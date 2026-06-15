Les principaux indices en hausse aujourd'hui

Comment les indices sont-ils calculés ?

Les indices boursiers sont calculés selon différentes méthodes, chacune offrant une perspective unique sur la performance du marché. Regardons de plus près les trois principaux types.

Les indices pondérés par le cours, comme le Dow Jones Industrial Average, sont basés sur le cours moyen des actions qui les composent. Les actions au cours plus élevé ont davantage d’influence sur la performance de l’indice. Le niveau de l’indice est calculé en additionnant les cours des actions qui le composent et en utilisant un diviseur, ajusté en fonction des opérations sur titres.

Dans les indices pondérés par la capitalisation comme le S&P 500, les entreprises ayant une capitalisation boursière plus élevée ont un poids plus important. Pour calculer le cours de l’indice, la capitalisation boursière totale des entreprises qui le composent est divisée par un diviseur.

Chaque action dans un indice pondéré de manière égale, quel que soit son cours ou la capitalisation boursière de l’entreprise, a le même impact sur le cours de l’indice. Le rendement moyen de toutes les actions détermine la valeur de l’indice.