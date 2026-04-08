Ethereum (ETH/USD) se négocie à 2 030,94 $ à 12h57 UTC le 2 avril 2026, selon le flux de cotations de Capital.com, après une séance intrajournalière qui a oscillé entre 2 030,94 $ et 2 156,72 $. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Le sentiment autour de l'ETH a été affecté par plusieurs facteurs convergents. Les ETF Ethereum au comptant ont enregistré leur cinquième mois consécutif de sorties nettes en mars, avec des rachats totaux dépassant 2,4 milliards de dollars depuis le début de la période de lancement (Yahoo Finance, 1er avril 2026). L'incertitude liée à la politique commerciale américaine a également pesé sur les marchés crypto au sens large. La surtaxe mondiale de 10 % imposée par l'administration Trump en vertu de l'article 122 du Trade Act, en vigueur depuis fin février (White & Case, 2 mars 2026), a maintenu un contexte d'aversion au risque sur les actifs numériques. De plus, l'attention macroéconomique se concentre sur les données relatives aux emplois non agricoles américains attendues le 2 avril 2026 et les prochains signaux d'orientation des taux de la Réserve fédérale, deux éléments qui, selon les analystes, pourraient influencer le sentiment à court terme sur les actifs risqués, y compris les cryptomonnaies (DL News, 1er avril 2026).

Prévision du prix d'Ethereum 2026-2030 : avis des analystes sur l'objectif de prix

Au 2 avril 2026, les prévisions de prix ETH établies par des tiers reflètent des perspectives globalement prudentes à court terme, les scénarios de reprise étant conditionnés par les conditions macroéconomiques et le retour de la demande aux niveaux de support clés. Les objectifs suivants résument les estimations de sources distinctes dans cette fenêtre temporelle.

CoinCodex (modèle technique à court terme)

CoinCodex prévoit que l'ETH atteindra 2 278,54 $ d'ici le 4 avril 2026, soit un gain de 10,92 % par rapport au prix de référence du 30 mars 2026 de 2 069,81 $. Le modèle note que 82 % des indicateurs suivis signalent une lecture baissière à cette date, l'indice Fear & Greed enregistrant 8 (peur extrême), tandis que les niveaux de support clés sont identifiés à 1 947,05 $, 1 910,66 $ et 1 877,38 $ (CoinCodex, 30 mars 2026).

Coinpedia (scénario de reprise T2 2026)

Coinpedia fixe un objectif de reprise au T2 2026 à 2 878 $, citant l'accumulation dans la bande de support de 1 700 $ à 1 900 $ et l'augmentation du nombre de transactions de baleines supérieures à 1 million de dollars comme signaux de positionnement institutionnel près de 2 000 $. Un nouveau test ultérieur de 4 076 $ est signalé comme un scénario secondaire plus tard en 2026, conditionné par une demande dépassant le seuil actuel pour un mouvement directionnel confirmé (Coinpedia, 28 mars 2026).

Changelly (fourchette du modèle avril 2026)

Le modèle de Changelly estime une fourchette de négociation d'avril 2026 de 2 050,07 $ à 2 464,99 $, avec une moyenne mensuelle de 2 257,53 $. Le service note que le support de la moyenne mobile sur 200 jours est en hausse depuis le 28 mars 2026 sur le graphique en quatre heures, tout en signalant également une moyenne mobile baissière sur 50 jours sur la période journalière comme contrepoids, dans un contexte général de sentiment de peur extrême de 11 (Changelly, 31 mars 2026).

Standard Chartered (objectif institutionnel de fin d'année)

Standard Chartered maintient un objectif de prix ETH de fin d'année 2026 à 4 000 $, revu à la baisse par rapport à son estimation précédente de 7 500 $, la banque citant les données faibles des flux d'ETF au comptant et l'incertitude macroéconomique persistante comme principales raisons de cette réduction. La banque signale également un creux potentiel à court terme près de 1 400 $ avant toute reprise vers ce niveau, liant le rythme de tout rebond au calendrier des baisses de taux de la Réserve fédérale, qu'elle n'anticipait pas avant juin 2026 (Yahoo Finance, 3 mars 2026).

À retenir : les prévisions ETH établies par des tiers convergent vers une fourchette ETH à court terme d'environ 2 050 $ à 2 400 $, avec des scénarios de reprise allant de 2 878 $ (Coinpedia, T2) à 4 000 $ (Standard Chartered, fin d'année). Parmi ces sources, les principales variables sont la reprise des flux d'ETF, l'orientation de la politique de la Réserve fédérale et la confirmation de la demande dans la bande de support de 1 700 $ à 1 900 $.

Les prévisions et prédictions de tiers sont intrinsèquement incertaines, car elles ne peuvent pas tenir compte pleinement des évolutions imprévues du marché. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Prix ETH : aperçu technique

Le prix ETH/USD se négocie à 2 030,94 $ à 12h57 UTC le 2 avril 2026, selon le flux de cotations de Capital.com, la séance oscillant entre 2 030,94 $ et 2 156,72 $. Le tableau des moyennes mobiles journalières est uniformément baissier : le résumé des oscillateurs de TradingView montre les 12 moyennes mobiles suivies sur un signal de vente, avec les SMA 20/50/100/200 jours positionnées à 2 119 $ / 2 044 $ / 2 440 $ / 3 030 $, chacune se situant au-dessus du prix actuel et agissant comme une étagère descendante de résistance.

La SMA sur 50 jours à 2 044 $ est la référence supérieure la plus proche dans le groupe à court terme. Le prix se négocie actuellement légèrement en dessous, et une clôture journalière soutenue au-dessus de ce niveau remettrait en vue la SMA sur 20 jours à 2 119 $. Au-delà, le pivot classique R1 à 2 357 $ représente la première référence de résistance significative, avec R2 à 2 611 $ comme niveau secondaire si la dynamique devait évoluer matériellement.

Concernant la dynamique, TradingView place l'indice de force relative (RSI) sur 14 jours à 46,2, une lecture neutre qui n'offre aucune conviction directionnelle claire. L'indice directionnel moyen (ADX) sur 14 jours affiche 13,8, en dessous du seuil de 15, indiquant un environnement de prix faible et sans tendance pour le moment.

À la baisse, le point pivot classique à 2 132 $ se situe juste au-dessus du dernier prix et représente désormais une résistance supérieure plutôt qu'un support. Le niveau S1 à 1 879 $ est la première référence de support classique en dessous du prix actuel, avec S2 à 1 654 $ comme marqueur secondaire (TradingView, 2 avril 2026).

Il s'agit d'une analyse technique à des fins informatives uniquement et ne constitue pas un conseil financier ou une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument.

Historique du prix d'Ethereum (2024-2026)

Ethereum a été lancé via une prévente à la mi-2014, et son réseau principal est entré en service en juillet 2015. L'ETH a atteint un sommet historique de 4 878,26 $ en novembre 2021 avant qu'un marché baissier prolongé ne s'installe durant 2022-2023.

Ouvrant avril 2024 autour de 3 282 $, ETH/USD a grimpé régulièrement au printemps et a brièvement touché 3 729,64 $ le 8 avril 2024 avant de reculer. Le jeton s'est négocié dans une large fourchette de 2 870 $ à 3 900 $ pendant la majeure partie des T2 et T3 2024, chutant fortement à 2 116 $ le 5 août 2024 dans le cadre d'une vente massive plus large des cryptos, puis se redressant pour clôturer l'année à 3 331,81 $ le 31 décembre 2024.

En 2025, l'ETH a commencé sur des bases plus solides, clôturant à 3 353,92 $ le 1er janvier 2025 et atteignant un pic de 3 659,31 $ le 10 novembre avant que les vents contraires macroéconomiques et la rotation sectorielle ne pèsent sur les prix jusqu'à la fin de l'année. Le jeton a terminé 2025 près de 2 967,68 $ le 31 décembre, en baisse d'environ 11 % sur un an.

La baisse s'est accélérée en 2026. L'ETH a ouvert l'année à 3 001,03 $ le 1er janvier 2026, s'est brièvement redressé au-dessus de 3 368 $ à la mi-janvier, puis s'est vendu fortement en février et mars, touchant un creux intrajournalier de 1 389,79 $ le 9 mars 2026 avant la période plus récente. L'ETH a clôturé à 2 033,04 $ le 2 avril 2026, en baisse d'environ 32,2 % depuis le début de l'année et d'environ 38,9 % sur un an.