Amazon.com, Inc. (AMZN) s'échangeait autour de 237,93 $, dans une fourchette intrajournalière de 231,82 $ à 239,81 $, à 16h30 UTC le 13 avril 2026. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

L'évolution des cours a été façonnée par plusieurs facteurs concomitants : les préoccupations persistantes concernant les droits de douane américains, le PDG d'Amazon Andy Jassy ayant déclaré en janvier 2026 au Forum économique mondial de Davos que les pressions sur les coûts liées aux tarifs douaniers commençaient à « se glisser » dans les prix des produits, les stocks pré-tarifaires accumulés par les vendeurs tiers ayant été largement épuisés à l'automne 2025 (Reuters, 20 janvier 2026) ; une décision de la Cour suprême américaine en février 2026 qui a annulé une partie des droits de douane à l'importation du président Trump, ce qui a temporairement soutenu les actions de commerce électronique, dont AMZN (CNBC, 20 février 2026) ; et les spéculations continues, rapportées par le Financial Times et citées par Yahoo Finance, selon lesquelles le département américain du Commerce évaluait des exemptions tarifaires sur les puces pour les hyperscalers IA tels qu'Amazon, en lien avec les engagements d'investissement de TSMC (Yahoo Finance, 10 février 2026).

Prévisions action Amazon 2026–2030 : objectifs de cours tiers

Au 13 avril 2026, les prévisions tierces sur l'action Amazon ont considérablement évolué depuis fin mars 2026, influencées par l'évolution des perspectives concernant la dynamique des revenus d'AWS, le programme de dépenses d'investissement d'environ 200 milliards de dollars pour 2026, et les risques liés aux droits de douane américains affectant le segment e-commerce.

Wolfe Research (surperformance, objectif réduit)

Wolfe Research abaisse son objectif de cours à 12 mois sur AMZN à 250 $ contre 255 $, tout en maintenant une recommandation Surperformance. Le cabinet invoque l'incertitude à court terme sur les marges liée aux engagements élevés en dépenses d'investissement et à une émission obligataire quasi record d'environ 54 milliards de dollars comme principaux vents contraires à sa révision (MarketBeat, 19 mars 2026).

New Street Research (achat, objectif abaissé)

New Street Research abaisse son objectif de cours AMZN à 280 $ contre 285 $, maintenant une recommandation Achat. La modeste réduction reflète des hypothèses de marges AWS à court terme plus prudentes, la vision constructive à long terme du cabinet étant ancrée dans la demande d'infrastructures IA et l'adoption du cloud par les entreprises (MarketScreener, 30 mars 2026).

Cantor Fitzgerald (surpondération, objectif relevé)

Cantor Fitzgerald relève ses prévisions sur l'action AMZN à 260 $ contre 250 $, réitérant une recommandation Surpondération. Le cabinet note l'adoption élargie par Uber d'AWS Graviton et un essai de la puce Trainium3 comme preuve d'une traction commerciale croissante, tandis qu'un accord logistique avec le service postal américain couvrant environ 80 % du volume actuel de colis élimine un risque opérationnel à court terme (GuruFocus, 8 avril 2026).

Wells Fargo (surpondération, objectif relevé)

Wells Fargo relève son objectif de cours AMZN à 305 $ contre 304 $ et maintient une recommandation Surpondération, désignant Amazon comme son premier choix internet. La banque cite l'accélération des revenus AWS et une inflexion positive des révisions de flux de trésorerie disponible comme deux facteurs de soutien, tout en reconnaissant l'exposition tarifaire à court terme dans le segment de vente au détail international (247 Wall St., 2 avril 2026).

MarketBeat (consensus, achat modéré)

MarketBeat agrège les recommandations de 58 analystes, aboutissant à un consensus Achat modéré avec un objectif de cours moyen à 12 mois de 287,39 $. Les objectifs au sein du panel s'étendent de 175 $ à 325 $, la large fourchette reflétant des hypothèses divergentes sur les calendriers de normalisation des dépenses d'investissement et le rythme de monétisation des infrastructures IA (MarketBeat, 8 avril 2026).

À retenir : parmi ces prévisions sur l'action Amazon, les objectifs individuels varient de 250 $ (Wolfe Research) à 305 $ (Wells Fargo), avec une moyenne du panel MarketBeat à 287,39 $. La trajectoire de croissance d'AWS et la pression sur les marges liée aux dépenses d'investissement représentent les fils conducteurs communs à ces révisions.

Les prévisions et estimations tierces sont intrinsèquement incertaines, car elles ne peuvent pas pleinement anticiper les évolutions imprévues du marché. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Cours de l'action AMZN : aperçu technique

Le cours de l'action AMZN a clôturé à 237,93 $, s'échangeant dans une fourchette de séance de 231,82 $ à 239,81 $ à 16h30 UTC le 13 avril 2026. Sur le graphique journalier, le cours reste au-dessus de son groupe clé de moyennes mobiles de 20, 50, 100 et 200 jours, qui se situent respectivement à environ 214 $, 213 $, 223 $ et 225 $. Les quatre moyennes mobiles du panel TradingView signalaient un alignement d'achat au 13 avril 2026.

Les indicateurs de momentum sont mitigés à l'extrémité étirée de la fourchette : l'indice de force relative (RSI) sur 14 jours affiche 70,55, un niveau que TradingView classe comme signal de vente et cohérent avec des conditions de surachat à court terme après la récente progression. L'indice directionnel moyen (ADX) à 18,82 se situe en territoire neutre, suggérant que la tendance dominante manque de conviction directionnelle forte.

À la hausse, le pivot R1 classique à 219,45 $ a déjà été franchi ; le niveau R2 à 230,62 $ a également été dépassé, laissant la zone R3 près de 251,95 $ comme prochaine référence sur le cadre des pivots classiques. La moyenne mobile de Hull (9 périodes) affiche 240,69 $ et se situe au-dessus de la dernière clôture, représentant une référence de résistance proche.

En cas de repli, le point pivot classique à 209,29 $ offre un support initial, suivi de la barre de la moyenne mobile à 100 jours près de 222,86 $ comme référence de moyenne mobile plus substantielle. Un retrait vers S1 à 198,12 $ représenterait le prochain niveau baissier sur le modèle de pivot classique si le point pivot cédait (TradingView, 13 avril 2026).

Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ni une recommandation d'achat ou de vente d'un quelconque instrument.

Historique du cours de l'action Amazon (2024–2026)

Le cours de l'action AMZN a ouvert avril 2024 autour de 183 $, après s'être redressé régulièrement d'une période difficile en 2022–2023. L'action a progressé progressivement jusqu'à mi-2024, touchant brièvement 201 $ début juillet avant de reculer. Elle a ensuite connu un rallye plus marqué à l'automne, franchissant 230 $ pour la première fois depuis début 2022 en novembre 2024.

Cet élan s'est poursuivi début 2025, AMZN atteignant un sommet intrajournalier de 252,56 $ le 12 novembre 2025 – le pic sur la fenêtre de deux ans. À partir de là, cependant, la situation a changé. Une forte correction s'est déroulée jusqu'en avril 2025 dans un contexte de volatilité du marché liée aux tarifs douaniers, entraînant l'action à un creux intrajournalier de 160,50 $ le 7 avril 2025 – le point le plus faible de l'ensemble de données. Une reprise partielle s'est ensuivie en mai, les cours remontant vers 210 $ fin mai 2025.

AMZN a ensuite largement évolué latéralement durant l'été 2025, oscillant dans le corridor 215 $–240 $. Une brève poussée au-dessus de 247 $ début janvier 2026 a cédé la place à une nouvelle pression vendeuse, l'action perdant du terrain en février et mars 2026 et touchant des creux autour de 196 $ mi-février. Une reprise fin mars et début avril a depuis ramené le cours de l'action au-dessus de 230 $.

AMZN a clôturé à 238,03 $ le 13 avril 2026, soit environ 8,1 % de plus en glissement annuel, sur la base de la clôture du 13 avril 2025 à 185,15 $, bien que cette date soit tombée pendant la phase la plus aiguë de la correction d'avril 2025, ce qui flatte la comparaison annuelle.