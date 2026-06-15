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Paires crypto les plus tradées aujourd’hui

Découvrez les cryptos les plus tradées aujourd’hui. Optez pour une position à l’achat ou à la vente avec des CFD sur les paires crypto les plus tradées, comme BTC/USD et ETH/USD.

Cryptos les plus tradées

Découvrez ci-dessous les principales paires de cryptomonnaies tradées aujourd’hui. Correspondent-elles à votre stratégie de trading ?
Page de présentationLes plus négociésLes plus volatilsTop haussiersTop baissiers
VendreAcheterÉcart1D Chg1D Graphiques
VendeursAcheteurs
BTC/USDBitcoin to US Dollar
XRP/USDRipple to US Dollar
ETH/USDEthereum to US Dollar
ESPORTS/USDESPORTS/USD
SOL/USDSolana to US Dollar
PLAY/USDPLAY/USD
XLM/USDStellar to US Dollar
PEPE/USDPEPE to US Dollar
DOGE/USDDogeCoin to US Dollar
MYX/USDMYX/USD
Les cours des actions sont donnés à titre indicatif et peuvent différer des prix du marché en direct.

FAQs

Quelle est la différence entre crypto et cryptomonnaie ?

Dans le monde des monnaies numériques, il n’y a aucune différence ; « crypto » est simplement une version abrégée du mot « cryptomonnaie ». Les cryptomonnaies sont des monnaies numériques ou virtuelles qui utilisent la cryptographie pour garantir des transactions anonymes et sécurisées.

Combien de cryptomonnaies existe-t-il ?

En 2024, on rapporte l’existence de plus de 20 000 cryptomonnaies – bien que toutes ne soient pas activement tradées ou utilisées. Bon nombre d’entre elles sont des cryptomonnaies « mortes », qui ont échoué et été abandonnées. Le nombre de cryptomonnaies actives varie, et certaines estimations suggèrent que des dizaines de milliers de cryptomonnaies sont activement tradées aujourd’hui.

Quelle est la cryptomonnaie la plus populaire ?

Le Bitcoin (BTC) est la cryptomonnaie la plus populaire et la plus largement reconnue dans le monde. Elle a été la première cryptomonnaie créée et reste la plus valorisée en termes de capitalisation boursière. Le rôle de pionnier du Bitcoin et sa réputation établie en ont fait une référence pour l’ensemble du marché crypto.

Quelle crypto est la plus tradée ?

Le Bitcoin (BTC) est la cryptomonnaie la plus tradée, avec les volumes d’échange les plus élevés sur les plateformes mondiales. Sa domination sur le marché et sa liquidité en font un choix privilégié parmi les traders crypto du monde entier. L’Ethereum (ETH) est la cryptomonnaie la plus tradée après le Bitcoin.

Pourquoi les gens appellent-ils Ether Ethereum ?

Souvent, le terme « Ethereum » est utilisé pour désigner à la fois le réseau et la cryptomonnaie. Ethereum est une blockchain et une plateforme décentralisée qui permet à chacun de créer des applications basées sur la blockchain. L’Ether (ETH) est la cryptomonnaie native de la plateforme Ethereum. L’Ether est extrêmement populaire et constitue la deuxième plus grande cryptomonnaie par capitalisation boursière, largement utilisée pour les transactions et le développement d’applications sur le réseau Ethereum.