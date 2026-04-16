NVIDIA Corporation (NVDA) s'échangeait à 188,34 $ à 16h57 UTC le 13 avril 2026, en repli par rapport à un plus haut intrajournalier de 189,42 $ et se maintenant bien au-dessus du plus bas de la séance à 182,50 $. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Le sentiment autour de l'action a été soutenu par une demande robuste liée à l'IA, TSMC ayant annoncé un chiffre d'affaires du premier trimestre en hausse de 35,1 % en glissement annuel – un résultat qui a porté les fabricants de puces dans leur ensemble et permis à l'indice Philadelphia Semiconductor d'atteindre un plus haut record de 8 926,08 le 10 avril 2026 (Reuters, 10 avril 2026). NVIDIA a progressé de 1,8 % lors de cette séance, les investisseurs interprétant les solides revenus de la fonderie comme un indicateur de la demande soutenue de GPU (FinancialContent, 10 avril 2026). Le contexte plus large inclut également une incertitude persistante en matière de politique commerciale, le cadre de contrôle des exportations de l'administration Trump continuant de restreindre la capacité de NVIDIA à expédier certaines puces avancées vers la Chine sans licence – une contrainte réglementaire que NVIDIA a signalée dans ses résultats du T4 de l'exercice 2026, indiquant qu'elle ne présumait aucun revenu de calcul Data Center en provenance de Chine dans ses perspectives (Relations investisseurs NVIDIA, 25 février 2026). Les résultats du T4 de l'exercice 2026 de NVIDIA, publiés en février 2026, ont affiché un chiffre d'affaires record de 68,1 milliards de dollars, en hausse de 73 % en glissement annuel, avec des prévisions de revenus pour le T1 de l'exercice 2027 fixées à environ 78,0 milliards de dollars, fournissant un point de référence fondamental pour le niveau de négociation actuel de l'action (Fortune, 25 février 2026).

Prévisions action NVIDIA 2026–2030 : objectifs de cours tiers

Au 13 avril 2026, les prévisions tierces sur l'action NVIDIA reflètent une position globalement constructive, façonnée par les résultats records du T4 de l'exercice 2026 de NVIDIA, les divulgations du GTC 2026 concernant la feuille de route des plateformes Blackwell et Rubin, et les perspectives actualisées de l'entreprise de 1 000 milliards de dollars de revenus GPU jusqu'en 2027 (Relations investisseurs NVIDIA, 25 février 2026). Les objectifs suivants résument les principales vues tierces sur le marché NVDA.

New Street Research (Achat, objectif revu à la baisse)

New Street Research a abaissé son objectif de cours à 12 mois sur NVDA à 275 $ contre 307 $, tout en maintenant une recommandation d'Achat. L'analyste Pierre Ferragu a maintenu sa position constructive malgré l'estimation révisée, notant que NVIDIA a ajouté environ 500 milliards de dollars de commandes depuis octobre 2025 et que la projection de revenus de 1 000 milliards de dollars de la direction jusqu'en 2027 sous-estime probablement le résultat final (MarketBeat, 1er avril 2026).

Raymond James (Achat fort, objectif relevé)

Raymond James a relevé ses prévisions à 12 mois sur l'action NVDA à 323 $ contre 291 $, maintenant une recommandation d'Achat fort, l'analyste Simon Leopold ayant augmenté ses estimations pour refléter les perspectives actualisées de la direction de 1 000 milliards de dollars de ventes cumulées de GPU jusqu'en 2027. Le cabinet a noté que sa thèse d'inférence comme catalyseur pourrait être légèrement en avance sur le calendrier, les plateformes de nouvelle génération Vera Rubin et Rubin Ultra devant soutenir la dynamique des revenus au second semestre 2026 (Yahoo Finance, 28 mars 2026).

Wedbush (Surperformance, réaffirmée avec potentiel haussier)

L'analyste de Wedbush Dan Ives a réaffirmé une recommandation de Surperformance sur NVDA, citant un potentiel haussier de 30 à 40 % par rapport aux niveaux alors en vigueur près de 177 $ et décrivant le repli comme une opportunité d'achat au milieu du bruit macro à court terme. Le cabinet a souligné l'accélération de l'activité de transactions d'IA d'entreprise, la déclaration de Jensen Huang selon laquelle l'inflexion de l'IA agentique est arrivée, et la croissance des revenus du réseau de NVIDIA au T4 de l'exercice 2026 de 263 % en glissement annuel comme indicateurs que la demande sous-jacente reste structurellement intacte (247 Wall St., 6 avril 2026).

Intellectia AI (aperçu du consensus, compilation multi-analystes)

Une compilation de notations côté vente rapporte que 38 analystes couvrant NVDA attribuent une recommandation consensuelle d'Achat avec un objectif de cours moyen à 12 mois de 253 $, impliquant environ 38 % de potentiel haussier par rapport au cours alors actuel de 183 $. L'analyste d'Evercore ISI Mark Lipacis détient l'objectif le plus élevé du marché à 352 $, soutenu par l'opinion que NVIDIA pourrait capter 70 à 80 % du marché des accélérateurs d'IA, les niveaux croissants de stocks étant cités comme un signal de croissance soutenue de la demande (Intellectia AI, 12 avril 2026).

MarketBeat (enquête consensuelle, panel large)

Le consensus agrégé de MarketBeat sur 53 analystes attribue à NVDA une recommandation d'Achat, avec un objectif de cours moyen à 12 mois de 275,25 $, un maximum de 400 $ et un minimum de 140 $. L'écart important reflète des hypothèses divergentes sur la durabilité des dépenses en IA, les vents contraires des contrôles à l'exportation affectant les revenus en Chine, et la dynamique concurrentielle sur le marché des GPU (MarketBeat, 10 avril 2026).

À retenir : à travers ces sources, les prévisions sur l'action NVIDIA vont de 253 $ (moyenne consensuelle, compilation Intellectia AI) à 323 $ (Raymond James), tandis que les panels côté vente agrégés convergent près de 253–275 $, avec un consensus d'Achat ou d'Achat fort commun à toutes les sources interrogées. La durabilité des dépenses en infrastructure IA, la transition produit de Blackwell à Rubin, et les perspectives de revenus cumulés de 1 000 milliards de dollars sont les fils conducteurs communs.

Les prévisions et projections tierces sont intrinsèquement incertaines, car elles ne peuvent pas pleinement tenir compte des évolutions imprévues du marché. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Cours de l'action NVDA : aperçu technique

Sur le graphique journalier, le cours de l'action NVDA s'échange à 188,34 $ à 16h57 UTC le 13 avril 2026, se maintenant au-dessus d'un groupe de moyennes mobiles largement alignées, les SMA à 20, 50, 100 et 200 jours se situant à environ 178 $, 182 $, 183 $ et 181 $ respectivement, selon TradingView. Les 12 lectures SMA et EMA sur la gamme de teneurs de 10 à 200 portent toutes un signal d'achat, reflétant un positionnement constamment constructif du cours par rapport à ses moyennes clés. L'EMA à 200 jours à 174,29 $ se situe nettement en dessous de la SMA à 200 jours, fournissant un niveau de référence secondaire à plus long terme. La moyenne mobile de Hull (9) à 189,04 $ se situe légèrement au-dessus de la dernière clôture et enregistre un signal de vente, suggérant que la dynamique à court terme pourrait se modérer à ces niveaux.

Les lectures de momentum de TradingView sont mitigées. Le RSI à 14 jours à 61,38 se situe dans la bande neutre supérieure, cohérent avec une condition constructive mais non surextension. L'indice du canal des matières premières (20) à 146,65 enregistre un signal de vente, tandis que l'oscillateur ultime à 71,90 et le niveau MACD à 0,84 affichent tous deux des signaux d'achat ; l'indice directionnel moyen (14) à 18,38 reste en dessous de 25, suggérant que la tendance actuelle manque de forte conviction directionnelle.

À la hausse, le pivot classique R1 à 187,43 $ se situe juste en dessous de la dernière clôture de 188,34 $ ; le niveau R2 à 200,46 $ entre en vue si le cours maintient une clôture journalière au-dessus de R1. À la baisse, le point pivot classique à 175,85 $ représente la première référence, avec la plateforme SMA à 100 et 200 jours dans la zone 181–183 $ une considération secondaire ; un mouvement en dessous de ce groupe pourrait ouvrir la voie vers le pivot S1 à 162,82 $ (TradingView, 13 avril 2026).

Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ou une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument.

Historique du cours de l'action NVIDIA (2024–2026)

Le cours de l'action NVDA a ouvert avril 2024 en négociation près de 85 $, encore tôt dans ce qui allait devenir un rallye soutenu lié à l'IA. L'action a grimpé régulièrement tout au long du reste de 2024, clôturant l'année à 134,34 $ le 31 décembre 2024, un gain d'environ 56,7 % par rapport aux niveaux de mi-avril, alors que la demande pour l'architecture GPU Blackwell de NVIDIA prenait de l'ampleur auprès des clients de centres de données hyperscale.

2025 a apporté des fluctuations plus marquées. NVDA a commencé l'année à 137,97 $ le 2 janvier et a poussé jusqu'à une clôture haute de 207,28 $ le 3 novembre 2025, soutenue par des résultats trimestriels records et des dépenses accélérées en infrastructure IA. Ce pic s'est avéré difficile à maintenir. Une combinaison de pression sur le secteur technologique au sens large et d'incertitude sur les exportations de puces américano-chinoises a tiré l'action vers le bas fin 2025 et début nouvelle année, la jambe la plus marquée se produisant début avril 2025, lorsque NVDA a touché un plus bas de séance de 86,13 $ le 7 avril 2025 au milieu du stress du marché lié aux tarifs – une baisse pic-creux d'environ 52,1 % par rapport à la clôture de novembre 2025. L'action s'est fortement redressée depuis, doublant presque par rapport à ce plus bas.

NVDA a clôturé à 188,10 $ le 13 avril 2026, environ 0,3 % en baisse depuis le début de l'année par rapport à l'ouverture du 2 janvier 2026 à 188,74 $, mais en hausse d'environ 71,9 % en glissement annuel par rapport à la clôture du 14 avril 2025 à 109,42 $.