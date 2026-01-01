AccueilÀ propos

À propos de Capital.com

Capital.com est l'une des plateformes d'échange à la croissance la plus rapide au monde - en fait, nous avons été classés comme étant l'entreprise à la croissance la plus rapide au Moyen-Orient dans le palmarès 2024 Deloitte Technology Fast 50. Nous servons nos clients depuis nos bureaux du Moyen-Orient, du Royaume-Uni, d'Europe et d'Australie. Nous plaçons nos traders au cœur de chacune de nos décisions, en facilitant le trading grâce à une technologie intuitive, une formation approfondie et une assistance dédiée.

Notre mission est d'aider les traders à prendre de meilleures décisions en leur fournissant les outils et les ressources nécessaires pour trader en toute confiance. Cette mission nous a permis de remporter de nombreux prix décernés par les principales autorités du secteur, comme le titre de « Meilleure plateforme de trading » (Online Money Awards 2024) et celui de « Meilleure application de trading 2023 » (Good Money Guide), et nous a permis d'obtenir une « excellente » note sur Trustpilot.

En bref

Lauréat de prix internationaux

Rejoignez un courtier reconnu pour son accompagnement dans votre trading - Meilleure application globale de trading 2024 et Meilleur fournisseur de CFD 2023 (Online Money Awards), Meilleure application de trading 2023 (Good Money Guide)

Un milliard de dollars tradé par nos clients

Soyez assurés que nous ne nous contentons pas de faire des déclarations ambitieuses : des clients du monde entier nous font confiance. Nos clients nous apprécient tellement qu'ils ont tradé à nos côtés plus d'un milliard de dollars d'ici à 2024.

Les marchés que vous souhaitez

Tradez des CFD sur une large sélection de marchés internationaux populaires, du bitcoin au dogecoin, du pétrole brut au gaz naturel, de l'or au cuivre, et une multitude de grandes marques d'actions, de paires de devises et d'indices boursiers.

Ce que vous'obtiendrez

Que vous soyez un trader expérimenté ou que vous débutiez, nous avons les outils dont vous avez besoin pour trader en toute confiance.

Accès rapide à votre argent

Recevez votre argent là où il doit être, sans aucune difficulté. Retirer rapidement - nous traitons 94% des demandes en moins d'une heure et 99 % des retraits dans les 24 heures, et (Capital.com données du serveur mondial, 2024).

Les effets de levier que vous souhaitez

Choisissez le levier qui vous convient : jusqu'à 30:1 sur les matières premières, les devises et les indices, ou bien 1:1 si vous préférez bénéficier de 0 % de financement overnight sur les actions et les cryptos..

Une plateforme qui ne vous laissera pas tomber

Tradez sur une plateforme et une application plusieurs fois récompensées - Meilleure plateforme globale de trading (Online Money Awards 2024) et Meilleure application de trading 2023 (Good Money Guide) - conçue pour répondre à vos besoins.

Une expérience client exceptionnelle

Ouvrez un compte rapidement et facilement. Dès que vous nous rejoindrez, vous serez pris en charge par notre équipe d'experts - et vous aurez accès à un ensemble complet de formations, d'informations et d'analyses

Ce qui nous caractérise

En tant que courtier plusieurs fois récompensé, nous sommes reconnus pour notre technologie, notre expérience utilisateur simple, notre service client de haute qualité et notre rapport qualité-prix. La technologie étant au cœur de toutes nos activités, nous offrons des fonctions intelligentes comme les données de marché en temps réel, des outils graphiques avancés et une application mobile dynamique pour trader même en déplacement. Notre objectif est de fournir aux traders particuliers un accès transparent aux instruments financiers internationaux, en mettant à leur disposition plus de 5,500 marchés dans de multiples catégories d'actifs.

 

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux moyens d'aider nos clients à trader en toute confiance et à prendre des décisions mieux informées, en leur offrant les technologies les plus récentes, des ressources éducatives pertinentes et des prix compétitifs dans un environnement commercial en constante évolution

857K+
Traders du monde entier
110K+
Clients actifs par mois
24/7
Service client
100
Indicateurs techniques

Ce que le secteur pense de nous 1

Nos produits intuitifs, notre service client dévoué et notre innovation continue ont été reconnus à nombreuses reprises par certaines des principales autorités du secteur.

En 2023, le Deloitte Technology Fast 50 nous a classés parmi les 50 entreprises technologiques à la croissance la plus rapide au Moyen-Orient et à Chypre. Voici quelques-unes des récompenses que nous avons récemment reçues :

award
BrokerChooser
Meilleur Courtier CFD (2026)
award
Trading.de
Meilleure plateforme de trading (2025) *
award
Good Money Guide
Meilleur Compte de Trading : People’s Choice (2025)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Commissions et Frais (2025)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Facilité d'Utilisation (2025)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Trading Crypto (2025)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Formation (2025)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Courtier TradingView (2025)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Gagnant 5 étoiles - Application (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Gagnant 5 étoiles - Fournisseur de CFD (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Gagnant 5 étoiles - Plateforme Sélective (2024)
award
Plateforme de trading Forex Finder Award
Meilleure Plateforme de Trading Forex au Meilleur Rapport Qualité-Prix (2024)
award
Plateforme de trading Forex Finder Award
Meilleure Plateforme de Trading Forex Loisir (2024)
award
Prix de la réalisation d'argent en ligne
Meilleure plateforme globale de trading (2024)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Commissions et frais (2024)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Facilité d'utilisation (2024)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Éducation (2024)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Débutant (2024)
award
Deloitte Technology
N°1 des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide à Chypre et au Moyen-Orient (2023)
award
Guide du bon sens financier
Meilleure application de trading (2023)
award
Online Money Awards
Meilleur Fournisseur de CFD (2023)
award
ForexBrokers.com
Courtier à la croissance la plus rapide (2023)

Ce que nous offrons

Trading de CFD

Prenez position en long ou en short sur les devises, les indices, les actions, les matières premières et les crypto-monnaies

Plateformes de trading

Choisissez parmi les favoris du secteur, TradingView ou MT4, ou tradez sur notre propre plateforme web avec une large sélection d'outils et d'indicateurs
Consultez nos plateformes de trading

Formation

Prenez vos décisions en toute connaissance grâce à une analyse approfondie des différentes classes d'actifs et des derniers facteurs fondamentaux et techniques du marché
Apprenez à échanger

Nos bureaux dans le monde

Nous nous adressons aux traders du monde entier, avec des bureaux sur quatre continents.

Les informations présentées concernent Capital Com Group.

* Comparatif des 20 meilleures plateformes de trading (Classement 2026)

Partenaire de confiance
Partenaire de confiance
Partenaire privilégié
Partenaire privilégié