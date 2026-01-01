À propos de Capital.com

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Capital.com est l'une des plateformes d'échange à la croissance la plus rapide au monde - en fait, nous avons été classés comme étant l'entreprise à la croissance la plus rapide au Moyen-Orient dans le palmarès 2024 Deloitte Technology Fast 50. Nous servons nos clients depuis nos bureaux du Moyen-Orient, du Royaume-Uni, d'Europe et d'Australie. Nous plaçons nos traders au cœur de chacune de nos décisions, en facilitant le trading grâce à une technologie intuitive, une formation approfondie et une assistance dédiée.
Notre mission est d'aider les traders à prendre de meilleures décisions en leur fournissant les outils et les ressources nécessaires pour trader en toute confiance. Cette mission nous a permis de remporter de nombreux prix décernés par les principales autorités du secteur, comme le titre de « Meilleure plateforme de trading » (Online Money Awards 2024) et celui de « Meilleure application de trading 2023 » (Good Money Guide), et nous a permis d'obtenir une « excellente » note sur Trustpilot.
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Ce qui nous caractérise
En tant que courtier plusieurs fois récompensé, nous sommes reconnus pour notre technologie, notre expérience utilisateur simple, notre service client de haute qualité et notre rapport qualité-prix. La technologie étant au cœur de toutes nos activités, nous offrons des fonctions intelligentes comme les données de marché en temps réel, des outils graphiques avancés et une application mobile dynamique pour trader même en déplacement. Notre objectif est de fournir aux traders particuliers un accès transparent aux instruments financiers internationaux, en mettant à leur disposition plus de 5,500 marchés dans de multiples catégories d'actifs.
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux moyens d'aider nos clients à trader en toute confiance et à prendre des décisions mieux informées, en leur offrant les technologies les plus récentes, des ressources éducatives pertinentes et des prix compétitifs dans un environnement commercial en constante évolution
Nos produits intuitifs, notre service client dévoué et notre innovation continue ont été reconnus à nombreuses reprises par certaines des principales autorités du secteur.
En 2023, le Deloitte Technology Fast 50 nous a classés parmi les 50 entreprises technologiques à la croissance la plus rapide au Moyen-Orient et à Chypre. Voici quelques-unes des récompenses que nous avons récemment reçues :
Prenez position en long ou en short sur les devises, les indices, les actions, les matières premières et les crypto-monnaies
Nous nous adressons aux traders du monde entier, avec des bureaux sur quatre continents.
1 Les informations présentées concernent Capital Com Group.
* Comparatif des 20 meilleures plateformes de trading (Classement 2026)