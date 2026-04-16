Prévisions action Amazon : Jassy évoque les pressions tarifairesAmazon.com fait face à des pressions liées aux droits de douane en 2026, après qu'Andy Jassy ait déclaré en janvier que la hausse des coûts d'importation commençait à se répercuter sur certains prix. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Amazon.com, Inc. (AMZN) s'échangeait autour de 237,93 $, dans une fourchette intrajournalière de 231,82 $ à 239,81 $, à 16h30 UTC le 13 avril 2026. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
L'évolution des cours a été façonnée par plusieurs facteurs concomitants : les préoccupations persistantes concernant les droits de douane américains, le PDG d'Amazon Andy Jassy ayant déclaré en janvier 2026 au Forum économique mondial de Davos que les pressions sur les coûts liées aux tarifs douaniers commençaient à « se glisser » dans les prix des produits, les stocks pré-tarifaires accumulés par les vendeurs tiers ayant été largement épuisés à l'automne 2025 (Reuters, 20 janvier 2026) ; une décision de la Cour suprême américaine en février 2026 qui a annulé une partie des droits de douane à l'importation du président Trump, ce qui a temporairement soutenu les actions de commerce électronique, dont AMZN (CNBC, 20 février 2026) ; et les spéculations continues, rapportées par le Financial Times et citées par Yahoo Finance, selon lesquelles le département américain du Commerce évaluait des exemptions tarifaires sur les puces pour les hyperscalers IA tels qu'Amazon, en lien avec les engagements d'investissement de TSMC (Yahoo Finance, 10 février 2026).
Prévisions action Amazon 2026–2030 : objectifs de cours tiers
Au 13 avril 2026, les prévisions tierces sur l'action Amazon ont considérablement évolué depuis fin mars 2026, influencées par l'évolution des perspectives concernant la dynamique des revenus d'AWS, le programme de dépenses d'investissement d'environ 200 milliards de dollars pour 2026, et les risques liés aux droits de douane américains affectant le segment e-commerce.
Wolfe Research (surperformance, objectif réduit)
Wolfe Research abaisse son objectif de cours à 12 mois sur AMZN à 250 $ contre 255 $, tout en maintenant une recommandation Surperformance. Le cabinet invoque l'incertitude à court terme sur les marges liée aux engagements élevés en dépenses d'investissement et à une émission obligataire quasi record d'environ 54 milliards de dollars comme principaux vents contraires à sa révision (MarketBeat, 19 mars 2026).
New Street Research (achat, objectif abaissé)
New Street Research abaisse son objectif de cours AMZN à 280 $ contre 285 $, maintenant une recommandation Achat. La modeste réduction reflète des hypothèses de marges AWS à court terme plus prudentes, la vision constructive à long terme du cabinet étant ancrée dans la demande d'infrastructures IA et l'adoption du cloud par les entreprises (MarketScreener, 30 mars 2026).
Cantor Fitzgerald (surpondération, objectif relevé)
Cantor Fitzgerald relève ses prévisions sur l'action AMZN à 260 $ contre 250 $, réitérant une recommandation Surpondération. Le cabinet note l'adoption élargie par Uber d'AWS Graviton et un essai de la puce Trainium3 comme preuve d'une traction commerciale croissante, tandis qu'un accord logistique avec le service postal américain couvrant environ 80 % du volume actuel de colis élimine un risque opérationnel à court terme (GuruFocus, 8 avril 2026).
Wells Fargo (surpondération, objectif relevé)
Wells Fargo relève son objectif de cours AMZN à 305 $ contre 304 $ et maintient une recommandation Surpondération, désignant Amazon comme son premier choix internet. La banque cite l'accélération des revenus AWS et une inflexion positive des révisions de flux de trésorerie disponible comme deux facteurs de soutien, tout en reconnaissant l'exposition tarifaire à court terme dans le segment de vente au détail international (247 Wall St., 2 avril 2026).
MarketBeat (consensus, achat modéré)
MarketBeat agrège les recommandations de 58 analystes, aboutissant à un consensus Achat modéré avec un objectif de cours moyen à 12 mois de 287,39 $. Les objectifs au sein du panel s'étendent de 175 $ à 325 $, la large fourchette reflétant des hypothèses divergentes sur les calendriers de normalisation des dépenses d'investissement et le rythme de monétisation des infrastructures IA (MarketBeat, 8 avril 2026).
Les prévisions et estimations tierces sont intrinsèquement incertaines, car elles ne peuvent pas pleinement anticiper les évolutions imprévues du marché. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Cours de l'action AMZN : aperçu technique
Le cours de l'action AMZN a clôturé à 237,93 $, s'échangeant dans une fourchette de séance de 231,82 $ à 239,81 $ à 16h30 UTC le 13 avril 2026. Sur le graphique journalier, le cours reste au-dessus de son groupe clé de moyennes mobiles de 20, 50, 100 et 200 jours, qui se situent respectivement à environ 214 $, 213 $, 223 $ et 225 $. Les quatre moyennes mobiles du panel TradingView signalaient un alignement d'achat au 13 avril 2026.
Les indicateurs de momentum sont mitigés à l'extrémité étirée de la fourchette : l'indice de force relative (RSI) sur 14 jours affiche 70,55, un niveau que TradingView classe comme signal de vente et cohérent avec des conditions de surachat à court terme après la récente progression. L'indice directionnel moyen (ADX) à 18,82 se situe en territoire neutre, suggérant que la tendance dominante manque de conviction directionnelle forte.
À la hausse, le pivot R1 classique à 219,45 $ a déjà été franchi ; le niveau R2 à 230,62 $ a également été dépassé, laissant la zone R3 près de 251,95 $ comme prochaine référence sur le cadre des pivots classiques. La moyenne mobile de Hull (9 périodes) affiche 240,69 $ et se situe au-dessus de la dernière clôture, représentant une référence de résistance proche.
En cas de repli, le point pivot classique à 209,29 $ offre un support initial, suivi de la barre de la moyenne mobile à 100 jours près de 222,86 $ comme référence de moyenne mobile plus substantielle. Un retrait vers S1 à 198,12 $ représenterait le prochain niveau baissier sur le modèle de pivot classique si le point pivot cédait (TradingView, 13 avril 2026).
Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ni une recommandation d'achat ou de vente d'un quelconque instrument.
Historique du cours de l'action Amazon (2024–2026)
Le cours de l'action AMZN a ouvert avril 2024 autour de 183 $, après s'être redressé régulièrement d'une période difficile en 2022–2023. L'action a progressé progressivement jusqu'à mi-2024, touchant brièvement 201 $ début juillet avant de reculer. Elle a ensuite connu un rallye plus marqué à l'automne, franchissant 230 $ pour la première fois depuis début 2022 en novembre 2024.
Cet élan s'est poursuivi début 2025, AMZN atteignant un sommet intrajournalier de 252,56 $ le 12 novembre 2025 – le pic sur la fenêtre de deux ans. À partir de là, cependant, la situation a changé. Une forte correction s'est déroulée jusqu'en avril 2025 dans un contexte de volatilité du marché liée aux tarifs douaniers, entraînant l'action à un creux intrajournalier de 160,50 $ le 7 avril 2025 – le point le plus faible de l'ensemble de données. Une reprise partielle s'est ensuivie en mai, les cours remontant vers 210 $ fin mai 2025.
AMZN a ensuite largement évolué latéralement durant l'été 2025, oscillant dans le corridor 215 $–240 $. Une brève poussée au-dessus de 247 $ début janvier 2026 a cédé la place à une nouvelle pression vendeuse, l'action perdant du terrain en février et mars 2026 et touchant des creux autour de 196 $ mi-février. Une reprise fin mars et début avril a depuis ramené le cours de l'action au-dessus de 230 $.
AMZN a clôturé à 238,03 $ le 13 avril 2026, soit environ 8,1 % de plus en glissement annuel, sur la base de la clôture du 13 avril 2025 à 185,15 $, bien que cette date soit tombée pendant la phase la plus aiguë de la correction d'avril 2025, ce qui flatte la comparaison annuelle.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Amazon (AMZN) : avis des analystes Capital.com
L'évolution du cours d'Amazon.com au cours des deux dernières années reflète la tension entre deux forces : la croissance structurelle de ses activités cloud et publicitaires, et l'inquiétude croissante des investisseurs concernant le coût et le calendrier de son déploiement d'infrastructures IA. Les revenus d'AWS ont augmenté de 24 % en glissement annuel pour atteindre 35,6 milliards de dollars au T4 2025, selon Reuters, soulignant la force de la demande sous-jacente de cloud. Cependant, l'annonce par la société d'environ 200 milliards de dollars de dépenses d'investissement pour 2026 a fait chuter les actions d'environ 10 % en une seule séance début février, les acteurs du marché s'interrogeant sur la possibilité que ces dépenses se traduisent par des rendements proportionnels dans un délai raisonnable (Reuters, 5 février 2026).
Sur le plan macroéconomique, les droits de douane américains présentent une situation tout aussi ambivalente. Un conflit tarifaire prolongé pourrait comprimer les marges du segment de vente au détail d'Amazon et peser sur les volumes des vendeurs tiers, comme l'ont noté les analystes cités par RoboForex en février 2026. Dans le même temps, l'échelle et l'infrastructure logistique d'Amazon peuvent offrir une résilience relative par rapport aux concurrents e-commerce plus petits. La question plus large pour le second semestre 2026 est de savoir si la croissance d'AWS réaccélère suffisamment pour compenser la pression sur les flux de trésorerie disponible. Ce résultat pourrait soutenir le sentiment, tandis qu'une monétisation de l'IA plus lente que prévu pourrait le peser.
Sentiment des clients Capital.com sur les CFD Amazon
Au 13 avril 2026, le positionnement des clients Capital.com sur les CFD Amazon montre que 95,1 % des positions ouvertes sont acheteuses contre 4,9 % vendeuses, plaçant les acheteurs en avance de 90,2 points de pourcentage et situant le sentiment fermement en territoire d'achat massif, unilatéral vers les positions longues. Cet instantané reflète les positions ouvertes sur Capital.com au moment de la rédaction et peut évoluer rapidement en fonction des conditions du marché.
Résumé – Amazon 2026
- AMZN s'échangeait à 237,93 $, dans une fourchette de séance de 231,82 $ à 239,81 $, se redressant d'un creux d'avril 2025 à 160,50 $ et d'un plancher de février 2026 près de 196 $, à 16h30 UTC le 13 avril 2026.
- Les principaux moteurs du cours incluent la croissance du cloud AWS, le programme de dépenses d'investissement d'environ 200 milliards de dollars d'Amazon pour 2026, et les pressions continues des droits de douane américains sur ses segments de vente au détail et de vendeurs tiers.
- Le PDG Andy Jassy a noté en janvier 2026 que les tarifs douaniers commençaient à pousser les prix des produits à la hausse ; une décision de la Cour suprême en février 2026 a partiellement annulé les tarifs Trump, apportant un soutien temporaire aux actions de commerce électronique dont AMZN.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
FAQ
Qui détient le plus d'actions Amazon.com ?
Le plus grand actionnaire individuel d'Amazon.com est le fondateur Jeff Bezos, qui est resté le plus grand actionnaire initié identifié de l'entreprise même après des ventes périodiques d'actions. De grands investisseurs institutionnels, notamment des gestionnaires d'actifs tels que Vanguard et BlackRock, détiennent également des participations importantes via des fonds indiciels et autres produits d'investissement. Les niveaux de détention peuvent évoluer dans le temps, de sorte que le classement exact et les pourcentages peuvent différer selon la date de référence et la source utilisée.
Quelle est la prévision du cours de l'action Amazon.com à 5 ans ?
Il n'existe pas de prévision unique à cinq ans sur l'action AMZN sur laquelle les marchés s'accordent. Les projections à plus long terme varient largement car elles dépendent d'hypothèses sur la croissance d'AWS, les revenus publicitaires, les marges de la vente au détail, les dépenses d'investissement, la concurrence et les conditions économiques générales. Les objectifs des analystes sont généralement fixés sur 12 mois plutôt que sur cinq ans, de sorte que toute estimation à plus long terme doit être considérée comme hautement incertaine et comme un scénario plutôt qu'une prédiction fiable des performances futures.
Amazon.com est-elle une bonne action à acheter ?
Savoir si Amazon.com est une bonne action à acheter dépend des objectifs individuels, de la tolérance au risque, de l'horizon temporel et de la vision des perspectives de l'entreprise. Certains acteurs du marché se concentrent sur AWS, la publicité et l'échelle d'Amazon, tandis que d'autres portent une attention plus particulière à la pression sur les marges, aux dépenses d'investissement et aux risques liés aux tarifs douaniers. Parce que les résultats peuvent varier et que les marchés peuvent évoluer de manière inattendue, il ne s'agit pas d'une question avec une réponse universelle et cela ne doit pas être considéré comme un conseil financier.
L'action Amazon.com pourrait-elle monter ou descendre ?
Oui, l'action Amazon.com pourrait évoluer dans l'une ou l'autre direction, parfois fortement, selon les développements spécifiques à l'entreprise et au marché dans son ensemble. Les facteurs susceptibles d'influencer le cours de l'action incluent les résultats financiers, les performances d'AWS, la demande de vente au détail, les dépenses d'investissement, les évolutions tarifaires et le sentiment plus large des investisseurs envers les valeurs technologiques. Les niveaux techniques peuvent également façonner les mouvements à court terme, mais ils ne garantissent pas l'orientation future. Comme toute action cotée, Amazon.com reste exposée à la fois aux opportunités de hausse et au risque de baisse.
Dois-je investir dans l'action Amazon.com ?
Il s'agit d'une décision personnelle plutôt que d'une recommandation générale. Avant d'investir dans l'action Amazon.com, un trader ou un investisseur examinerait généralement ses objectifs financiers, son horizon temporel, sa tolérance au risque et son exposition globale de portefeuille. Il peut également être utile d'examiner les fondamentaux de l'entreprise, sa valorisation et les risques liés aux niveaux de dépenses, à la concurrence et aux conditions macroéconomiques. Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne recommande pas d'acheter, de vendre ou de conserver un quelconque instrument.
Puis-je trader les CFD Amazon.com sur Capital.com ?
Oui, vous pouvez trader les CFD Amazon sur Capital.com. Le trading de CFD sur actions vous permet de spéculer sur les mouvements de prix sans détenir l'actif sous-jacent et de prendre des positions longues ou courtes. Cependant, les contrats sur différence (CFD) sont négociés sur marge, et l'effet de levier amplifie à la fois les profits et les pertes. Vous devez vous assurer de comprendre comment fonctionne le trading de CFD, évaluer votre tolérance au risque et reconnaître que des pertes peuvent survenir rapidement.