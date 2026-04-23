Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Tesla, Inc. (TSLA) a clôturé à 400,39 $, dans une fourchette intrajournalière de 390,75 $ à 404,70 $, à 8h58 UTC le 21 avril 2026, avant la publication prévue de ses résultats du T1 2026 après la clôture des marchés le mercredi 22 avril 2026. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Le sentiment avant la publication des résultats est façonné par plusieurs facteurs : Tesla a annoncé des livraisons de 358 023 véhicules au T1 2026, manquant le consensus de Wall Street d'environ 365 000 à 372 000 unités et marquant un deuxième trimestre consécutif de résultats décevants. Reuters a cité la disparition progressive des incitations aux VE aux États-Unis et l'intensification de la concurrence mondiale comme facteurs de pression contributifs (Reuters, 2 avril 2026). CNBC a rapporté que l'implication politique de Musk a pesé sur la demande des consommateurs (CNBC, 2 avril 2026). Pendant ce temps, le 21 avril 2026, PG&E et Tesla ont reçu l'approbation réglementaire californienne pour un programme V2G (vehicle-to-grid) Cybertruck, représentant un nouveau cas d'usage pour l'activité énergétique de l'entreprise (Seeking Alpha, 21 avril 2026).

Prévisions action Tesla 2026-2030 : objectifs de cours d'analystes tiers

Au 21 avril 2026, les prévisions d'analystes tiers sur l'action Tesla couvrent une large fourchette en avril 2026, les courtiers évaluant les livraisons manquées du T1 face aux ambitions à long terme de l'entreprise en matière d'intelligence artificielle et de véhicules autonomes avant la publication des résultats du T1 2026 le 22 avril 2026.

J.P. Morgan (réitération Sous-pondérer)

J.P. Morgan réitère une recommandation Sous-pondérer et un objectif de cours de 145 $ sur TSLA, impliquant un potentiel de baisse substantiel par rapport aux niveaux actuels. L'analyste Ryan Brinkman cite le total de livraisons du T1 2026 de 358 023 véhicules, que la société caractérise comme le plus grand écart production-livraisons de l'histoire de Tesla, ainsi qu'une estimation de BPA 2026 réduite à 1,80 $ (Quartz, 6 avril 2026).

Deutsche Bank (Achat, objectif réduit)

Deutsche Bank abaisse son objectif de cours TSLA à 465 $ contre 480 $, tout en maintenant une recommandation Achat. La révision fait suite aux livraisons décevantes du T1 2026, bien que la banque conserve une vision constructive sur les activités de conduite autonome et de stockage d'énergie de Tesla comme moteurs de croissance à moyen terme (MarketBeat, 9 avril 2026).

Public.com (aperçu du consensus)

Public.com agrège les recommandations de 28 analystes et rapporte un consensus Conserver pour TSLA avec un objectif de cours moyen à 12 mois de 397,35 $. La distribution est de 29 % Achat fort, 21 % Achat, 32 % Conserver, 11 % Vendre et 7 % Vendre fort, reflétant la large dispersion du sentiment parmi les analystes couvrant le titre (Public.com, 20 avril 2026).

TD Cowen (Achat, objectif réduit)

TD Cowen abaisse son objectif de cours TSLA à 490 $ contre 519 $, tout en maintenant une recommandation Achat. L'analyste Itay Michaeli réduit les hypothèses de livraisons et de marges à court terme suite aux résultats manqués du T1, mais la société conserve une vision positive à long terme ancrée sur le déploiement de véhicules autonomes de Tesla et le cycle d'investissement dans l'infrastructure IA (MarketScreener, 15 avril 2026).

Wedbush (réitération Surperformance)

Wedbush réitère une recommandation Surperformance et un objectif de cours de 600 $, l'objectif le plus élevé parmi les grandes sociétés de Wall Street au moment de la publication. L'analyste Dan Ives fonde le scénario haussier sur une pénétration attendue de la conduite entièrement autonome dépassant 50 %, un déploiement continu de robotaxis commençant à Austin avec une expansion prévue dans plusieurs villes américaines en 2026, et un scénario stratégique potentiel Tesla-SpaceX (Investing.com, 2 avril 2026).

Parmi ces prévisions sur l'action Tesla, les objectifs de cours à 12 mois vont de 145 $ (J.P. Morgan) à 600 $ (Wedbush), avec un consensus de Wall Street proche de 397-403 $ et une recommandation Conserver dominante. Les livraisons décevantes du T1 2026 restent le principal point de pression à court terme, tandis que la conduite autonome et la monétisation de l'IA demeurent les principales variables du scénario haussier à long terme.

Les prévisions et projections d'analystes tiers sont intrinsèquement incertaines, car elles ne peuvent pas pleinement anticiper les évolutions imprévues du marché. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Cours de l'action TSLA : aperçu technique

Le cours de l'action TSLA s'échange à 400,39 $ en début de séance européenne mardi à 8h58 UTC le 21 avril 2026, se situant juste au-dessus de la moyenne mobile simple (MMS) sur 100 jours à environ 417 $ et de la MMS sur 200 jours à environ 399 $, le dernier cours journalier s'approchant d'un palier de moyennes mobiles à long terme congestionné. Les moyennes à plus court terme restent constructives : les MMS sur 20 et 50 jours à environ 369 $ et environ 390 $ sont toutes deux signalées comme signaux d'achat par TradingView, bien que la MMS sur 100 jours à environ 417 $ et la moyenne mobile de Hull (9) à environ 406 $ indiquent des signaux de vente, suggérant des conditions mixtes au niveau de prix actuel.

Le momentum est neutre à prudent : l'indice de force relative (RSI) sur 14 jours se situe à 56,36, dans la zone neutre supérieure, tandis que l'indice directionnel moyen (ADX) à 24,47 se situe juste en dessous du seuil de 25 qui indiquerait généralement une tendance établie, selon TradingView.

À la hausse, le pivot R1 classique à environ 408 $ est la première référence proche ; une clôture journalière au-dessus de ce niveau mettrait en vue la zone R2 proche d'environ 444 $. À la baisse, le point pivot classique à environ 380 $ représente le premier support, avec la MMS sur 200 jours à environ 399 $ et S1 près d'environ 344 $ comme prochaines références si ce niveau cède (TradingView, 21 avril 2026).

Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ou une recommandation d'achat ou de vente d'un quelconque instrument.

Tesla (TSLA) : avis des analystes Capital.com

La performance du cours de Tesla en 2026 a été façonnée par une forte baisse en début d'année depuis un sommet historique de 498,46 $ atteint en décembre 2025, TSLA se redressant pour s'échanger près du niveau de 400 $ fin avril 2026. Le rebond partiel de l'action reflète un regain d'attention des investisseurs pour la feuille de route d'autonomie de Tesla, incluant une expansion continue des robotaxis à Dallas et Houston avant la publication des résultats du T1 2026 prévue le 22 avril 2026. Cependant, le T1 2026 n'a livré que 358 023 véhicules contre une production de 408 386, laissant un écart de plus de 50 000 unités qui pointe vers des pressions d'absorption de la demande, tandis que les estimations du consensus projettent un chiffre d'affaires du T1 de 22,08 milliards de dollars, en baisse de 9 % en glissement annuel.

Le scénario haussier se concentre sur l'optionnalité IA et énergie de Tesla : les analystes s'attendent à ce que la trésorerie nette dépasse 28 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, même si les dépenses d'investissement devraient dépasser 19 milliards de dollars en 2026, soutenant l'investissement dans la conduite entièrement autonome et la robotique. Le scénario baissier note cependant que ces dépenses élevées devraient générer un flux de trésorerie disponible négatif de 1,44 milliard de dollars pour le trimestre, tandis que la concurrence de BYD, qui a affiché 310 389 ventes de véhicules électriques à batterie au T1, continue de réduire l'avance de volume mondiale de Tesla.

Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide d'argent en raison de l'effet de levier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Résumé – Tesla 2026

Tesla (TSLA) a clôturé à 400,39 $, se redressant d'un plus bas de 2026 après avoir fortement chuté depuis un sommet historique de 498,46 $ atteint en décembre 2025.

Les indicateurs techniques de TradingView sont mixtes : les MMS à court terme signalent un achat, tandis que la MMS sur 100 jours (environ 417 $) et la moyenne mobile de Hull (environ 406 $) indiquent des signaux de vente.

Les principaux moteurs du scénario haussier incluent l'expansion des robotaxis à Dallas et Houston, les progrès de la conduite entièrement autonome et une activité énergétique soutenue par une trésorerie nette projetée dépassant 28 milliards de dollars.

Les risques du scénario baissier incluent un flux de trésorerie disponible négatif projeté de 1,44 milliard de dollars au T1, des dépenses d'investissement prévues à plus de 19 milliards de dollars pour 2026, et une concurrence croissante de BYD.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

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