AccueilLes marchésCryptomonnaiesPrincipales cryptos en baisse
Les cryptomonnaies sont des monnaies numériques ou virtuelles qui utilisent la cryptographie pour assurer leur sécurité. Elles fonctionnent sur des réseaux décentralisés basés sur la technologie blockchain afin de garantir des transactions transparentes et sécurisées sans autorité centrale.
Investir dans les cryptomonnaies consiste à acheter et conserver des actifs numériques sur une période prolongée, dans l'espoir de générer des gains importants sur la durée.Trader des cryptomonnaies à l'aide de produits dérivés consiste à acheter et vendre sur une période plus courte dans le but de tirer profit des mouvements de cours sur cette période réduite.
Sur Capital.com, vous pouvez prendre une position longue ou courte sur des actifs comme les paires de cryptomonnaies en utilisant des contrats sur différence, également appelés CFD. Un CFD est un type de produit dérivé financier qui vous permet de spéculer sur différents marchés financiers. Plutôt que d’acheter les actifs directement, vous spéculez sur la hausse ou la baisse de leur cours, généralement sur une courte période.
Prendre une position longue peut consister à acheter un CFD sur un marché crypto, par exemple ETH/USD, dans le but de tirer profit d’une hausse du cours de l’actif sous-jacent. À l’inverse, prendre une position courte consiste à vendre un CFD dans le but de tirer profit d’une baisse du cours de l’actif.
Les cours des cryptomonnaies peuvent baisser pour diverses raisons. Les changements réglementaires ou les interdictions de trading de cryptomonnaies par les gouvernements ou les autorités de régulation peuvent créer de l’incertitude sur les marchés et déclencher des vagues de ventes. Les violations de sécurité, comme les piratages de plateformes d’échange ou de portefeuilles crypto, peuvent saper la confiance des investisseurs et potentiellement entraîner des baisses de cours. La manipulation du marché peut artificiellement gonfler les cours des cryptomonnaies avant une vente massive soudaine, provoquant d’importantes chutes.
Les nouvelles négatives, comme des affaires de fraude ou des préoccupations environnementales, peuvent également déclencher la peur et accroître la pression à la vente chez les traders et les investisseurs. Les ralentissements économiques d’envergure ou les crises financières peuvent réduire l’appétit des investisseurs pour les actifs risqués comme les cryptomonnaies.
En outre, des problèmes technologiques liés à l’infrastructure d’une cryptomonnaie ainsi que des changements dans le sentiment du marché peuvent également entraîner d’importantes baisses de cours pour les cryptos.
Bien que de nombreuses cryptomonnaies aient connu des chutes importantes au cours de la dernière décennie – menant dans de nombreux cas à des cryptos « mortes » – Terra (LUNA) se distingue comme l’un des cas les plus spectaculaires de ces dernières années.
TerraUSD (UST) était un stablecoin algorithmique conçu pour maintenir une parité de 1 pour 1 avec le dollar américain, en s’appuyant principalement sur la cryptomonnaie LUNA au sein de l’écosystème Terra. Lorsque l’UST a perdu sa parité avec le dollar américain en mai 2022, cela a entraîné une vente massive et une chute rapide de la valeur du LUNA.
Cet événement a provoqué une onde de choc sur l’ensemble du marché des cryptomonnaies, entraînant un renforcement de la surveillance et de l’attention réglementaire – et rappelant les risques inhérents à l’univers des cryptomonnaies.