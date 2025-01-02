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Accédez à des milliers de marchés mondiaux

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Nos marchés de CFD et de knock-out

Indices et futures sur indices

Exposez-vous à des marchés boursiers entiers, y compris le US 500 et le UK 100. CFD uniquement sur les marchés à terme.
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Actions et ETF

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Matières premières et futures sur matières premières

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Forex et futures sur forex

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Cryptomonnaies

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Obligations

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Taux d’intérêt

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Tous les marchés financiers

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Les cours des actions sont donnés à titre indicatif et peuvent différer des prix du marché en direct.

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Que sont les produits dérivés financiers ?

Les produits dérivés financiers sont des contrats dont la valeur dépend d'un actif sous-jacent, tel que des actions ou des indices. Ils incluent des produits financiers tels que les options, les contrats à terme et les CFD.

Apprenez les bases du trading

Sur quels marchés pouvez-vous trader avec Capital.com ?

Nous proposons des CFD et des knock-outs sur une variété de classes d'actifs, y compris les cryptomonnaiesles actions, les indices, les paires de devises Forex et les matières premières. Vous tradez sur le mouvement des prix des marchés sans avoir à les posséder directement.

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Pourquoi choisir Capital.com ?

Plateforme de trading facile d'utilisation

Tradez plus de 5,500+ marchés sur une interface claire et épurée. Notre plateforme et notre application mobile sont conçues pour vous montrer uniquement l'essentiel, sans superflu.
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Consultez les commentaires de nos clients1, quel que soit leur niveau d'expérience.
2025-05-29
s*****

C'est vraiment un très bon brokers hyper simple à manipuler

2025-06-09
m**********

Très facile d’utilisation, service client impeccable pas de prise de tête, je n’ai pas rencontré de problème pour ma part depuis le début...

2025-06-10
A******** F*******

Bonjour je tenais vraiment a remercier le service client qui est actif et qui aide vraiment quand vous faites une erreur, a toute les personnes qui hésite, je vous le recommande a 100%. Un courtier très fiable et digne de cette 5 étoiles

2025-04-11
F*****

Bonne interface compréhensible et userfriendly. Facile à utiliser. Les actualités sont biens aussi.

2025-06-26
t***********

Trop bien pour les débutants qui veulent se lancer dans le trading. Les spread son raisonnable et la plate-forme et facile d'accès et d'utilisation. Merci à capital.com pour tout ce qu'il a mis en place pour les débutants. Ex: cours de trading Merci infiniment.

2025-06-26
G*****

En bourse depuis plus de 20 ans et perdu une fortune. Ici chez Capital, je ressens que je pourrai récupérer une partie grâce à l' outil qui me plaît, et l' accueil vraiment bien Les "robots" sont super accueillants et nous placent dans une position d' un avenir sympathique possible.

2025-01-21
A**** C******

Très bon service, rapide et à l’écoute de tout, j’ai eu un soucis de banque il m’ont très bien indiquer ce que je devais faire et tout est rentré dans l’ordre

2025-07-02
a****************

Très bonne app s'agissant du Trading , c'est app est fiable et meme conseillé par les tradeur eux meme

2025-06-29
b*********

Une bonne plateforme, répond à toutes mes exigences, une seule demande lors du retrait d'argent d'un compte de trading, j'aimerais le recevoir sur une carte bancaire plus rapidement, mais dans l'ensemble je suis satisfait.

2025-06-15
s*******E**********

tres bien une fois bien pris en main. il manque un outil important pour valider l'étude, le market profil avec l'intégralité de ses paramètres modifiable comme son heure d'ouverture pour le près marché à 14h30 etc

2025-05-25
y********i*********D******

Je recommande vivement Capital.com pour la qualité de son service de courtage. L’interface est claire, rapide, et facile à utiliser, idéale autant pour les débutants que pour les traders expérimentés. Le service client est réactif et professionnel, et les spreads sont très compétitifs. Un broker fiable, transparent, et efficace. Très satisfait de mon expérience jusqu’à présent ! ✅

2025-05-12
N*****

j'ai mis longtemps a faire impeux d'argent mais maintenant c'est bon. je recommande pour toute les personnes super appli

2025-01-02
J B G*****

Pas de problème pour moi , cash out rapide . à voir dans le temps. satisfait

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4.8
Notes et Avis
4.7
Notes et Avis
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4.6

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