous les stop-loss ne sont pas garantis.

Pourquoi les ordres stop sont importants ?

Un ordre de stop, ou stop-loss, est un mécanisme qui ferme une position ouverte lorsqu'elle atteint un certain prix que vous avez défini. Cela signifie que lorsqu'une transaction évolue défavorablement pour vous, elle peut être automatiquement clôturée. Votre position est soldée avant que les pertes ne deviennent trop importantes, ce qui pourrait entraîner un appel de marge.

Un ordre de stop-loss limite le risque. Si vous achetez un actif à 100 $ par action en CFD, un ordre de stop-loss pourrait automatiquement déclencher une vente lorsque le prix tombe au-dessous de la limite que vous avez fixée, par exemple en dessous de 95 $.

Pour une position à découvert, vous fixeriez l'ordre de stop-loss à un prix plus élevé, par exemple à 105 $, au cas où la position évoluerait défavorablement et que le prix de l'actif commencerait à augmenter.

Toutefois, notez qu'un ordre stop-loss ne se déclenche qu'au niveau préétabli, mais il n'est exécuté qu'au prochain niveau de prix disponible. Ainsi, si le marché subit un écart de prix important, la position sera clôturée à un niveau moins favorable que celui préétabli. Cette différence de prix est connue sous le nom d'effet de glissement ou plus simplement "glissement". Pour l'éviter, il est possible d'utilier des stop-loss garantis.

Les stops garantis fonctionnent comme les stops réguliers, mais ne sont pas sujets au glissement, car ils clôturent toujours la position au prix préétabli. Notez que les ordres stop-loss garantis sont assujettis à de frais supplémentaires.