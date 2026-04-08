Prévision du prix d'Ethereum : cinquième mois de sorties d'ETFETH dont l'évolution actuelle des prix est façonnée par des sorties persistantes d'ETF au comptant, l'incertitude liée à la politique commerciale américaine et les données macroéconomiques américaines à venir. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Ethereum (ETH/USD) se négocie à 2 030,94 $ à 12h57 UTC le 2 avril 2026, selon le flux de cotations de Capital.com, après une séance intrajournalière qui a oscillé entre 2 030,94 $ et 2 156,72 $. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Le sentiment autour de l'ETH a été affecté par plusieurs facteurs convergents. Les ETF Ethereum au comptant ont enregistré leur cinquième mois consécutif de sorties nettes en mars, avec des rachats totaux dépassant 2,4 milliards de dollars depuis le début de la période de lancement (Yahoo Finance, 1er avril 2026). L'incertitude liée à la politique commerciale américaine a également pesé sur les marchés crypto au sens large. La surtaxe mondiale de 10 % imposée par l'administration Trump en vertu de l'article 122 du Trade Act, en vigueur depuis fin février (White & Case, 2 mars 2026), a maintenu un contexte d'aversion au risque sur les actifs numériques. De plus, l'attention macroéconomique se concentre sur les données relatives aux emplois non agricoles américains attendues le 2 avril 2026 et les prochains signaux d'orientation des taux de la Réserve fédérale, deux éléments qui, selon les analystes, pourraient influencer le sentiment à court terme sur les actifs risqués, y compris les cryptomonnaies (DL News, 1er avril 2026).
Prévision du prix d'Ethereum 2026-2030 : avis des analystes sur l'objectif de prix
Au 2 avril 2026, les prévisions de prix ETH établies par des tiers reflètent des perspectives globalement prudentes à court terme, les scénarios de reprise étant conditionnés par les conditions macroéconomiques et le retour de la demande aux niveaux de support clés. Les objectifs suivants résument les estimations de sources distinctes dans cette fenêtre temporelle.
CoinCodex (modèle technique à court terme)
CoinCodex prévoit que l'ETH atteindra 2 278,54 $ d'ici le 4 avril 2026, soit un gain de 10,92 % par rapport au prix de référence du 30 mars 2026 de 2 069,81 $. Le modèle note que 82 % des indicateurs suivis signalent une lecture baissière à cette date, l'indice Fear & Greed enregistrant 8 (peur extrême), tandis que les niveaux de support clés sont identifiés à 1 947,05 $, 1 910,66 $ et 1 877,38 $ (CoinCodex, 30 mars 2026).
Coinpedia (scénario de reprise T2 2026)
Coinpedia fixe un objectif de reprise au T2 2026 à 2 878 $, citant l'accumulation dans la bande de support de 1 700 $ à 1 900 $ et l'augmentation du nombre de transactions de baleines supérieures à 1 million de dollars comme signaux de positionnement institutionnel près de 2 000 $. Un nouveau test ultérieur de 4 076 $ est signalé comme un scénario secondaire plus tard en 2026, conditionné par une demande dépassant le seuil actuel pour un mouvement directionnel confirmé (Coinpedia, 28 mars 2026).
Changelly (fourchette du modèle avril 2026)
Le modèle de Changelly estime une fourchette de négociation d'avril 2026 de 2 050,07 $ à 2 464,99 $, avec une moyenne mensuelle de 2 257,53 $. Le service note que le support de la moyenne mobile sur 200 jours est en hausse depuis le 28 mars 2026 sur le graphique en quatre heures, tout en signalant également une moyenne mobile baissière sur 50 jours sur la période journalière comme contrepoids, dans un contexte général de sentiment de peur extrême de 11 (Changelly, 31 mars 2026).
Standard Chartered (objectif institutionnel de fin d'année)
Standard Chartered maintient un objectif de prix ETH de fin d'année 2026 à 4 000 $, revu à la baisse par rapport à son estimation précédente de 7 500 $, la banque citant les données faibles des flux d'ETF au comptant et l'incertitude macroéconomique persistante comme principales raisons de cette réduction. La banque signale également un creux potentiel à court terme près de 1 400 $ avant toute reprise vers ce niveau, liant le rythme de tout rebond au calendrier des baisses de taux de la Réserve fédérale, qu'elle n'anticipait pas avant juin 2026 (Yahoo Finance, 3 mars 2026).
Les prévisions et prédictions de tiers sont intrinsèquement incertaines, car elles ne peuvent pas tenir compte pleinement des évolutions imprévues du marché. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Prix ETH : aperçu technique
Le prix ETH/USD se négocie à 2 030,94 $ à 12h57 UTC le 2 avril 2026, selon le flux de cotations de Capital.com, la séance oscillant entre 2 030,94 $ et 2 156,72 $. Le tableau des moyennes mobiles journalières est uniformément baissier : le résumé des oscillateurs de TradingView montre les 12 moyennes mobiles suivies sur un signal de vente, avec les SMA 20/50/100/200 jours positionnées à 2 119 $ / 2 044 $ / 2 440 $ / 3 030 $, chacune se situant au-dessus du prix actuel et agissant comme une étagère descendante de résistance.
La SMA sur 50 jours à 2 044 $ est la référence supérieure la plus proche dans le groupe à court terme. Le prix se négocie actuellement légèrement en dessous, et une clôture journalière soutenue au-dessus de ce niveau remettrait en vue la SMA sur 20 jours à 2 119 $. Au-delà, le pivot classique R1 à 2 357 $ représente la première référence de résistance significative, avec R2 à 2 611 $ comme niveau secondaire si la dynamique devait évoluer matériellement.
Concernant la dynamique, TradingView place l'indice de force relative (RSI) sur 14 jours à 46,2, une lecture neutre qui n'offre aucune conviction directionnelle claire. L'indice directionnel moyen (ADX) sur 14 jours affiche 13,8, en dessous du seuil de 15, indiquant un environnement de prix faible et sans tendance pour le moment.
À la baisse, le point pivot classique à 2 132 $ se situe juste au-dessus du dernier prix et représente désormais une résistance supérieure plutôt qu'un support. Le niveau S1 à 1 879 $ est la première référence de support classique en dessous du prix actuel, avec S2 à 1 654 $ comme marqueur secondaire (TradingView, 2 avril 2026).
Il s'agit d'une analyse technique à des fins informatives uniquement et ne constitue pas un conseil financier ou une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument.
Historique du prix d'Ethereum (2024-2026)
Ethereum a été lancé via une prévente à la mi-2014, et son réseau principal est entré en service en juillet 2015. L'ETH a atteint un sommet historique de 4 878,26 $ en novembre 2021 avant qu'un marché baissier prolongé ne s'installe durant 2022-2023.
Ouvrant avril 2024 autour de 3 282 $, ETH/USD a grimpé régulièrement au printemps et a brièvement touché 3 729,64 $ le 8 avril 2024 avant de reculer. Le jeton s'est négocié dans une large fourchette de 2 870 $ à 3 900 $ pendant la majeure partie des T2 et T3 2024, chutant fortement à 2 116 $ le 5 août 2024 dans le cadre d'une vente massive plus large des cryptos, puis se redressant pour clôturer l'année à 3 331,81 $ le 31 décembre 2024.
En 2025, l'ETH a commencé sur des bases plus solides, clôturant à 3 353,92 $ le 1er janvier 2025 et atteignant un pic de 3 659,31 $ le 10 novembre avant que les vents contraires macroéconomiques et la rotation sectorielle ne pèsent sur les prix jusqu'à la fin de l'année. Le jeton a terminé 2025 près de 2 967,68 $ le 31 décembre, en baisse d'environ 11 % sur un an.
La baisse s'est accélérée en 2026. L'ETH a ouvert l'année à 3 001,03 $ le 1er janvier 2026, s'est brièvement redressé au-dessus de 3 368 $ à la mi-janvier, puis s'est vendu fortement en février et mars, touchant un creux intrajournalier de 1 389,79 $ le 9 mars 2026 avant la période plus récente. L'ETH a clôturé à 2 033,04 $ le 2 avril 2026, en baisse d'environ 32,2 % depuis le début de l'année et d'environ 38,9 % sur un an.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Avis des analystes Capital.com : Ethereum
L'ETH a entamé 2026 à 3 001,03 $ avant de glisser fortement au cours du T1, enregistrant une baisse d'environ 32 % d'un trimestre à l'autre et prolongeant une série de six mois consécutifs de pertes qui ne s'est interrompue qu'en mars 2026, lorsque le jeton a gagné environ 7 %, sa meilleure performance mensuelle depuis août 2025. La vente massive du T1 a reflété une confluence de facteurs : cinq mois consécutifs de sorties nettes des ETF Ethereum au comptant totalisant plus de 2,4 milliards de dollars selon les données de SoSoValue, une forte corrélation avec la volatilité des marchés actions, et une incertitude macroéconomique persistante liée à la politique commerciale américaine et aux orientations de taux de la Réserve fédérale. Les fondamentaux on-chain présentent un tableau plus mitigé. Les adresses actives quotidiennes ont approché 788 000 début avril 2026 et la part d'ETH détenue sur les plateformes d'échange centralisées est tombée à environ 11 %, suggérant une rétention par les détenteurs à long terme. Dans le même temps, le positionnement avec effet de levier est resté fragile, avec 111 millions de dollars de liquidations de positions longues déclenchées lorsque les prix sont passés sous les 2 000 $.
Le sentiment à court terme reste prudent, avec un alignement baissier des moyennes mobiles et un indice de force relative sur 14 jours neutre n'offrant aucune conviction directionnelle claire au 2 avril 2026. Une reprise des flux d'ETF ou un changement dans la politique de la Réserve fédérale pourrait soutenir un rebond vers la fourchette de 2 200 $ à 2 400 $ citée par plusieurs modèles tiers, tandis qu'une rupture soutenue sous le niveau de support de 1 755 $ pourrait ouvrir la voie à un mouvement plus profond vers 1 500 $. Parallèlement, l'accumulation on-chain par les adresses de portefeuilles importants et la clarté réglementaire potentielle autour des produits ETH stakés sont des facteurs structurels qui, selon certains analystes, pourraient soutenir les prix sur un horizon plus long, bien que les vents contraires macroéconomiques et l'appétit pour le risque à l'échelle du secteur restent les variables dominantes à court terme.
Sentiment des clients Capital.com pour les CFD Ethereum
Au 2 avril 2026, le positionnement des clients Capital.com sur les CFD Ethereum s'établit à 87,7 % de positions longues et 12,3 % de positions courtes, ce qui le place fermement en territoire d'achat massif, avec les acheteurs en avance de 75,4 points de pourcentage. Ce biais unilatéral vers les positions longues reflète une orientation haussière prononcée parmi les participants actifs au moment de la capture. Cet instantané reflète les positions ouvertes sur Capital.com et peut évoluer.
Résumé – Ethereum (2026)
- L'ETH se négocie à 2 030,94 $ à 12h57 UTC le 2 avril 2026, en baisse d'environ 32 % depuis le début de l'année et d'environ 39 % sur un an.
- Les principaux facteurs incluent cinq mois consécutifs de sorties d'ETF ETH au comptant, une incertitude élevée liée à la politique commerciale américaine, les orientations de taux de la Réserve fédérale et la forte corrélation de l'ETH avec le sentiment général des actions.
- L'ETH est devenu net inflationniste suite aux réductions de frais EIP-4844, réduisant le taux de combustion et ajoutant une légère pression sur l'offre dans un contexte de demande déjà prudent.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
FAQ
Quelle est la dernière prévision du prix de la cryptomonnaie Ethereum ?
Les prévisions de tiers référencées dans cet article suggèrent des perspectives prudentes à court terme pour Ethereum plutôt qu'un objectif unique convenu. Les estimations publiées entre le 24 mars et le 2 avril 2026 placent l'ETH dans une large fourchette à court terme, certains modèles pointant vers environ 2 050 $ à 2 400 $ et d'autres décrivant des scénarios de reprise plus élevés plus tard en 2026. Ces prévisions dépendent de facteurs tels que les flux d'ETF, la politique de la Réserve fédérale, le sentiment du marché et le maintien de la demande autour des niveaux de support clés.
Qui possède le plus d'Ethereum ?
Aucune source publique ne peut confirmer exactement qui possède le plus d'Ethereum à un moment donné, car les avoirs sont répartis entre des portefeuilles appartenant à des plateformes d'échange, des institutions, des protocoles et des investisseurs individuels. Les grands portefeuilles de plateformes d'échange figurent souvent parmi les plus gros détenteurs, mais ils peuvent représenter des actifs détenus au nom de nombreux utilisateurs plutôt que d'un seul propriétaire. Dans la pratique, la propriété d'Ethereum est distribuée entre un mélange d'entités, et les données de portefeuille ne révèlent pas toujours le bénéficiaire effectif derrière une adresse.
Quelle quantité d'ether existe-t-il ?
L'ether n'a pas d'offre maximale fixe de la même manière que certaines autres cryptomonnaies. La quantité totale en circulation change au fil du temps car de nouveaux ETH sont émis via le réseau, tandis que certains ETH sont également retirés de l'offre grâce au mécanisme de combustion des frais introduit par les mises à jour d'Ethereum. En conséquence, l'offre peut s'étendre ou se contracter en fonction de l'activité du réseau, des niveaux d'émission et de la dynamique des frais de transaction à un moment donné.
Le prix d'Ethereum pourrait-il augmenter ou baisser ?
Le prix d'Ethereum peut évoluer dans les deux sens, parfois sur des périodes très courtes. Dans l'article, les scénarios de hausse sont liés à l'amélioration des flux d'ETF, à une demande plus forte et à un contexte macroéconomique plus favorable, tandis que les risques de baisse incluent un sentiment faible, de nouvelles sorties, l'incertitude liée à la politique commerciale et la pression de la faiblesse générale des actifs risqués. Les niveaux techniques peuvent aider les traders à formuler des scénarios possibles, mais ils ne prédisent pas les résultats, et la volatilité reste une caractéristique importante du marché des cryptomonnaies.
Devrais-je investir dans Ethereum ?
La question de savoir si Ethereum vous convient dépend de vos objectifs, de votre tolérance au risque, de votre horizon temporel et de votre compréhension du marché. Cet article est à des fins informatives uniquement et ne fournit pas de conseil en investissement ou de recommandation. Ethereum est un actif volatil, et l'investissement au comptant comme le trading de CFD comportent des risques. Avant de prendre toute mesure, il est important de comprendre comment le produit fonctionne, de considérer la possibilité de pertes et d'évaluer s'il correspond à votre situation personnelle.
Puis-je trader les CFD Ethereum sur Capital.com ?
Oui, vous pouvez trader les CFD Ethereum sur Capital.com. Le trading de CFD crypto vous permet de spéculer sur les mouvements de prix sans posséder l'actif sous-jacent et de prendre des positions longues ou courtes. Cependant, les contrats pour différence (CFD) se négocient sur marge, et l'effet de levier amplifie à la fois les profits et les pertes. Vous devez vous assurer de comprendre comment fonctionne le trading de CFD, d'évaluer votre tolérance au risque et de reconnaître que des pertes peuvent survenir rapidement.