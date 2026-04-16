Tesla, Inc. (TSLA) a clôturé à 351,60 $ à 17h18 UTC le 13 avril 2026, évoluant dans une fourchette intrajournalière de 343,40 $ à 354,47 $. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Le sentiment autour de TSLA a été façonné par plusieurs facteurs convergents. Les livraisons de véhicules du T1 2026 de 358 023 unités, annoncées le 2 avril 2026, sont restées en deçà du consensus de Wall Street d'environ 365 645 unités, tandis qu'un écart production-livraisons de plus de 50 000 véhicules a signalé une accumulation croissante de stocks (Tesla Investor Relations, 2 avril 2026). Le chiffre consensus de 365 645 unités a été compilé à partir d'analystes sell-side et publié par Tesla avant la fin du trimestre (Tesla Investor Relations, 26 mars 2026). Les marchés actions américains au sens large ont également connu un rebond marqué durant la semaine se terminant le 11 avril 2026, avec le S&P 500 en hausse d'environ 3,6 % après que le président Trump ait annoncé une pause tarifaire, réduisant l'incertitude macroéconomique et soutenant les valeurs de consommation discrétionnaire et technologiques (CNBC, 10 avril 2026). Parallèlement, les projets annoncés de TSLA de continuer à développer des modèles de VE à moindre coût, incluant un nouveau SUV compact dont le prix serait inférieur à 30 000 $, ont ajouté une dimension de pipeline produit dans un contexte d'incertitude macroéconomique persistante (TechTimes, 9 avril 2026).

Prévisions action Tesla 2026-2030 : objectifs de cours d'analystes tiers

Au 13 avril 2026, les prévisions d'analystes tiers sur l'action Tesla reflètent des visions contrastées sur l'exécution des livraisons à court terme, la commercialisation des véhicules autonomes et l'impact de l'élargissement de l'écart production-livraisons.

HSBC (réitération réduire)

HSBC a abaissé son objectif de cours TSLA à 119 $ contre 133 $, maintenant une recommandation Réduire. La banque a cité une faiblesse soutenue de la demande et une pression sur les marges comme fondement de cette révision, son objectif étant le plus bas parmi les grandes institutions sell-side couvrant l'action (MarketScreener, 20 mars 2026).

J.P. Morgan (note sous-pondérer)

J.P. Morgan a réitéré une recommandation Sous-pondérer sur TSLA, l'analyste Ryan Brinkman maintenant un objectif de cours de 145 $ suite aux livraisons du T1 2026 de 358 023 unités, inférieures aux attentes du marché d'environ 365 000 à 372 000 unités. Brinkman a souligné l'écart d'environ 50 000 unités entre la production (408 000) et les livraisons comme signe d'une pression croissante sur la demande et d'un risque potentiel sur les marges avant la publication des résultats du T1 (Electrek, 8 avril 2026).

Truist Securities (réduction conserver)

Truist Securities a abaissé son objectif de cours TSLA à 400 $ contre 438 $, maintenant une recommandation Conserver, après avoir qualifié les chiffres de livraisons du T1 de « décevants » tout en notant que l'intelligence artificielle reste centrale pour la performance à long terme. L'objectif révisé de la société se situe proche du consensus sell-side global, reflétant une position prudente à court terme équilibrée par une optionnalité IA et autonomie à plus long terme (Investing.com, 2 avril 2026).

Deutsche Bank (achat maintenu)

Deutsche Bank a abaissé son objectif de cours TSLA à 465 $ contre 480 $ mais a maintenu une recommandation Achat, l'analyste Edison Yu ayant mis à jour son modèle suite au manquement des livraisons du T1. La banque a conservé une vision constructive à long terme, son objectif impliquant un potentiel de hausse de plus de 30 % par rapport à la clôture du 13 avril 2026 à 351,60 $ (MarketBeat, 9 avril 2026).

MarketScreener (aperçu du consensus)

MarketScreener a agrégé 48 recommandations d'analystes, rapportant un consensus moyen de Surperformer avec un objectif de cours moyen à 12 mois de 415,30 $. Les estimations individuelles s'étalent sur une large fourchette de 125 $ à 600 $, illustrant l'ampleur du désaccord sur la valorisation de Tesla au sein de la communauté d'analystes couvrant l'action (MarketScreener, 13 avril 2026).

Parmi ces prévisions sur l'action Tesla, les objectifs individuels s'échelonnent de 119 $ (HSBC) à 465 $ (Deutsche Bank), le consensus MarketScreener s'ancrant près de 415 $. Le fil conducteur est une réévaluation post-livraisons T1, les haussiers pointant l'optionnalité IA et autonomie tandis que les baissiers signalent un risque sur la demande et les marges à court terme.

Les prévisions et projections d'analystes tiers sont intrinsèquement incertaines, car elles ne peuvent pleinement anticiper les développements de marché inattendus. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Cours de l'action TSLA : aperçu technique

Le cours de l'action TSLA s'échange à 351,60 $ à 17h18 UTC le 13 avril 2026, selon le flux de cotations de Capital.com, se situant sous toutes les principales moyennes mobiles sur le graphique journalier. Selon TradingView, les MME à 20, 50, 100 et 200 jours se situent à environ 369 $, 393 $, 418 $ et 397 $, générant toutes des signaux de vente, le cours évoluant environ 17 $ à 66 $ sous cette bande. La moyenne mobile de Hull (9) à 342,99 $ est le seul indicateur de moyenne mobile enregistrant un signal d'achat, se situant juste sous la dernière clôture.

Les indicateurs de momentum sont globalement atones. Le RSI à 14 jours affiche 38,03, le plaçant en territoire neutre-inférieur et indiquant un marché qui reste sous pression plutôt qu'un marché montrant des signes clairs d'épuisement. L'ADX (14) à 27,66 signale une tendance baissière établie, ce que les données de TradingView confirment avec un balayage complet de signaux de vente sur la famille des MME et MMS.

Sur le cadre des points pivots classiques, le point pivot (P) à 380,09 $ représente la référence la plus proche au-dessus ; une clôture journalière au-delà de ce niveau mettrait en vue le niveau R1 près de 408 $. À la baisse, S1 à 343,80 $ est le prochain niveau de référence, suivi de S2 près de 315,85 $ si la vente se prolonge (TradingView, 13 avril 2026).

Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement qui ne constitue ni un conseil financier ni une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument quelconque.

Historique du cours de l'action Tesla (2024-2026)

Le cours de l'action TSLA a clôturé à 160,30 $ le 15 avril 2024, près d'un plus bas de plusieurs mois après une forte vente début avril, l'action touchant 141,53 $ le 22 avril 2024, son point le plus bas dans l'ensemble de données.

À partir de ce creux, TSLA a connu une forte reprise durant la seconde moitié de 2024. L'action a grimpé régulièrement depuis environ 182 $ fin juin 2024, a franchi le niveau de 250 $ en octobre, et a bondi suite à l'élection présidentielle américaine en novembre, atteignant un plus haut de clôture de 475,04 $ le 26 décembre 2024. TSLA a terminé l'année civile 2024 à 402,68 $ le 31 décembre.

Le rallye s'est poursuivi début 2025, TSLA clôturant à 427,68 $ le 17 janvier 2025. Un retournement brutal s'est alors produit, entraînant l'action à un plus bas local de 215,30 $ le 10 mars 2025. Une brève reprise s'est déroulée en avril et mai, avant qu'une pression renouvelée ne pèse durant l'été, TSLA évoluant dans la zone basse à moyenne des 300 $ entre août et octobre 2025.

Un second rallye a pris forme au dernier trimestre 2025, TSLA atteignant un pic de clôture de 489,84 $ le 22 décembre 2025 avant de faiblir en fin d'année. L'action a ouvert 2026 à 458,89 $ le 2 janvier et a suivi une tendance baissière depuis, clôturant à 351,85 $ le 13 avril 2026, en baisse d'environ 21,9 % depuis le début de l'année et en hausse d'environ 119,0 % par rapport au plus bas du 22 avril 2024 de 141,53 $.