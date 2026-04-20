Calculateur de trading CFD

AccueilTrading Trading de CFDCalculateur de trading CFD
Simplifiez vos estimations de profit et de perte (P&L) avec notre calculateur de profit CFD gratuit.
Un calculateur de CFD est un outil permettant d’estimer des profits ou pertes hypothétiques en se basant sur des prix historiques.Cet outil vous indique combien vous pourriez gagner ou perdre selon l’évolution du prix, en fonction de l’effet de levier de l’actif et de la taille d’ordre choisie.
Notre calculateur affiche les gains potentiels des transactions ouvertes et fermées au cours des 30 derniers jours.
Calculez votre P&L pour un trade CFD hypothétique en suivant les étapes ci-dessous.
Pour utiliser le calculateur de trading ci-dessous, entrez vos actifs, levier et taille de position et obtenez votre P&L hypothétique sur une période donnée.
NB : Le calculateur ne prend pas en compte les frais de financement overnight, les coûts de spread ou toute autre commission appliquée aux positions. Les traders doivent prendre en compte l'impact de ces frais sur les profits potentiels. Il ne calcule pas non plus le ratio capital/marge, que les traders doivent surveiller en permanence.
Ouverture
Fermer
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable pour l'avenir.
La calculatrice ne prend pas en compte les frais de financement overnight ni les frais de spread appliqués aux positions. Les traders doivent considérer l'impact de ces coûts sur les profits potentiels. Visitez notre page des frais et charges pour plus d'informations.
Calculez facilement vos profits et pertes hypothétiques (hors frais).
Découvrez les profits et pertes potentiels avec lesquels vous êtes à l'aise en fonction des estimations de résultats.
Facile à utiliser, gratuit et disponible pour les positions longues et courtes.
Commencez à trader des CFD dès aujourd'hui sur notre plateforme intuitive primée*. Accédez à plus de 3 000 marchés, des outils avancés et un support dédié en suivant ces étapes simples.
Capital.com a été récompensé par TradingView en 2022 pour sa « Technologie la plus innovante » et en tant que « Meilleur courtier Forex ». Elle a également été nommée « Meilleure plateforme pour les nouveaux investisseurs » aux Investors' Chronicle Awards 2022. Les informations présentées concernent Capital Com Group.
**Le calculateur de CFD est destiné uniquement à des fins de démonstration de trading. Les prix sont basés sur des données historiques. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs.
Naviguez facilement entre plus de 3 000 marchés, des graphiques conviviaux et des listes de surveillance personnalisées.
Améliorez votre expérience grâce à un contenu classé parmi les meilleurs lors des prestigieux ForexBrokers.com 2024 Annual Awards.
Que ce soit pour les paiements, les fonctionnalités de la plateforme ou les marchés que nous proposons, nous sommes là pour vous aider, chaque fois que vous en avez besoin.
Un calculateur de CFD fonctionne en traitant des données variées telles que la taille de la position et l'effet de levier pour calculer le profit et la perte d'une opération hypothétique sur CFD. Tout d'abord, vous saisissez une date de début et une date de fin pour une position sur un actif sélectionné. Ensuite, vous sélectionnez l'effet de levier et la taille de l'ordre, puis choisissez une position longue ou courte. Le calculateur affiche le profit résultant si le marché évolue en votre faveur, ou la perte si le marché évolue contre vous.
Un calculateur de CFD peut vous aider à planifier et affiner vos stratégies. Vous pouvez par exemple souhaiter connaître le montant que vous pourriez gagner ou perdre avant d'ouvrir une position sur un actif donné. Le calculateur de CFD peut vous aider à déterminer la taille de l'ordre et l'effet de levier avec lesquels vous êtes à l'aise avant d'ouvrir une position.
Oui, vous pouvez utiliser un calculateur de CFD pour les positions longues et courtes.
Notre calculateur de trading de CFD est programmé pour fournir des informations mathématiques précises pour des transactions hypothétiques basées sur les données saisies. Cependant, il ne fournit que des estimations, qui ne doivent pas être considérées comme des prévisions définitives de la performance future. De plus, le calculateur ne prend pas en compte des frais tels que les spreads et le financement overnight, ce qui signifie que les utilisateurs doivent inclure ces frais dans leur calcul hypothétique. Il ne calcule pas non plus le ratio de l'équité sur la marge, que les traders doivent surveiller personnellement et régulièrement.