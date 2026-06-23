Prévision du prix du Bitcoin : accord USA-Iran, sorties d'ETF

Le Bitcoin (BTC/USD) se négocie à 64 035,15 $ au 22 juin 2026 à 11h39 UTC, dans une fourchette intrajournalière de 63 235,05 $ à 64 588,15 $. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Plusieurs facteurs convergents ont façonné l'évolution récente des prix. La signature officielle de l'accord de paix États-Unis-Iran en Suisse le 19 juin 2026, qui incluait un arrêt immédiat des opérations militaires et la réouverture du détroit d'Ormuz, a réduit les primes de risque géopolitique et soutenu les actifs risqués de manière générale après que le BTC soit tombé à un plus bas proche de 59 000 $ la semaine précédente (Al Jazeera, 18 juin 2026). Les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré une sortie nette de 90,66 millions $ le 18 juin, menée par l'IBIT de BlackRock à 96,66 millions $, ajoutant une pression vendeuse à court terme même si le MSBT nouvellement lancé par Morgan Stanley a attiré 10,43 millions $ d'entrées lors de la même séance (PANews, 19 juin 2026). Le sentiment macroéconomique général est resté prudent dans l'attente des signaux de politique de la Réserve fédérale, avec des rendements élevés des bons du Trésor américain continuant d'augmenter le coût d'opportunité de détention d'actifs sans rendement (Investing.com, 8 juin 2026). Parallèlement, les prix du pétrole ont baissé suite à l'apaisement des préoccupations d'approvisionnement au Moyen-Orient après le cadre de cessez-le-feu, contribuant à maintenir les anticipations d'inflation sous contrôle et limitant une reprise plus forte des actifs risqués, y compris les cryptomonnaies (CNBC, 21 juin 2026).

Prévision BTC de tiers : accord USA-Iran et sorties d'ETF

Au 22 juin 2026, les prévisions de prix BTC de tiers montrent une large gamme de résultats possibles, façonnés par la dynamique d'offre post-halving, les flux d'ETF, les conditions macroéconomiques et les développements géopolitiques. Les objectifs ci-dessous résument les prévisions de tiers pour le marché BTC/USD.

Reuters (note d'analyse technique)

Reuters note que le Bitcoin a perdu environ 50 % de sa valeur depuis son pic record d'octobre 2025, le plaçant près du niveau de 60 000 $ largement surveillé, que les analystes techniques ont identifié comme un seuil de support clé. L'article signale 50 000 $ comme la prochaine référence notable à la baisse, après que le support précédent à 60 000 $ ait été testé en février 2026. Une reprise durable, ajoute-t-il, nécessiterait de récupérer les niveaux cassés lors de la vente du printemps (Reuters, 8 juin 2026).

Coinpedia (perspectives de prix juin 2026)

Coinpedia identifie une zone de demande à court terme à 64 000 $–66 000 $, notant que le prix s'est stabilisé dans cette zone suite à un rejet près de 80 000 $ et une chute ultérieure depuis le niveau de support de 70 000 $. La publication indique qu'une reprise au-dessus de 70 000 $–71 000 $ serait nécessaire pour remettre 76 000 $–80 000 $ en perspective. Un échec à maintenir les niveaux actuels, cependant, pourrait ramener 60 000 $ en vue, les sorties d'ETF en cours et l'incertitude géopolitique étant citées comme principaux vents contraires (Coinpedia, 15 juin 2026).

CoinCodex (prévision du modèle algorithmique)

CoinCodex projette que le Bitcoin se négociera dans une fourchette de 64 963 $ à 92 500 $ pour le reste de 2026, son modèle algorithmique plaçant le prix annualisé moyen à 83 218 $. Le modèle signale un signal baissier à court terme, avec 20 des 30 indicateurs techniques affichant une lecture baissière au 21 juin 2026. Il note également la moyenne mobile simple sur 50 jours du BTC à 72 450 $ et la moyenne mobile simple sur 200 jours à 76 911 $, toutes deux bien au-dessus du prix actuel, comme références de résistance supérieure clés (CoinCodex, 21 juin 2026).

Yahoo Finance (rapport de prix juin 2026)

Yahoo Finance rapporte que le Bitcoin a ouvert à 63 553,08 $ le 12 juin 2026, en hausse de 3,4 % par rapport à l'ouverture de la veille, reflétant une reprise partielle après la glissade de plusieurs semaines du BTC/USD. Le rapport note que l'évolution des prix reste étroitement liée à l'appétit pour le risque au sens large, les anticipations de taux, les flux du marché actions vers les valeurs IA et les prochaines introductions en bourse continuant de façonner l'orientation à court terme (Yahoo Finance, 12 juin 2026).

Reuters (flux de capitaux et contexte de marché)

Reuters rapporte que le Bitcoin a enregistré sa baisse la plus forte depuis le début de l'année à ce stade du calendrier depuis au moins 2015, citant les données LSEG montrant des sorties nettes d'ETF de plus de 2,7 milliards $ dans la semaine au 5 juin 2026. Les sorties nettes totales de 2026 avaient atteint 3,1 milliards $, le capital se réorientant vers les actions IA et les introductions en bourse très médiatisées à venir. L'agence de presse note également que la part du Bitcoin de la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies s'élevait à 56 % selon les données CoinGecko, contre 63 % un an auparavant, pointant vers un changement dans l'allocation des investisseurs à travers les actifs numériques (Reuters, 6 juin 2026).

À retenir : les estimations de tiers montrent un support technique à court terme regroupé à 60 000 $–66 000 $, les modèles algorithmiques plaçant une fourchette de trading potentielle pour 2026 de 64 963 $ à 92 500 $. Les thèmes communs incluent les sorties d'ETF cumulées, les flux de capitaux concurrents vers les actions IA, et l'importance de la zone 70 000 $–72 000 $ comme principale zone de résistance pour toute reprise.

Les prévisions et projections de tiers sont intrinsèquement incertaines, car elles ne peuvent pas pleinement tenir compte des développements de marché inattendus. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Prix BTC : aperçu technique

Le prix BTC/USD se négocie à 64 035,15 $ au 22 juin 2026 à 11h39 UTC, se situant en dessous de ses moyennes mobiles clés. Les SMA 20/50/100/200 jours se situent à environ 63 539 $ / 71 813 $ / 72 235 $ / 76 587 $, le prix se trouvant actuellement en dessous des quatre. Cela indique une configuration technique plus faible et reflète la tendance baissière plus large depuis le pic d'octobre 2025. La SMA 20 jours à 63 539 $ se situe légèrement en dessous du dernier prix, offrant une référence proche, tandis que la moyenne mobile de Hull (9) à 63 324 $ et la moyenne mobile pondérée par le volume (20) à 63 145 $ suggèrent que la pression de tendance à court terme reste orientée à la baisse, selon les données TradingView.

Les indicateurs de momentum sont mixtes à faibles. L'indice de force relative sur 14 jours affiche 41, le plaçant en territoire neutre à faible, sous la ligne médiane de 50 mais pas encore à des extrêmes de survente. L'indice directionnel moyen (14) à 36 indique qu'une tendance établie est en vigueur, suggérant que le mouvement directionnel dominant conserve encore une certaine conviction.

À la hausse, le pivot R1 classique à 80 136 $ représente la première référence supérieure. Une clôture quotidienne soutenue au-dessus de ce niveau mettrait la zone R2 près de 86 704 $ en vue. À la baisse, le pivot classique à 76 265 $ se situe au-dessus du prix actuel, avec S1 à 69 697 $ comme prochaine référence de support classique, suivi de S2 près de 65 827 $, proche des niveaux actuels (TradingView, 22 juin 2026).

Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ou une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument quelconque.

Historique du prix du Bitcoin (2024–2026)

Le prix du BTC/USD se négociait autour de 63 200 $ fin juin 2024, maintenant une fourchette formée après l'événement de halving d'avril 2024, qui a réduit la récompense de bloc de 6,25 BTC à 3,125 BTC. Les analystes surveillent souvent les halvings car les cycles précédents ont été suivis de fortes hausses, bien que les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Le prix a grimpé régulièrement jusqu'à la fin de l'année, franchissant 100 000 $ pour la première fois en décembre 2024, soutenu par le lancement des ETF Bitcoin au comptant américains plus tôt dans l'année et une vague d'entrées institutionnelles. Le BTC a clôturé 2024 à environ 93 400 $. Le rallye s'est prolongé début 2025, le BTC touchant 109 146 $ le 20 janvier 2025, coïncidant avec l'investiture présidentielle de Donald Trump et l'optimisme autour d'un environnement réglementaire plus favorable aux cryptomonnaies. De nouveaux gains ont suivi jusqu'à mi-2025, le BTC atteignant un sommet historique près de 126 287 $ le 6 octobre 2025.

La situation a changé brutalement fin 2025 et début 2026. Le BTC a clôturé 2025 à environ 87 524 $, déjà en retrait de ses sommets. L'escalade des tensions États-Unis-Iran début 2026 a pesé sur les actifs risqués, le prix glissant près de 63 400 $ le 28 février 2026 après des frappes militaires. Une brève reprise partielle s'est estompée, et le BTC est tombé à un plus bas de 2026 autour de 59 120 $ le 5 juin 2026 avant de se stabiliser.

Le BTC a clôturé à 64 084,15 $ le 22 juin 2026, environ 26,8 % en baisse depuis le début de l'année et 36,6 % de moins en glissement annuel.