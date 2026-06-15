Actions : les plus tradées

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« Principales actions mondiales » désigne généralement des entreprises ayant fait preuve de performances élevées de manière constante. C’est-à-dire des fondamentaux financiers solides, des rendements réguliers pour les actionnaires et une capitalisation boursière élevée.
Les principales actions mondiales évoluent constamment en fonction d’un ensemble de facteurs influençant leur capitalisation boursière. Ces facteurs peuvent être internes – comme des changements au sein de la direction ou des lancements de nouveaux produits – ou externes, comme des événements géopolitiques ou des pénuries de matières premières. Ainsi, toute liste figée des « principales actions mondiales » peut rapidement devenir obsolète.
Vous pouvez voir quelles actions sont les plus tradées par nos clients dans le tableau ci-dessus. Des géants emblématiques figurent souvent dans les principaux indices mondiaux comme l'US 500, l'UK 100 ou le Japan 225.
Les actions cotées en bourse sont des parts de propriété dans une entreprise. Elles sont disponibles à l’achat et à la vente pour le grand public sur les marchés boursiers – comme le New York Stock Exchange ou le London Stock Exchange.
Cela permet aussi bien aux particuliers qu’aux institutions d’investir dans une entreprise et d’en posséder une part. Les gens le font pour influencer la gouvernance de l’entreprise grâce aux droits de vote, percevoir des dividendes ou simplement spéculer sur le cours de l’action. Les entreprises, quant à elles, émettent des actions cotées en bourse pour accéder à des capitaux provenant d’un large éventail d’investisseurs, soutenant ainsi leur croissance, leur innovation et leurs évolutions opérationnelles.
Les actions au plus fort volume d’échange sont celles qui sont les plus fréquemment négociées en bourse, ce qui reflète un fort intérêt de la part des traders. Ces actions appartiennent souvent à de grandes entreprises largement médiatisées, comme Apple, Tesla ou Amazon.