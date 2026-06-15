Les principaux indices en baisse aujourd'hui

De quoi est composé un indice financier ?

Un indice est constitué d'un groupe sélectionné d'actions ou d'autres instruments financiers qui représentent un segment particulier d'un marché. La composition d'un indice est déterminée par le fournisseur de l'indice et repose sur des critères spécifiques, qui peuvent inclure la capitalisation boursière, le secteur d'activité, la liquidité et la localisation géographique, entre autres.

De nombreux indices sont pondérés en fonction de la capitalisation boursière, ce qui signifie que les entreprises ayant une valeur de marché plus élevée exercent une influence plus importante sur la performance de l'indice. Certains indices se concentrent sur des secteurs spécifiques (comme la technologie ou la santé) ou sur certaines industries, offrant ainsi un aperçu de leur performance.

Les indices peuvent également représenter des marchés nationaux (comme le Nikkei 225 pour le Japon), des marchés régionaux (comme le Euro Stoxx 50 pour la zone euro), ou même des marchés mondiaux.

Bien que la majorité des indices comprennent des actions de sociétés cotées en bourse, certains indices suivent d'autres éléments tels que la performance des obligations gouvernementales ou d'entreprise. Les indices peuvent également inclure d’autres types d’actifs, comme les matières premières.