Quelle est la différence entre investir et trader des cryptomonnaies ?

Investir dans les cryptomonnaies consiste à acheter et conserver des actifs numériques sur une période prolongée, dans l'espoir de générer des gains importants sur la durée.Trader des cryptomonnaies à l'aide de produits dérivés consiste à acheter et vendre sur une période plus courte dans le but de tirer profit des mouvements de cours sur cette période réduite.

Sur Capital.com, vous pouvez prendre une position longue ou courte sur des actifs comme les paires de cryptomonnaies en utilisant des contrats sur différence, également appelés CFD. Un CFD est un type de produit dérivé financier qui vous permet de spéculer sur différents marchés financiers. Plutôt que d’acheter les actifs directement, vous spéculez sur la hausse ou la baisse de leur cours, généralement sur une courte période.

Prendre une position longue peut consister à acheter un CFD sur un marché crypto, par exemple ETH/USD, dans le but de tirer profit d’une hausse du cours de l’actif sous-jacent. À l’inverse, prendre une position courte consiste à vendre un CFD dans le but de tirer profit d’une baisse du cours de l’actif.