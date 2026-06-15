Actions en baisse

AccueilLes marchésActionsActions en baisse
Une action est une part de propriété dans une entreprise. Les entreprises proposent souvent des actions aux investisseurs afin de lever des fonds sans augmenter leur endettement. En achetant des actions, les investisseurs prennent une participation dans l’entreprise et acquièrent le statut d’actionnaires.
Les actions sont généralement négociées en bourse. En tant qu’actionnaire, vous pouvez bénéficier financièrement de dividendes – des paiements effectués à partir des bénéfices de l’entreprise. Le hic, cependant, c’est que la valeur d’une action n’est pas gravée dans le marbre. Elle fluctue en fonction des performances de l’entreprise et du cours actuel de l’action, ce qui signifie que la valeur de votre investissement peut augmenter ou diminuer.
Il existe deux types d’actions : les actions ordinaires et les actions privilégiées.
Réfléchissez à ce que signifie pour vous le terme « action » (dans un contexte financier, bien entendu). Il y a de fortes chances que vous pensiez aux actions ordinaires – le type d’action le plus connu.
Si l’entreprise dans laquelle vous avez investi se porte bien, détenir des actions ordinaires vous donne la possibilité de recevoir des dividendes. En tant qu’actionnaire ordinaire, vous bénéficierez également de droits de vote, ce qui vous permet de participer aux décisions qui influencent l’orientation de l’entreprise.
Cela dit, si l’entreprise fait faillite, vous serez généralement le dernier à être remboursé.
Les actions privilégiées portent plusieurs noms. On les appelle parfois actions de préférence ou titres hybrides. Bien que les actions privilégiées représentent toujours une part de propriété dans une entreprise, elles fonctionnent davantage comme un croisement entre une action et une obligation que comme une action ordinaire.
Il existe plusieurs types d’actions privilégiées – parmi elles, les actions « cumulatives », « participatives » et « convertibles ». Mais en général, elles offrent un potentiel de dividendes plus élevé que les actions ordinaires et ne donnent que rarement des droits de vote à leurs détenteurs.
Les cours des actions sont influencés par un large éventail de facteurs, allant d’événements propres à l’entreprise à des conditions économiques plus générales.
La rentabilité et la croissance du chiffre d’affaires d’une entreprise influencent directement la manière dont les investisseurs évaluent celle-ci. De même, les résultats trimestriels et annuels peuvent entraîner d’importants mouvements de cours selon que l’entreprise atteint ou non les attentes.
La perception qu’ont les investisseurs des perspectives d’une entreprise peut influencer le cours de son action, parfois indépendamment de ses véritables indicateurs financiers. Ainsi, des nouvelles positives comme le lancement réussi d’un produit ou une décision judiciaire favorable peuvent faire grimper les cours, tandis que des nouvelles négatives peuvent entraîner une baisse des actions.
Les indicateurs économiques plus larges jouent également un rôle. Des taux d’intérêt plus élevés peuvent faire baisser les cours des actions, car ils augmentent les coûts d’emprunt pour les entreprises, réduisant ainsi l’attrait des investissements par rapport aux rendements sans risque des titres d’État. Une forte inflation peut réduire le pouvoir d’achat et augmenter les coûts des entreprises, ce qui peut entraîner une baisse des cours des actions.
Les tendances propres à certains secteurs, comme la technologie ou l’énergie, peuvent faire évoluer les cours à la hausse ou à la baisse selon la position de l’entreprise dans son industrie et ses perspectives de croissance.
Les traders doivent également prendre en compte des éléments tels que de nouvelles réglementations ou des changements de politique fiscale. Ces éléments peuvent avoir un impact important sur les bénéfices des entreprises et, par conséquent, sur le cours de leurs actions. Les événements géopolitiques d’envergure, les guerres et les catastrophes naturelles peuvent également affecter la confiance des investisseurs et influencer le sentiment du marché.
Vous pouvez en apprendre plus sur les actions et comment les trader dans notre guide complet.