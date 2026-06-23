Prévision du prix du Bitcoin : accord USA-Iran, sorties d'ETF

Prévision du prix du Bitcoin : accord USA-Iran, sorties d'ETFL'évolution du prix du Bitcoin en 2026 reflète les sorties d'ETF, les signaux de politique de la Fed et la réduction du risque géopolitique après l'accord de paix États-Unis-Iran. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Le Bitcoin (BTC/USD) se négocie à 64 035,15 $ au 22 juin 2026 à 11h39 UTC, dans une fourchette intrajournalière de 63 235,05 $ à 64 588,15 $. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Plusieurs facteurs convergents ont façonné l'évolution récente des prix. La signature officielle de l'accord de paix États-Unis-Iran en Suisse le 19 juin 2026, qui incluait un arrêt immédiat des opérations militaires et la réouverture du détroit d'Ormuz, a réduit les primes de risque géopolitique et soutenu les actifs risqués de manière générale après que le BTC soit tombé à un plus bas proche de 59 000 $ la semaine précédente (Al Jazeera, 18 juin 2026). Les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré une sortie nette de 90,66 millions $ le 18 juin, menée par l'IBIT de BlackRock à 96,66 millions $, ajoutant une pression vendeuse à court terme même si le MSBT nouvellement lancé par Morgan Stanley a attiré 10,43 millions $ d'entrées lors de la même séance (PANews, 19 juin 2026). Le sentiment macroéconomique général est resté prudent dans l'attente des signaux de politique de la Réserve fédérale, avec des rendements élevés des bons du Trésor américain continuant d'augmenter le coût d'opportunité de détention d'actifs sans rendement (Investing.com, 8 juin 2026). Parallèlement, les prix du pétrole ont baissé suite à l'apaisement des préoccupations d'approvisionnement au Moyen-Orient après le cadre de cessez-le-feu, contribuant à maintenir les anticipations d'inflation sous contrôle et limitant une reprise plus forte des actifs risqués, y compris les cryptomonnaies (CNBC, 21 juin 2026).
Prévision BTC de tiers : accord USA-Iran et sorties d'ETF
Au 22 juin 2026, les prévisions de prix BTC de tiers montrent une large gamme de résultats possibles, façonnés par la dynamique d'offre post-halving, les flux d'ETF, les conditions macroéconomiques et les développements géopolitiques. Les objectifs ci-dessous résument les prévisions de tiers pour le marché BTC/USD.
Reuters (note d'analyse technique)
Reuters note que le Bitcoin a perdu environ 50 % de sa valeur depuis son pic record d'octobre 2025, le plaçant près du niveau de 60 000 $ largement surveillé, que les analystes techniques ont identifié comme un seuil de support clé. L'article signale 50 000 $ comme la prochaine référence notable à la baisse, après que le support précédent à 60 000 $ ait été testé en février 2026. Une reprise durable, ajoute-t-il, nécessiterait de récupérer les niveaux cassés lors de la vente du printemps (Reuters, 8 juin 2026).
Coinpedia (perspectives de prix juin 2026)
Coinpedia identifie une zone de demande à court terme à 64 000 $–66 000 $, notant que le prix s'est stabilisé dans cette zone suite à un rejet près de 80 000 $ et une chute ultérieure depuis le niveau de support de 70 000 $. La publication indique qu'une reprise au-dessus de 70 000 $–71 000 $ serait nécessaire pour remettre 76 000 $–80 000 $ en perspective. Un échec à maintenir les niveaux actuels, cependant, pourrait ramener 60 000 $ en vue, les sorties d'ETF en cours et l'incertitude géopolitique étant citées comme principaux vents contraires (Coinpedia, 15 juin 2026).
CoinCodex (prévision du modèle algorithmique)
CoinCodex projette que le Bitcoin se négociera dans une fourchette de 64 963 $ à 92 500 $ pour le reste de 2026, son modèle algorithmique plaçant le prix annualisé moyen à 83 218 $. Le modèle signale un signal baissier à court terme, avec 20 des 30 indicateurs techniques affichant une lecture baissière au 21 juin 2026. Il note également la moyenne mobile simple sur 50 jours du BTC à 72 450 $ et la moyenne mobile simple sur 200 jours à 76 911 $, toutes deux bien au-dessus du prix actuel, comme références de résistance supérieure clés (CoinCodex, 21 juin 2026).
Yahoo Finance (rapport de prix juin 2026)
Yahoo Finance rapporte que le Bitcoin a ouvert à 63 553,08 $ le 12 juin 2026, en hausse de 3,4 % par rapport à l'ouverture de la veille, reflétant une reprise partielle après la glissade de plusieurs semaines du BTC/USD. Le rapport note que l'évolution des prix reste étroitement liée à l'appétit pour le risque au sens large, les anticipations de taux, les flux du marché actions vers les valeurs IA et les prochaines introductions en bourse continuant de façonner l'orientation à court terme (Yahoo Finance, 12 juin 2026).
Reuters (flux de capitaux et contexte de marché)
Reuters rapporte que le Bitcoin a enregistré sa baisse la plus forte depuis le début de l'année à ce stade du calendrier depuis au moins 2015, citant les données LSEG montrant des sorties nettes d'ETF de plus de 2,7 milliards $ dans la semaine au 5 juin 2026. Les sorties nettes totales de 2026 avaient atteint 3,1 milliards $, le capital se réorientant vers les actions IA et les introductions en bourse très médiatisées à venir. L'agence de presse note également que la part du Bitcoin de la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies s'élevait à 56 % selon les données CoinGecko, contre 63 % un an auparavant, pointant vers un changement dans l'allocation des investisseurs à travers les actifs numériques (Reuters, 6 juin 2026).
Les prévisions et projections de tiers sont intrinsèquement incertaines, car elles ne peuvent pas pleinement tenir compte des développements de marché inattendus. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Prix BTC : aperçu technique
Le prix BTC/USD se négocie à 64 035,15 $ au 22 juin 2026 à 11h39 UTC, se situant en dessous de ses moyennes mobiles clés. Les SMA 20/50/100/200 jours se situent à environ 63 539 $ / 71 813 $ / 72 235 $ / 76 587 $, le prix se trouvant actuellement en dessous des quatre. Cela indique une configuration technique plus faible et reflète la tendance baissière plus large depuis le pic d'octobre 2025. La SMA 20 jours à 63 539 $ se situe légèrement en dessous du dernier prix, offrant une référence proche, tandis que la moyenne mobile de Hull (9) à 63 324 $ et la moyenne mobile pondérée par le volume (20) à 63 145 $ suggèrent que la pression de tendance à court terme reste orientée à la baisse, selon les données TradingView.
Les indicateurs de momentum sont mixtes à faibles. L'indice de force relative sur 14 jours affiche 41, le plaçant en territoire neutre à faible, sous la ligne médiane de 50 mais pas encore à des extrêmes de survente. L'indice directionnel moyen (14) à 36 indique qu'une tendance établie est en vigueur, suggérant que le mouvement directionnel dominant conserve encore une certaine conviction.
À la hausse, le pivot R1 classique à 80 136 $ représente la première référence supérieure. Une clôture quotidienne soutenue au-dessus de ce niveau mettrait la zone R2 près de 86 704 $ en vue. À la baisse, le pivot classique à 76 265 $ se situe au-dessus du prix actuel, avec S1 à 69 697 $ comme prochaine référence de support classique, suivi de S2 près de 65 827 $, proche des niveaux actuels (TradingView, 22 juin 2026).
Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ou une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument quelconque.
Historique du prix du Bitcoin (2024–2026)
Le prix du BTC/USD se négociait autour de 63 200 $ fin juin 2024, maintenant une fourchette formée après l'événement de halving d'avril 2024, qui a réduit la récompense de bloc de 6,25 BTC à 3,125 BTC. Les analystes surveillent souvent les halvings car les cycles précédents ont été suivis de fortes hausses, bien que les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des rendements futurs.
Le prix a grimpé régulièrement jusqu'à la fin de l'année, franchissant 100 000 $ pour la première fois en décembre 2024, soutenu par le lancement des ETF Bitcoin au comptant américains plus tôt dans l'année et une vague d'entrées institutionnelles. Le BTC a clôturé 2024 à environ 93 400 $. Le rallye s'est prolongé début 2025, le BTC touchant 109 146 $ le 20 janvier 2025, coïncidant avec l'investiture présidentielle de Donald Trump et l'optimisme autour d'un environnement réglementaire plus favorable aux cryptomonnaies. De nouveaux gains ont suivi jusqu'à mi-2025, le BTC atteignant un sommet historique près de 126 287 $ le 6 octobre 2025.
La situation a changé brutalement fin 2025 et début 2026. Le BTC a clôturé 2025 à environ 87 524 $, déjà en retrait de ses sommets. L'escalade des tensions États-Unis-Iran début 2026 a pesé sur les actifs risqués, le prix glissant près de 63 400 $ le 28 février 2026 après des frappes militaires. Une brève reprise partielle s'est estompée, et le BTC est tombé à un plus bas de 2026 autour de 59 120 $ le 5 juin 2026 avant de se stabiliser.
Le BTC a clôturé à 64 084,15 $ le 22 juin 2026, environ 26,8 % en baisse depuis le début de l'année et 36,6 % de moins en glissement annuel.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les prix sont indicatifs et peuvent différer des prix du marché en direct.
Avis de l'analyste Capital.com : Bitcoin
La trajectoire du prix du Bitcoin en 2026 reflète un renversement brutal par rapport aux sommets records de fin 2025, lorsque le BTC s'est brièvement négocié au-dessus de 126 000 $. L'année a commencé près de 88 000 $ et a eu tendance à baisser, pénalisée par des sorties d'ETF persistantes, avec des sorties nettes cumulées de 2026 atteignant 3,1 milliards $ début juin, selon Reuters, et une rotation plus large du capital institutionnel vers les actions IA et les introductions en bourse très médiatisées. La volatilité géopolitique, notamment le conflit États-Unis-Iran plus tôt dans l'année, a amplifié les mouvements baissiers et ajouté de l'incertitude à travers les actifs risqués, y compris les cryptomonnaies. Dans le même temps, les reprises périodiques du BTC pendant ces tensions, augmentant d'environ 6 % lors de certaines flambées, selon la recherche CoinShares, suggèrent que certains participants ont continué à traiter l'actif comme une couverture potentielle, même si d'autres sortaient.
Le tableau structurel est plus nuancé. Le développement continu de l'infrastructure institutionnelle, incluant la distribution élargie d'ETF via les grandes banques américaines, a soutenu la demande de base, tandis qu'un apaisement potentiel du risque géopolitique suite à l'accord de paix États-Unis-Iran de juin 2026 pourrait aider à stabiliser le sentiment. Cependant, le BTC se négocie actuellement bien en dessous de toutes les moyennes mobiles majeures, et les sorties d'ETF soutenues, les conditions macroéconomiques plus strictes et la concurrence pour le capital risqué restent des vents contraires significatifs. La question de savoir si les niveaux actuels représentent une base ou une pause dans une baisse plus large dépend de facteurs qui restent non résolus.
Sentiment des clients Capital.com pour les CFD Bitcoin
Au 22 juin 2026, le positionnement des clients Capital.com sur les CFD Bitcoin se situe à 85,7 % d'acheteurs contre 14,3 % de vendeurs, plaçant les acheteurs en avance de 71,4 points de pourcentage et situant le sentiment en territoire d'achat massif, unilatéral vers les positions longues. Cet instantané reflète les positions ouvertes sur Capital.com et peut changer.
Résumé – Bitcoin (2026)
- Le Bitcoin (BTC) se négocie à 64 035,15 $ au 22 juin 2026 à 11h39 UTC, en baisse d'environ 26,8 % depuis le début de l'année et de 36,6 % en glissement annuel.
- Les principaux moteurs de prix incluent les sorties persistantes d'ETF Bitcoin au comptant américains totalisant 3,1 milliards $ en 2026, une rotation du capital institutionnel vers les actions IA, et la volatilité géopolitique liée au conflit États-Unis-Iran plus tôt cette année.
- La signature officielle de l'accord de paix États-Unis-Iran le 19 juin 2026 a réduit les primes de risque géopolitique, offrant un certain soutien à court terme, bien que les ETF Bitcoin au comptant aient encore enregistré une sortie nette de 90,66 millions $ le 18 juin.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
FAQ
Quelle est la dernière prévision de prix du Bitcoin crypto ?
Les prévisions de prix Bitcoin de tiers restent variées. Les prévisions récentes citées dans l'article placent le support à court terme autour de 60 000 $–66 000 $, tandis que le modèle algorithmique de CoinCodex projette une fourchette possible pour 2026 de 64 963 $ à 92 500 $. Ces estimations reflètent les niveaux techniques, les flux d'ETF, les conditions macroéconomiques et les développements géopolitiques. Les prévisions peuvent changer rapidement, elles doivent donc être traitées comme des scénarios plutôt que comme des indicateurs fiables de performance future.
Qui possède le plus de Bitcoin ?
Satoshi Nakamoto, le créateur pseudonyme du Bitcoin, est généralement considéré comme le plus grand détenteur estimé de Bitcoin lorsque les portefeuilles liés au minage précoce sont regroupés. L'analyse d'Arkham de 2026 attribue environ 1,096 million de BTC à Satoshi, sur la base du modèle de minage dit Patoshi. Les données de propriété sont imparfaites car les étiquettes de portefeuille peuvent être incertaines, certaines participations sont détenues par des dépositaires pour le compte de clients, et de nombreuses adresses importantes restent non identifiées.
Combien y a-t-il de Bitcoins ?
Le Bitcoin a une offre maximale de 21 millions de BTC. Au 21 juin 2026, les données MacroMicro montraient environ 20,05 millions de BTC en circulation, ce qui signifie que moins de 1 million de BTC reste à miner. De nouveaux bitcoins entrent en circulation par le biais de récompenses de minage, qui ont été réduites de 6,25 BTC à 3,125 BTC lors du halving d'avril 2024. L'offre en circulation n'équivaut pas nécessairement à l'offre activement disponible, car certaines pièces peuvent être perdues ou inactives.
Le prix du Bitcoin pourrait-il monter ou descendre ?
Oui. Le prix du Bitcoin pourrait augmenter ou baisser en fonction des flux d'ETF, des anticipations de taux d'intérêt, de l'appétit pour le risque, des développements réglementaires, de la demande institutionnelle et du sentiment général du marché. Dans l'article, les analystes pointent vers un support autour de 60 000 $–66 000 $ et une résistance autour de 70 000 $–72 000 $. Un mouvement à travers l'une ou l'autre de ces zones pourrait affecter le momentum à court terme, mais les niveaux techniques ne sont pas garantis. Les marchés crypto peuvent être volatils, et les CFD ajoutent un risque supplémentaire en raison de l'effet de levier.
Devrais-je investir dans le Bitcoin ?
La pertinence du Bitcoin dépend de votre situation financière, de votre tolérance au risque, de vos objectifs et de votre compréhension des marchés crypto. Le Bitcoin a connu des périodes de gains importants et de pertes brutales, et l'article montre à quelle vitesse le sentiment peut changer avec les flux d'ETF, les signaux macroéconomiques et les événements géopolitiques. Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Envisagez un conseil indépendant si vous n'êtes pas sûr, et ne tradez ou n'investissez jamais de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.
Puis-je trader des CFD Bitcoin sur Capital.com ?
Oui, vous pouvez trader des CFD Bitcoin sur Capital.com. Le trading de CFD crypto vous permet de spéculer sur les mouvements de prix sans posséder l'actif sous-jacent et de prendre des positions longues ou courtes. Cependant, les contrats sur différence (CFD) sont négociés sur marge, et l'effet de levier amplifie à la fois les profits et les pertes. Vous devez vous assurer de comprendre comment fonctionne le trading de CFD, évaluer votre tolérance au risque et reconnaître que des pertes peuvent survenir rapidement.