Top 10 des devises les plus fortes du monde

Les Nations Unies reconnaissent 180 devises comme ayant cours légal, couvrant 195 pays. Voici les 10 devises les plus fortes du monde, classées en fonction de leur valeur par rapport au dollar américain au 24 juin 2024* :

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Dinar koweïtien (KWD)

Créée en 1960, la monnaie nationale du Koweït est la plus forte et la plus précieuse du monde, un statut qu'elle conserve depuis plusieurs décennies.

Les grandes réserves de pétrole naturel, la forte demande sur le marché des devises et une offre limitée de la monnaie contribuent à la force du dinar koweïtien. 90 % des revenus de l'État du Koweït proviennent des exportations de pétrole – tant qu'il y a une demande mondiale pour le pétrole et un approvisionnement suffisant dans le pays, la demande pour le dinar koweïtien restera élevée.

Le dinar koweïtien est indexé sur un panier de devises plutôt que sur une seule devise.

Dinar bahreïni (BHD)

Comme le Koweït, Bahreïn tire une grande partie de ses revenus d'une matière première. 70 % des revenus du gouvernement proviennent des exportations de pétrole. La richesse en pétrole de Bahreïn contribue à stimuler la demande sur le marché pour le dinar bahreïni.

Le dinar bahreïni, qui a remplacé la roupie du Golfe en tant que monnaie nationale de Bahreïn en 1965, a été indexé sur le dollar américain en 1980 à un taux de 1 BHD pour 2,65 USD. L'indexation du BHD à l'USD contribue à la confiance sur le marché, à une faible volatilité et à la force de la devise.

Rial omanais (OMR)

Introduit en 1970, le rial omanais a établi une indexation sur le dollar américain en 1973. Le rial omanais était initialement indexé à 1 OMR pour 2,895 USD jusqu'à ce qu'il soit ajusté en 1986 à un taux qu'il maintient depuis.

L'indexation est de 1 OMR pour 2,6008 USD.

Le sultanat d'Oman tire une grande partie de la force de sa monnaie nationale de la demande et des revenus générés par sa production et ses exportations de pétrole et de gaz. Les relations commerciales d'Oman avec les États-Unis et sa stabilité économique renforcent la solidité du rial omanais.

Dinar jordanien (JOD)

Le dinar jordanien est en circulation depuis 1950, et en 1995, le gouvernement jordanien a indexé le dinar jordanien sur le dollar américain à un taux de 1 JOD pour 1,4104 USD.

Malgré une dépendance relativement faible aux exportations de pétrole et de gaz par rapport à d'autres pays du Moyen-Orient dans cette liste, la monnaie nationale de la Jordanie est la quatrième devise la plus forte du monde.

Sa force peut être attribuée aux politiques de marché ouvert du pays, à la rareté de la monnaie et à ses grandes réserves de devises étrangères.

Livre sterling britannique (GBP)

La livre sterling britannique est la monnaie la plus ancienne encore en circulation aujourd'hui. L'histoire, la crédibilité et la stabilité du système financier britannique et de la Banque d'Angleterre, ainsi que la force économique du pays et la présence de Londres en tant que principal centre financier, confèrent de la solidité à la livre, en faisant l'une des devises les plus précieuses du monde.

La livre sterling fait également partie de l'une des paires de devises les plus populaires – GBP/USD, également connue sous le nom de « cable ». Le surnom est né au 19e siècle, lorsque les taux de change étaient transmis par des câbles télégraphiques sous-marins transatlantiques.

Livre de Gibraltar (GIP)

La livre de Gibraltar a été introduite après la guerre civile espagnole en 1896, remplaçant le « real de plata » espagnol et la monnaie officielle de Gibraltar.

La stabilité de la monnaie est garantie par une indexation à 1:1 sur la livre sterling britannique, de sorte qu'une livre de Gibraltar (GIP) est toujours égale à une livre sterling (GBP).

Franc suisse (CHF)

Le franc suisse (CHF) est la monnaie légale officielle de la Suisse et du Liechtenstein.

La monnaie nationale a acquis l'étiquette de « valeur refuge », ce qui attire certains traders en période d'incertitude géopolitique ou de turbulences sur les marchés. La Suisse dispose de 1 033 milliards USD de réserves de devises étrangères, ce qui en fait le pays avec les troisièmes plus grandes réserves de devises au monde, derrière la Chine et le Japon.

Ces réserves font du franc suisse la sixième devise la plus forte du monde, en raison de la stabilité politique et économique de la Suisse ainsi que de son important excédent commercial.

Dollar des îles Caïmans (KYD)

Les îles Caïmans sont un important centre financier international offshore avec l'une des devises les plus fortes du monde. Cela résulte de son grand secteur des services financiers, de son industrie touristique et de son statut de « valeur refuge », qui attire de nombreuses grandes banques et entreprises dans le pays.

En 2019, les îles Caïmans ont généré 40,2 % de son PIB à partir des services financiers et selon KPMG, 43 des 50 plus grandes banques du monde ont des opérations commerciales dans les îles Caïmans.

Le dollar des îles Caïmans a été introduit en 1971 et a remplacé le dollar jamaïcain en tant que monnaie du pays. Le dollar des îles Caïmans est indexé sur le dollar américain à un taux fixe de 1 dollar des îles Caïmans pour 1,2 dollars américains.

Euro (EUR)

L'euro est la monnaie officielle de 20 des 26 pays membres de l'UE, avec une population combinée de près de 350 millions d'habitants en janvier 2023. L'UE est la plus grande zone de marché unique au monde avec la troisième plus grande économie, représentant un sixième du commerce mondial. La croissance de cette économie, qui inclut un important excédent commercial, contribue à la valeur de l'euro sur le marché des changes.

La paire de devises la plus échangée au monde inclut l'euro, il s'agit de EUR/USD, et elle est surnommée « Fiber ».

Dollar américain (USD)

Le dollar américain est la monnaie nationale des États-Unis et de 16 autres pays et territoires, y compris l'Équateur, le Salvador, Porto Rico, le Zimbabwe et le Panama. Le dollar américain est la monnaie la plus échangée au monde. Il est utilisé comme monnaie de référence pour les monnaies nationales de nombreux pays et c'est la plus grande monnaie de réserve au monde.

La solidité du dollar américain est soutenue par la croissance économique (les États-Unis étant la plus grande économie mondiale). D'autre part, la hausse des prix des matières premières, la surévaluation et la croissance économique sur les marchés concurrents ont un impact négatif sur la force du dollar américain.

Le dollar américain est une référence courante pour mesurer la performance des autres devises, comme nous l'avons fait dans cette liste.

Dollar canadien (CAD)

Le dollar canadien est considéré comme une « monnaie de matière première », car sa valeur est généralement corrélée au prix de ses matières premières exportées, notamment le pétrole brut. En fait, le Canada est le cinquième plus grand exportateur de pétrole brut au monde.

Les exportations de matières premières du Canada, ainsi que sa croissance économique saine, contribuent à faire du dollar canadien l'une des devises les plus fortes du monde.

CAD/USD est l'une des paires de devises les plus fréquemment échangées, surnommée le « loonie » en raison du canard huard représenté sur la pièce de un dollar canadien depuis 1987.