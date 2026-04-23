NVIDIA Corporation (NVDA) se négocie à 201,33 $ en début de séance européenne à 9h26 UTC le 21 avril 2026, dans une fourchette intrajournalière de 198,37 $–202,05 $. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Le sentiment a été soutenu par de forts signaux de demande en IA provenant des partenaires de la chaîne d'approvisionnement de NVIDIA. TSMC a annoncé une hausse de 58 % de ses bénéfices du premier trimestre le 16 avril 2026 – son quatrième trimestre record consécutif – avec le PDG C.C. Wei déclarant que « la demande liée à l'IA reste exceptionnellement forte » (Bloomberg, 16 avril 2026). ASML a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires 2026 à 36–40 milliards d'euros, invoquant également les commandes liées à l'IA (Reuters, 15 avril 2026). Le contexte inclut également une incertitude persistante autour de la politique américaine d'exportation de puces. L'administration Trump a approuvé les exportations de H200 vers la Chine dans le cadre d'un système de licences conditionnelles en janvier 2026 (Reuters, 14 janvier 2026), bien que des sénateurs aient ensuite demandé la suspension de ces licences en mars (Financial Times, 22 mars 2026). Les résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2026 de NVIDIA, publiés fin février, ont affiché un chiffre d'affaires record de 68,1 milliards de dollars – en hausse de 73 % en glissement annuel – ce qui soutient le discours fondamental autour de l'action (StockTitan, 24 février 2026).

Prévisions action NVIDIA 2026–2030 : objectifs de cours tiers

Au 21 avril 2026, les prévisions tierces pour l'action NVIDIA reflètent un consensus globalement haussier, avec des objectifs de cours couvrant une large fourchette alors que les analystes évaluent la demande robuste de puces IA face aux contraintes de contrôle des exportations et à l'incertitude macroéconomique.

DBS Bank (réitération Achat, objectif relevé)

L'analyste de DBS Bank, Fang Boon Foo, a relevé son objectif de cours à 12 mois sur NVDA à 220 $ contre 180 $, maintenant une recommandation Achat. Foo cite la demande pour les gammes de processeurs IA Hopper et Blackwell de NVIDIA dépassant l'offre jusqu'à l'exercice 2026 comme principal moteur de cette révision à la hausse (Yahoo Finance, 3 avril 2026).

Benchmark (réitération Achat, objectif 250 $)

Benchmark réitère une recommandation Achat sur NVDA avec un objectif de cours de 250 $. La justification de la firme pointe vers les gains continus de contrats de centres de données, notamment des accords d'approvisionnement en GPU avec les principaux fournisseurs cloud, soutenant le scénario positif dans une période de faiblesse du cours de l'action (MarketBeat, 1er avril 2026).

New Street Research (Achat maintenu, objectif réduit)

New Street Research a abaissé son objectif de cours NVDA à 275 $ contre 307 $, tout en conservant une recommandation Achat. La révision reflète des hypothèses de valorisation recalibrées dans un contexte d'incertitude macroéconomique plus large, bien que la firme continue de voir un potentiel de hausse significatif par rapport aux niveaux actuels (MarketBeat, 1er avril 2026).

Public.com (aperçu du consensus Wall Street)

Public.com agrège les prévisions de Wall Street pour NVDA, aboutissant à un objectif de cours consensuel des analystes de 267,55 $. Cette agrégation reflète une distribution de recommandations globalement orientée vers l'Achat, les analystes citant couramment les dépenses en infrastructure IA et l'adoption de la génération Blackwell comme principaux catalyseurs de hausse (Public.com, 19 avril 2026).

MarketBeat (vue d'ensemble du consensus de 54 analystes)

MarketBeat interroge 54 analystes, produisant une recommandation consensuelle Achat – comprenant 48 Achat, 4 Achat fort et 2 Conserver – avec un objectif de cours moyen à 12 mois de 275,25 $, un maximum de 400 $ et un minimum de 205 $. L'ampleur de cette fourchette de 195 $ reflète des points de vue divergents sur le risque lié aux contrôles d'exportation États-Unis–Chine et le rythme des dépenses d'investissement en IA des hyperscalers (MarketBeat, 17 avril 2026).

Parmi ces prévisions pour l'action NVIDIA, les objectifs individuels des courtiers s'échelonnent de 220 $ à 275 $, tandis que le consensus plus large de 54 analystes se situe à 275,25 $ avec un maximum de 400 $. Les thèmes communs incluent la demande de centres de données portée par Blackwell comme principal scénario haussier, les contrôles d'exportation et l'incertitude macroéconomique étant cités comme principales sources de dispersion des objectifs.

Les prévisions et projections tierces sont intrinsèquement incertaines, car elles ne peuvent pas pleinement anticiper les évolutions inattendues du marché. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Cours de l'action NVDA : aperçu technique

Le cours de l'action NVDA s'échangeait en dernier à 201,33 $ à 9h26 UTC le 21 avril 2026, se situant au-dessus d'un ensemble dense de moyennes mobiles où les SMA à 20/50/100/200 jours se regroupent entre environ 183 $ et 184 $, avec un alignement 20 sur 50 intact, ce qui maintient la tendance à court terme constructive. La SMA à 10 jours à court terme à environ 192 $ et l'EMA à 10 jours à environ 193 $ se situent toutes deux bien en dessous du cours, reflétant la vigueur de la récente progression. La moyenne mobile de Hull (9 périodes) à environ 204 $ se situe légèrement au-dessus du dernier cours, suggérant que la dynamique à court terme pourrait être tendue.

Concernant les lectures d'oscillateurs provenant de TradingView, l'indice de force relative à 14 jours se situe à 71,64, un niveau généralement caractérisé comme tendu, où les progressions supplémentaires ont tendance à devenir plus sélectives. Les lectures de momentum (10) et MACD portent des signaux d'achat, bien que l'indice de canal de matières premières et le Williams %R enregistrent tous deux des signaux de vente, indiquant des conditions mitigées à court terme.

Dans le cadre des pivots classiques, la résistance à R1 (environ 187 $) a déjà été franchie. R2 à environ 200 $ est maintenant le point de référence immédiat, avec le dernier cours se négociant légèrement au-dessus, et R3 à environ 225 $ entrerait en jeu lors d'une clôture quotidienne soutenue au-dessus de 200 $. En cas de repli, le pivot classique (environ 176 $) représente le support initial, suivi de la SMA à 100 jours à environ 184 $ comme ensemble plus large de moyennes mobiles. Une chute en dessous de ce groupe augmenterait le risque d'un mouvement vers S1 près de 163 $ (TradingView, 21 avril 2026).

Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ni une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument.

NVIDIA (NVDA) : point de vue des analystes Capital.com

La remontée du cours de l'action NVIDIA vers 201,33 $ au 21 avril 2026 reflète le récit plus large d'investissement soutenu dans l'infrastructure IA, la directrice financière de NVIDIA, Colette Kress, ayant indiqué en janvier 2026 que la demande de produits devait dépasser 500 milliards de dollars jusqu'en 2026, portée par les déploiements de GPU de génération Blackwell dans les centres de données hyperscalers et d'entreprise. Le rapport record de bénéfices du premier trimestre de TSMC du 16 avril 2026, dans lequel le PDG C.C. Wei a décrit la demande en IA comme « exceptionnellement forte », ajoute une dimension de chaîne d'approvisionnement au contexte constructif, car NVIDIA dépend de TSMC pour la fabrication avancée de puces. Cependant, l'action reste sensible aux changements de politique. L'administration Trump a approuvé les exportations de H200 vers la Chine sous licence conditionnelle, mais un effort bipartisan du Congrès continue de pousser pour des restrictions plus strictes, et tout durcissement pourrait peser sur un flux de revenus chinois qui a représenté une part significative des ventes de centres de données.

La concurrence présente un contrepoids supplémentaire, avec Google dévoilant de nouvelles puces IA propriétaires en avril 2026 qui pourraient, à terme, réduire la dépendance des hyperscalers vis-à-vis des fournisseurs de GPU tiers. Les facteurs macroéconomiques, notamment l'incertitude liée aux tarifs douaniers et l'environnement commercial États-Unis–Chine, ont ajouté une volatilité supplémentaire à la trajectoire de l'action depuis le début de 2026. Bien qu'un apaisement des tensions commerciales pourrait apporter un soutien, toute escalade pourrait comprimer les marges ou perturber les chaînes d'approvisionnement.

Les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perte d'argent rapide en raison de l'effet de levier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Résumé – NVIDIA 2026

NVIDIA (NVDA) s'échangeait en dernier à 201,33 $ à 9h26 UTC le 21 avril 2026, ayant retrouvé le niveau de 200 $ pour la première fois depuis plus de cinq mois.

Les indicateurs techniques provenant de TradingView montrent le cours se négociant bien au-dessus du groupe de SMA à 20/50/100/200 jours près de 183 $–184 $, avec l'indice de force relative à 14 jours à 71,64, une lecture tendue que certains analystes associent à une sélectivité à court terme.

Les principaux moteurs du cours incluent la demande soutenue de centres de données IA, l'adoption de GPU de génération Blackwell et la politique de contrôle des exportations États-Unis–Chine, les résultats record du T1 2026 de TSMC renforçant le récit plus large de dépenses en infrastructure IA.

La pression du Congrès pour durcir les licences d'exportation H200 vers la Chine et la concurrence émergente des puces IA propriétaires de Google représentent des vents contraires cités que les analystes signalent aux côtés de la thèse de demande plus constructive.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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