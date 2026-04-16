Prévisions action Tesla : livraisons T1 inférieures aux estimationsTesla a annoncé des livraisons de 358 023 véhicules au T1 2026 le 2 avril, en deçà du consensus, tandis que les investisseurs évaluaient également la croissance des stocks et les projets de modèles de VE à moindre coût, dont un nouveau SUV. Découvrez les objectifs de cours TSLA d'analystes tiers.
Tesla, Inc. (TSLA) a clôturé à 351,60 $ à 17h18 UTC le 13 avril 2026, évoluant dans une fourchette intrajournalière de 343,40 $ à 354,47 $. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Le sentiment autour de TSLA a été façonné par plusieurs facteurs convergents. Les livraisons de véhicules du T1 2026 de 358 023 unités, annoncées le 2 avril 2026, sont restées en deçà du consensus de Wall Street d'environ 365 645 unités, tandis qu'un écart production-livraisons de plus de 50 000 véhicules a signalé une accumulation croissante de stocks (Tesla Investor Relations, 2 avril 2026). Le chiffre consensus de 365 645 unités a été compilé à partir d'analystes sell-side et publié par Tesla avant la fin du trimestre (Tesla Investor Relations, 26 mars 2026). Les marchés actions américains au sens large ont également connu un rebond marqué durant la semaine se terminant le 11 avril 2026, avec le S&P 500 en hausse d'environ 3,6 % après que le président Trump ait annoncé une pause tarifaire, réduisant l'incertitude macroéconomique et soutenant les valeurs de consommation discrétionnaire et technologiques (CNBC, 10 avril 2026). Parallèlement, les projets annoncés de TSLA de continuer à développer des modèles de VE à moindre coût, incluant un nouveau SUV compact dont le prix serait inférieur à 30 000 $, ont ajouté une dimension de pipeline produit dans un contexte d'incertitude macroéconomique persistante (TechTimes, 9 avril 2026).
Prévisions action Tesla 2026-2030 : objectifs de cours d'analystes tiers
Au 13 avril 2026, les prévisions d'analystes tiers sur l'action Tesla reflètent des visions contrastées sur l'exécution des livraisons à court terme, la commercialisation des véhicules autonomes et l'impact de l'élargissement de l'écart production-livraisons.
HSBC (réitération réduire)
HSBC a abaissé son objectif de cours TSLA à 119 $ contre 133 $, maintenant une recommandation Réduire. La banque a cité une faiblesse soutenue de la demande et une pression sur les marges comme fondement de cette révision, son objectif étant le plus bas parmi les grandes institutions sell-side couvrant l'action (MarketScreener, 20 mars 2026).
J.P. Morgan (note sous-pondérer)
J.P. Morgan a réitéré une recommandation Sous-pondérer sur TSLA, l'analyste Ryan Brinkman maintenant un objectif de cours de 145 $ suite aux livraisons du T1 2026 de 358 023 unités, inférieures aux attentes du marché d'environ 365 000 à 372 000 unités. Brinkman a souligné l'écart d'environ 50 000 unités entre la production (408 000) et les livraisons comme signe d'une pression croissante sur la demande et d'un risque potentiel sur les marges avant la publication des résultats du T1 (Electrek, 8 avril 2026).
Truist Securities (réduction conserver)
Truist Securities a abaissé son objectif de cours TSLA à 400 $ contre 438 $, maintenant une recommandation Conserver, après avoir qualifié les chiffres de livraisons du T1 de « décevants » tout en notant que l'intelligence artificielle reste centrale pour la performance à long terme. L'objectif révisé de la société se situe proche du consensus sell-side global, reflétant une position prudente à court terme équilibrée par une optionnalité IA et autonomie à plus long terme (Investing.com, 2 avril 2026).
Deutsche Bank (achat maintenu)
Deutsche Bank a abaissé son objectif de cours TSLA à 465 $ contre 480 $ mais a maintenu une recommandation Achat, l'analyste Edison Yu ayant mis à jour son modèle suite au manquement des livraisons du T1. La banque a conservé une vision constructive à long terme, son objectif impliquant un potentiel de hausse de plus de 30 % par rapport à la clôture du 13 avril 2026 à 351,60 $ (MarketBeat, 9 avril 2026).
MarketScreener (aperçu du consensus)
MarketScreener a agrégé 48 recommandations d'analystes, rapportant un consensus moyen de Surperformer avec un objectif de cours moyen à 12 mois de 415,30 $. Les estimations individuelles s'étalent sur une large fourchette de 125 $ à 600 $, illustrant l'ampleur du désaccord sur la valorisation de Tesla au sein de la communauté d'analystes couvrant l'action (MarketScreener, 13 avril 2026).
Les prévisions et projections d'analystes tiers sont intrinsèquement incertaines, car elles ne peuvent pleinement anticiper les développements de marché inattendus. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Cours de l'action TSLA : aperçu technique
Le cours de l'action TSLA s'échange à 351,60 $ à 17h18 UTC le 13 avril 2026, selon le flux de cotations de Capital.com, se situant sous toutes les principales moyennes mobiles sur le graphique journalier. Selon TradingView, les MME à 20, 50, 100 et 200 jours se situent à environ 369 $, 393 $, 418 $ et 397 $, générant toutes des signaux de vente, le cours évoluant environ 17 $ à 66 $ sous cette bande. La moyenne mobile de Hull (9) à 342,99 $ est le seul indicateur de moyenne mobile enregistrant un signal d'achat, se situant juste sous la dernière clôture.
Les indicateurs de momentum sont globalement atones. Le RSI à 14 jours affiche 38,03, le plaçant en territoire neutre-inférieur et indiquant un marché qui reste sous pression plutôt qu'un marché montrant des signes clairs d'épuisement. L'ADX (14) à 27,66 signale une tendance baissière établie, ce que les données de TradingView confirment avec un balayage complet de signaux de vente sur la famille des MME et MMS.
Sur le cadre des points pivots classiques, le point pivot (P) à 380,09 $ représente la référence la plus proche au-dessus ; une clôture journalière au-delà de ce niveau mettrait en vue le niveau R1 près de 408 $. À la baisse, S1 à 343,80 $ est le prochain niveau de référence, suivi de S2 près de 315,85 $ si la vente se prolonge (TradingView, 13 avril 2026).
Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement qui ne constitue ni un conseil financier ni une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument quelconque.
Historique du cours de l'action Tesla (2024-2026)
Le cours de l'action TSLA a clôturé à 160,30 $ le 15 avril 2024, près d'un plus bas de plusieurs mois après une forte vente début avril, l'action touchant 141,53 $ le 22 avril 2024, son point le plus bas dans l'ensemble de données.
À partir de ce creux, TSLA a connu une forte reprise durant la seconde moitié de 2024. L'action a grimpé régulièrement depuis environ 182 $ fin juin 2024, a franchi le niveau de 250 $ en octobre, et a bondi suite à l'élection présidentielle américaine en novembre, atteignant un plus haut de clôture de 475,04 $ le 26 décembre 2024. TSLA a terminé l'année civile 2024 à 402,68 $ le 31 décembre.
Le rallye s'est poursuivi début 2025, TSLA clôturant à 427,68 $ le 17 janvier 2025. Un retournement brutal s'est alors produit, entraînant l'action à un plus bas local de 215,30 $ le 10 mars 2025. Une brève reprise s'est déroulée en avril et mai, avant qu'une pression renouvelée ne pèse durant l'été, TSLA évoluant dans la zone basse à moyenne des 300 $ entre août et octobre 2025.
Un second rallye a pris forme au dernier trimestre 2025, TSLA atteignant un pic de clôture de 489,84 $ le 22 décembre 2025 avant de faiblir en fin d'année. L'action a ouvert 2026 à 458,89 $ le 2 janvier et a suivi une tendance baissière depuis, clôturant à 351,85 $ le 13 avril 2026, en baisse d'environ 21,9 % depuis le début de l'année et en hausse d'environ 119,0 % par rapport au plus bas du 22 avril 2024 de 141,53 $.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Tesla (TSLA) : avis des analystes Capital.com
La performance du cours de Tesla au cours des deux dernières années reflète une action qui a connu à la fois de puissants rallyes et de fortes corrections, façonnée par l'évolution du sentiment autour de son activité automobile principale et de ses ambitions d'autonomie à plus long terme. La hausse depuis les 140 $ en avril 2024 jusqu'à près de 490 $ en décembre 2025 a illustré la rapidité avec laquelle l'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle et des narratifs robotaxis peut propulser l'action. Cependant, le repli ultérieur vers 350 $ en avril 2026 montre que ces mêmes narratifs comportent un risque d'exécution, et que des chiffres de livraisons décevants, comme le manquement du T1 2026 annoncé le 2 avril 2026, peuvent rapidement inverser les gains.
La divergence des objectifs de cours des analystes, allant de 119 $ à 465 $ en avril 2026, souligne à quel point la valorisation de Tesla reste contestée. Les haussiers pointent un potentiel de hausse lié à la conduite autonome et aux produits énergétiques, tandis que les baissiers mettent en avant la pression sur les marges, l'intensification de la concurrence dans les VE et les vents contraires sur le sentiment de marque. Les deux séries d'arguments ont du poids, et la volatilité élevée de l'action suggère que le marché n'a pas encore atteint une vision établie sur le scénario le plus probable.
Sentiment des clients Capital.com sur les CFD Tesla
Au 13 avril 2026, le positionnement des clients Capital.com sur les CFD Tesla s'établit à 86,9 % d'acheteurs contre 13,1 % de vendeurs, plaçant les acheteurs en avance de 73,8 points de pourcentage et situant le sentiment fermement en territoire achat massif, positions longues unilatérales. Cet instantané reflète les positions ouvertes sur Capital.com au moment de la capture et peut évoluer rapidement à mesure que les conditions de marché changent.
Résumé – Tesla 2026
- TSLA a clôturé à 351,60 $ à 17h18 UTC le 13 avril 2026, en baisse d'environ 21,9 % depuis le début de l'année et bien en dessous de son plus haut de clôture de décembre 2025 de 489,84 $.
- Sur TradingView, toutes les principales moyennes mobiles se situent au-dessus du cours actuel, générant des signaux de vente sur toute la ligne. Le RSI à 14 jours à 38,03 se situe en territoire neutre-inférieur, tandis que l'ADX à 27,66 indique une tendance baissière établie.
- Les principaux moteurs de cours incluent le manquement de Tesla aux livraisons du T1 2026 de 358 023 unités contre un consensus d'environ 365 000, la pression continue sur les marges, et une large fourchette d'objectifs d'analystes de 119 $ à 465 $, reflétant un désaccord substantiel sur la valorisation.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
FAQ
Qui détient le plus d'actions Tesla ?
Le plus grand actionnaire individuel de Tesla est Elon Musk, selon les déclarations publiques de la société et les données de marché largement citées. Cependant, de grands investisseurs institutionnels tels que Vanguard et BlackRock détiennent également des positions significatives via leurs fonds. La structure de propriété peut évoluer au fil du temps à mesure que les initiés vendent des actions, que les institutions rééquilibrent leurs portefeuilles, ou que de nouvelles déclarations sont publiées. Pour cette raison, les lecteurs devraient considérer les classements d'actionnaires comme un instantané plutôt qu'une image figée de la structure de propriété de Tesla.
Quelle est la prévision du cours de l'action Tesla à 5 ans ?
Il n'existe pas de prévision fiable unique à cinq ans pour l'action TSLA, car les projections à long terme dépendent d'hypothèses qui peuvent changer substantiellement au fil du temps. Celles-ci incluent la demande de véhicules, les marges, la concurrence, la réglementation, les progrès en matière de conduite autonome et les conditions plus larges des marchés actions. Les prévisions d'analystes tiers peuvent varier largement même sur une période de 12 mois, comme le montre la fourchette d'objectifs d'analystes discutée dans l'article. Sur cinq ans, cette incertitude devient encore plus grande, donc les prévisions à long terme doivent être traitées avec prudence.
Tesla est-elle une bonne action à acheter ?
La question de savoir si Tesla est perçue comme une action attractive dépend des objectifs d'un investisseur, de sa tolérance au risque et de sa vision de la croissance future de l'entreprise. L'article met en avant des arguments à la fois favorables et prudents : les visions haussières se concentrent sur l'autonomie, l'IA et l'expansion produit, tandis que les visions plus prudentes pointent la pression sur les livraisons, les marges et le risque de valorisation. Parce que l'action a montré une forte volatilité et un large désaccord parmi les analystes, elle peut ne pas convenir à tous les participants de marché ou à toutes les stratégies.
L'action Tesla pourrait-elle monter ou baisser ?
L'action Tesla pourrait évoluer dans les deux directions, selon la façon dont les facteurs spécifiques à l'entreprise et les facteurs de marché plus larges se développent. Dans l'article, les principaux moteurs incluent la performance des livraisons de véhicules, les marges, les tendances des stocks, le sentiment des analystes, les conditions macroéconomiques et les attentes autour de l'IA ou des robotaxis. Les indicateurs techniques pointaient également une tendance faible à court terme au 13 avril 2026, bien que les conditions de marché puissent changer rapidement. Comme pour toute action volatile, les mouvements de prix futurs sont incertains et peuvent être significatifs dans les deux directions.
Devrais-je investir dans l'action Tesla ?
Il s'agit d'une décision personnelle plutôt que de quelque chose à laquelle cet article peut répondre pour vous. L'article vise à expliquer l'évolution récente du cours de Tesla, les objectifs des analystes et le contexte technique, et non à recommander d'acheter ou de vendre l'action. Toute personne envisageant une exposition devrait peser le potentiel de hausse, les risques de baisse, son horizon temporel et sa tolérance aux pertes. Il peut également être utile de comparer Tesla avec d'autres opportunités et d'examiner le niveau de volatilité qu'ils sont à l'aise d'accepter.
Puis-je trader les CFD Tesla sur Capital.com ?
Oui, vous pouvez trader les CFD Tesla sur Capital.com. Le trading de CFD sur actions vous permet de spéculer sur les mouvements de prix sans posséder l'actif sous-jacent et de prendre des positions longues ou courtes. Cependant, les contrats sur différence (CFD) sont négociés sur marge, et l'effet de levier amplifie à la fois les profits et les pertes. Vous devez vous assurer de comprendre comment fonctionne le trading de CFD, évaluer votre tolérance au risque et reconnaître que des pertes peuvent survenir rapidement.