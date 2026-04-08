Meta Platforms, Inc. (META) se négocie près de 576,05 $ à 10h32 UTC le 7 avril 2026, dans une fourchette intrajournalière de 571,73 $ à 582,14 $. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

La pression sur META reflète une confluence de facteurs : l'escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, que les analystes de MoffettNathanson ont identifiée comme un frein potentiel aux revenus publicitaires de Meta, citant le rapport annuel de l'entreprise qui révèle que les annonceurs liés à la Chine représentaient environ 11 % du chiffre d'affaires total en 2024 (CNBC, 22 avril 2025) ; des décisions de justice en mars 2026 dans lesquelles un jury du Nouveau-Mexique a conclu que Meta avait violé la loi de l'État sur les pratiques déloyales en induisant le public en erreur sur la sécurité de la plateforme pour les enfants et a condamné l'entreprise à payer 375 millions de dollars de pénalités civiles (BBC, 24 mars 2026), suivi quelques jours plus tard par un jury californien séparé qui a tenu Meta responsable des préjudices causés à un enfant utilisateur dans un jugement historique (Newsweek, 25 mars 2026) ; et une faiblesse généralisée du secteur technologique, le Nasdaq ayant clôturé le lundi 6 avril 2026 en hausse de seulement 0,5 % après la forte chute de la semaine précédente provoquée par l'escalade tarifaire américaine (Investopedia, 6 avril 2026). Ces vents contraires compensent le sentiment positif des résultats du T4 2025 de Meta, publiés fin janvier 2026, dans lesquels le chiffre d'affaires a augmenté de 24 % en glissement annuel pour atteindre 59,89 milliards de dollars et l'entreprise a prévu un chiffre d'affaires du T1 2026 entre 53,5 et 56,5 milliards de dollars, au-dessus des attentes des analystes (Variety, 28 janvier 2026).

Prévisions action Meta Platforms 2026–2030 : objectifs de prix de tiers

Au 7 avril 2026, les prévisions d'action Meta Platforms de tiers couvrent une large fourchette, façonnée par le fort repli de l'action depuis son sommet sur 52 semaines de 796,25 $, les engagements de dépenses d'investissement en IA, l'incertitude macroéconomique croissante et une série de décisions judiciaires défavorables. Les objectifs suivants sont tirés d'actions d'analystes publiées entre le 25 mars et le 7 avril 2026.

Morgan Stanley (Surpondération, objectif réduit)

L'analyste de Morgan Stanley, Brian Nowak, a réduit ses prévisions d'action META à 12 mois à 775 $ contre 825 $, tout en conservant une note de surpondération, après avoir réduit ses estimations de revenus publicitaires 2026 de 1 % pour tenir compte de la faiblesse macroéconomique. Nowak note que Meta Platforms se négocie à environ 15 fois l'estimation du bénéfice par action 2027 de son cabinet de 36 $, soit un écart-type en dessous de sa moyenne à long terme, et que les économies potentielles de réduction des effectifs de 3 à 7 milliards de dollars ne sont pas encore intégrées dans son modèle (Investing.com, 30 mars 2026).

Wells Fargo (Surpondération, objectif révisé)

Wells Fargo a réduit son objectif de prix à 12 mois sur META à 765 $ contre 856 $, tout en maintenant une note de surpondération, citant l'incertitude macroéconomique à court terme avant les résultats trimestriels de l'entreprise du 28 avril 2026. Le cabinet note que ses estimations de revenus supérieures au consensus restent intactes, la révision reflétant les conditions générales du marché plutôt qu'une détérioration des fondamentaux publicitaires sous-jacents de Meta (Yahoo Finance, 2 avril 2026).

Evercore ISI (Surperformance, objectif réitéré)

L'analyste d'Evercore ISI, Mark Mahaney, réitère une note de surperformance et un objectif de prix de 900 $ sur META, maintenant sa position malgré les préoccupations soulevées par les investisseurs concernant l'exposition de l'entreprise aux utilisateurs mineurs et les risques juridiques et réglementaires associés. Mahaney estime que les utilisateurs âgés de 8 à 13 ans représentent un pourcentage à un chiffre moyen des utilisateurs actifs quotidiens mondiaux de Meta, et considère le surplomb juridique comme gérable par rapport au cœur de métier publicitaire de l'entreprise (Investing.com, 25 mars 2026).

MarketBeat (aperçu du consensus des courtiers)

MarketBeat agrège les notes de 50 cabinets de recherche et rapporte un objectif de prix moyen consensuel à 12 mois de 846,63 $ pour META, avec une note de consensus « Achat modéré » tirée de quatre recommandations d'achat fort, 39 d'achat et sept de conservation. Le service note que le consensus reflète une large dispersion des opinions, la fourchette d'objectifs étant façonnée par des hypothèses divergentes sur les calendriers de monétisation de l'IA, l'exposition réglementaire et l'impact à court terme des prévisions de dépenses d'investissement élevées de 115 à 135 milliards de dollars pour l'exercice complet 2026 (MarketBeat, 26 mars 2026).

À retenir : parmi ces sources, les prévisions d'action Meta Platforms se regroupent dans la partie inférieure de la fourchette à 12 mois. Morgan Stanley et Wells Fargo ont réduit leurs objectifs à 775 $ et 765 $ respectivement en raison de préoccupations macroéconomiques et du marché publicitaire, tandis qu'Evercore ISI a maintenu son objectif de 900 $. Le consensus plus large des analystes, tel que compilé par MarketBeat, se situe à 846,63 $, reflétant une note « Achat modéré » parmi 50 cabinets.

Les prévisions et pronostics de tiers sont intrinsèquement incertains, car ils ne peuvent pas pleinement anticiper les développements inattendus du marché. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Cours de l'action META : aperçu technique

Le cours de l'action META se négocie à 576,05 $ en début de séance européenne au 7 avril 2026 à 10h32 UTC, se situant en dessous de l'ensemble des moyennes mobiles suivies par TradingView. Les moyennes mobiles simples à 20, 50, 100 et 200 jours se situent au-dessus du prix à environ 599 $, 638 $, 639 $ et 684 $ respectivement, chacune signalant une pression vendeuse, ce qui reflète la tendance baissière soutenue depuis le sommet sur 52 semaines de l'action au-dessus de 796 $.

La dynamique est modérée. L'indice de force relative (RSI) sur 14 jours s'établit à 40,90, une lecture neutre qui se situe dans la moitié inférieure de sa fourchette sans encore atteindre le territoire de survente. L'indice directionnel moyen (ADX) à 26,09 indique qu'une tendance établie est en place, cohérente avec la pression directionnelle large suggérée par l'empilement des moyennes mobiles.

À la hausse, le pivot classique R1 à 656,51 $ représente la référence la plus proche au-dessus du prix actuel ; une clôture quotidienne au-dessus de ce niveau remettrait en vue la zone R2 près de 740,90 $.

À la baisse, le point pivot classique à 588,39 $ marque le support initial, tandis que la moyenne mobile simple à 100 jours près de 638,64 $ agit comme une étagère de moyenne mobile plus large au-dessus. Le niveau S1 à 504 $ constitue la prochaine référence significative en dessous du pivot si le prix devait s'étendre à la baisse (TradingView, 7 avril 2026).

Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ou une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument quelconque.

Historique du cours de l'action Meta Platforms (2024–2026)

Le cours de l'action META a clôturé 2024 à 585,83 $, s'étant négocié dans une fourchette globalement comprise entre le milieu des 400 $ et le bas des 630 $ tout au long de l'année. L'action a chuté à environ 419,05 $ le 24 avril 2024 suite à une réaction décevante aux résultats, avant de se redresser régulièrement au cours du second semestre pour clôturer près de son niveau de fin d'année.

L'élan s'est poursuivi début 2025, META atteignant un sommet sur 52 semaines de 796,39 $ le 15 août 2025. À partir de là, l'action a entamé un repli graduel tout au long de l'automne, clôturant 2025 à 659,77 $ – soit toujours en hausse d'environ 12,6 % par rapport à la clôture de 2024.

La vente s'est intensifiée en 2026. META a ouvert l'année près de 665,05 $ et s'est maintenu globalement au-dessus de 640 $ jusqu'en janvier, avant qu'une forte chute du marché provoquée par les tarifs douaniers ne fasse chuter l'action à 486,55 $ le 21 avril 2026, bien que le prix se soit ensuite redressé. En mars 2026, META s'est brièvement négocié au-dessus de 670 $ avant de glisser à 525,01 $ le 27 mars dans un contexte de décisions judiciaires défavorables, d'incertitude macroéconomique et de faiblesse généralisée du secteur technologique.

META se négocie à 576,05 $ au 7 avril 2026, soit environ 12,7 % en dessous de sa clôture de fin d'année 2025 de 659,77 $ depuis le début de l'année, et environ 27,7 % en dessous de son sommet sur 52 semaines de 796,39 $.