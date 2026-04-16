Microsoft Corp. (MSFT) s'échangeait en dernier à 378,48 $ sur le flux de Capital.com à 16h15 UTC le 13 avril 2026, dans une fourchette de séance de 367,55 $ à 379,47 $. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Le sentiment a été façonné par plusieurs facteurs convergents : l'examen continu par les investisseurs des dépenses de Microsoft en infrastructure IA, après que l'entreprise a confirmé qu'elle ralentissait ou suspendait certains projets de centres de données en phase initiale face à de fortes pressions sur les dépenses d'investissement (CFO Dive, 15 avril 2025) ; un réajustement plus large du secteur technologique lié à l'incertitude de la politique commerciale américaine, avec le S&P 500 (US500) glissant également vers 6 777 le 13 avril 2026 (Trading Economics, 9 avril 2026) ; et l'approche de la publication des résultats du T3 2026, confirmée par Microsoft pour le 29 avril 2026, qui attire l'attention sur la capacité de la croissance du cloud Azure à maintenir sa trajectoire récente face à une compression des marges (Microsoft Investor Relations, 8 avril 2026).

Prévisions action Microsoft 2026-2030 : objectifs de cours établis par des tiers

Au 13 avril 2026, les prévisions tierces pour l'action Microsoft reflètent un consensus globalement constructif mais de plus en plus différencié, plusieurs sociétés ayant révisé à la baisse leurs objectifs à 12 mois en raison des préoccupations concernant la monétisation de Copilot, des dépenses d'investissement élevées et de la pression plus large sur le secteur technologique, tout en conservant des notations positives dans la plupart des cas.

New Street Research (achat, objectif révisé)

New Street Research a relevé ses prévisions pour l'action MSFT à 675 $ contre 670 $, maintenant une notation « achat » et plaçant son objectif au sommet de la fourchette actuelle des analystes. La révision à la hausse est intervenue dans un contexte de réajustement plus large du marché, la société désignant Azure et l'adoption de l'IA en entreprise comme les principaux moteurs de valeur à long terme (MarketBeat, 1er avril 2026).

UBS Group (achat, objectif abaissé)

L'analyste d'UBS Group, Karl Keirstead, a maintenu une notation « achat » sur MSFT, réduisant l'objectif de cours à 12 mois de 600 $ à 510 $. La réduction reflète la prudence concernant la pression sur les marges à court terme due aux lourdes dépenses en infrastructure IA, les besoins de capacité d'Azure ayant augmenté pour soutenir l'entraînement des modèles internes ainsi que la demande externe (GuruFocus, 10 avril 2026).

Melius Research (conserver, objectif réduit)

L'analyste de Melius Research, Ben Reitzes, a abaissé son objectif de cours sur MSFT de 430 $ à 400 $, conservant une notation « conserver » et citant la réorganisation de Copilot par Microsoft comme un signe de faiblesse structurelle. La société a exprimé son scepticisme quant à la volonté des clients de payer des frais supplémentaires pour Copilot dans un contexte de gel des embauches en entreprise, notant que Microsoft pourrait faire face à des contraintes de capacité pour répondre à la demande Azure même si l'adoption de l'IA s'améliore (Investing.com, 23 mars 2026).

BNP Paribas (surperformance, objectif réduit)

L'analyste de BNP Paribas, Stefan Slowinski, a maintenu une notation « surperformance » sur MSFT tout en réduisant fortement l'objectif de cours ajusté de 659 $ à 556 $, soit une réduction de 15,6 %. La révision à la baisse reflète l'effet cumulé de l'incertitude liée à la politique commerciale et des préoccupations concernant les dépenses d'investissement IA pesant sur la visibilité des bénéfices à court terme, même si la société a conservé une notation positive à long terme (Benzinga, 10 avril 2026).

MarketBeat (aperçu du consensus)

Le consensus agrégé de MarketBeat au 1er avril 2026 place l'objectif de cours moyen à 12 mois pour MSFT à 588,97 $, tiré de 45 analystes, avec une notation consensuelle « Achat modéré » (38 achats, 2 achats forts, 5 conserver). La fourchette d'objectifs s'étend de 392 $ à l'extrémité basse à 675 $ à l'extrémité haute, la large dispersion reflétant des points de vue divergents sur la monétisation de Copilot, les rendements du capital IA et l'exposition macroéconomique (MarketBeat, 1er avril 2026).

À retenir : à travers ces sources, les prévisions pour l'action Microsoft s'étendent de 392 $ à 675 $, avec un consensus proche de 588,97 $ à 591,10 $ ; le fil conducteur des révisions est la tension entre la croissance structurelle d'Azure et le fardeau à court terme du coût de l'infrastructure IA, l'exécution de Copilot émergeant comme le point clé de différenciation entre les notations optimistes et prudentes.

Les prévisions et estimations de tiers sont intrinsèquement incertaines, car elles ne peuvent pas tenir pleinement compte des évolutions inattendues du marché. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Cours de l'action MSFT : aperçu technique

Le cours de l'action MSFT s'échangeait en dernier à 378,48 $ sur le flux de Capital.com à 16h15 UTC le 13 avril 2026, se situant juste au-dessus de la moyenne mobile simple (MMS) à 20 jours autour de 376 $ mais bien en dessous du groupe de moyennes mobiles à plus long terme – les MMS à 30/50/100/200 jours s'étendent d'environ 386 $ à environ 474 $ – toutes enregistrant des signaux de vente sur le résumé des indicateurs de TradingView.

Le tableau des moyennes mobiles à court terme est mitigé : les MMS à 10 et 20 jours autour de 371 $ et 376 $ portent toutes deux des signaux d'achat, tout comme la moyenne mobile de Hull (9) autour de 375 $ et la moyenne mobile pondérée par le volume (20) autour de 375 $, indiquant que la tendance immédiate des prix est constructive sur une période courte. Cependant, la MMS à 30 jours autour de 386 $ et au-delà indique des signaux de vente, reflétant la forte baisse de l'action au cours du trimestre précédent.

La dynamique est globalement neutre : l'indice de force relative (RSI) à 14 jours affiche 47,26, selon TradingView, se situant dans la fourchette médiane sans biais directionnel clair, tandis que l'indice directionnel moyen (ADX) à 28,35 suggère qu'une tendance établie est présente. Sur le cadre de pivot classique, le point pivot à 379,83 $ est la référence immédiate, avec R1 à 403,39 $ entrant en vue lors d'une clôture soutenue au-dessus. À la baisse, S1 à 346,62 $ représente la prochaine référence de support classique si le pivot ne parvient pas à tenir (TradingView, 13 avril 2026).

Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ni une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument.

Historique du cours de l'action Microsoft (2024-2026)

Le cours de l'action MSFT s'échangeait autour de 414 $ à la mi-avril 2024, globalement dans une fourchette pendant l'été avant de grimper régulièrement à l'automne. L'action a atteint un sommet intrajournalier de 557,66 $ le 28 octobre 2025, portée par de solides résultats du cloud Azure et l'optimisme concernant les dépenses IA, puis a baissé à mesure que les préoccupations macroéconomiques augmentaient. MSFT a clôturé 2025 à 483,72 $.

Le tableau a changé radicalement en 2026. MSFT a ouvert l'année près de 489 $ mais a perdu environ 21 % au cours du premier trimestre – sa plus forte baisse trimestrielle depuis 2008 – alors que les préoccupations montaient concernant les dépenses d'investissement IA, la monétisation de Copilot et l'environnement plus large de la politique commerciale américaine. L'action a également enregistré un plus bas intrajournalier de 341,55 $ le 7 avril 2025 lors d'une vente massive brève mais sévère dans la technologie, avant de récupérer fortement pour clôturer près de 391,93 $ deux séances plus tard le 9 avril 2025.

Microsoft (MSFT) a clôturé à 378,62 $ le 13 avril 2026, en baisse d'environ 22,7 % depuis le début de l'année et de 8,6 % en glissement annuel, et environ 32,1 % en dessous de son sommet d'octobre 2025 de 557,66 $.