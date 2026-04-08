Prévisions action Palantir : les droits de douane chinois pèsent sur la techPalantir est une société de logiciels américaine dont les actions subissent des pressions alors que les tensions commerciales sino-américaines pèsent sur les valeurs technologiques, malgré une forte croissance récente des revenus et des prévisions relevées pour l'exercice 2026.
Palantir Technologies Inc. (PLTR) se négocie à 147,40 $ à 10h16 UTC le 7 avril 2026, dans une fourchette intrajournalière de 146,49 $ à 150,47 $. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
La pression vendeuse sur PLTR reflète la faiblesse générale du Nasdaq entraînée par l'escalade des tensions commerciales sino-américaines, après que la Chine a annoncé des droits de douane de rétorsion de 34 % sur tous les produits américains en réponse aux mesures du « Liberation Day » du président Trump, le Nasdaq ayant chuté de 5,4 % le lundi 6 avril 2026 seulement. Le repli général du secteur technologique fait suite à une période au cours de laquelle le Nasdaq a enregistré sa pire baisse hebdomadaire depuis début 2025, accentuant la pression sur les valeurs de croissance à forte valorisation comme PLTR (Linos.ai, 7 avril 2026). En termes de performance à long terme de l'action, Palantir a publié un chiffre d'affaires T4 2025 de 1,41 milliard de dollars, en hausse de 70 % en glissement annuel, et a émis des prévisions pour l'exercice 2026 de 7,18 à 7,20 milliards de dollars, bien que ces résultats aient été compensés par un positionnement macro défensif en avril 2026 (Investing.com, 2 février 2026).
Prévisions action Palantir 2026–2030 : objectifs de cours tiers
Au 7 avril 2026, les prévisions tierces sur l'action Palantir reflètent un large éventail de points de vue, façonnés par les solides résultats T4 2025 de l'entreprise, ses multiples de valorisation élevés et l'incertitude macroéconomique générale entourant la politique commerciale américaine. Les cinq résumés ci-dessous présentent une sélection d'estimations tierces recueillies durant cette période, classées de l'objectif le plus bas au plus élevé.
Benchmark (initiation Conserver)
L'analyste de Benchmark Yi Fu Lee a initié la couverture avec une recommandation Conserver et une prévision PLTR de 150 $, la plus basse parmi les courtiers actifs. Lee décrit Palantir comme un « multiplicateur de croissance convaincant » mais estime que la valorisation actuelle intègre une quasi-perfection à court et moyen terme, nécessitant une croissance annuelle soutenue des revenus de 60 % à 70 % pour éviter un risque de baisse, le ratio cours/ventes de l'action restant nettement supérieur aux niveaux que l'analyste juge soutenables (Barron's, 1er avril 2026).
UBS (Achat, objectif relevé)
L'analyste d'UBS Karl Keirstead a relevé l'objectif de cours à 12 mois de la firme à 200 $ contre 180 $, maintenant une recommandation Achat. Keirstead cite l'accélération des dépenses en IA d'entreprise et en infrastructure de données comme principal argument, notant que les prévisions de revenus relevées de Palantir pour l'exercice 2026 d'environ 7,19 milliards de dollars représentent une révision positive significative des perspectives de bénéfices (GuruFocus, 18 mars 2026).
Rosenblatt Securities (Achat, réitéré)
L'analyste de Rosenblatt Securities John McPeake a réitéré une recommandation Achat et un objectif de cours de 200 $, relevé de 150 $ plus tôt dans le trimestre. McPeake souligne l'instabilité géopolitique croissante et l'expansion des budgets de défense comme vents porteurs structurels pour le segment gouvernemental de Palantir, citant la désignation par le Pentagone de Maven AI comme programme officiel et les rapports sur l'implication de Palantir dans le développement logiciel du programme de bouclier antimissile Golden Dome (MarketBeat, 25 mars 2026).
Wedbush (Surperformance, réitéré)
L'analyste de Wedbush Dan Ives a confirmé une recommandation Surperformance et un objectif de cours de 230 $. Ives caractérise Palantir comme un catalyseur essentiel de la révolution de l'IA, citant la dynamique continue de la plateforme d'intelligence artificielle (AIP) de l'entreprise et la force soutenue des revenus commerciaux américains comme principaux moteurs sous-tendant cet objectif (MarketBeat, 16 mars 2026).
MarketBeat (aperçu du consensus)
MarketBeat a agrégé les notations de 29 analystes, plaçant le consensus à Achat modéré avec un objectif de cours moyen à 12 mois de 197,77 $. Les estimations individuelles vont de 150 $ à 260 $, avec 15 recommandations Achat, 11 Conserver et 2 Vente, reflétant une divergence persistante quant à savoir si le multiple premium de PLTR est justifié par sa trajectoire de croissance (MarketBeat, 1er avril 2026).
Les prévisions et estimations tierces sont intrinsèquement incertaines, car elles ne peuvent pas pleinement anticiper les évolutions imprévues du marché. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Cours de l'action PLTR : aperçu technique
Le cours de l'action PLTR se négocie à 147,40 $ à 10h16 UTC le 7 avril 2026, se situant juste en dessous d'un groupement dense de moyennes mobiles où les MME 20/50/100/200 jours se situent à environ 151 $ / 147 $ / 162 $ / 164 $, le cours étant actuellement en dessous des quatre (TradingView). La MME 50 jours à 146,55 $ est la seule moyenne mobile générant un signal d'achat ; le reste de la pile de MM enregistre des signaux de vente, indiquant une large pression baissière sur tous les horizons temporels. La moyenne mobile de Hull (9) à 146,74 $ affiche également un signal d'achat, offrant une référence secondaire à court terme juste en dessous du cours actuel (TradingView).
La dynamique est mixte à modérée : le RSI 14 jours se situe à 48,98, une lecture neutre qui ne reflète ni des conditions de surachat ni de survente, tandis que le niveau MACD (12, 26) de −0,61 enregistre un signal de vente, cohérent avec le tableau général baissier des MM (TradingView). L'ADX (14) affiche 19,25, en dessous du seuil de 25 généralement associé à une tendance établie, suggérant que le mouvement actuel manque de conviction directionnelle forte.
À la hausse, le pivot classique R1 à 160,35 $ représente la référence supérieure la plus proche ; une clôture journalière au-dessus de ce niveau mettrait en vue la zone R2 proche de 174,43 $. À la baisse, le point pivot classique à 148,33 $ se situe légèrement au-dessus du cours actuel et peut servir de zone d'intérêt initiale ; un mouvement soutenu en dessous du support de la MME 50 jours proche de 146,55 $ pourrait mettre en évidence le niveau S1 à 134,25 $ (TradingView, 7 avril 2026).
Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ni une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument quelconque.
Historique du cours de l'action Palantir (2024–2026)
Le cours de l'action PLTR a ouvert avril 2024 en se négociant près de 23 $, et ce qui a suivi a été l'une des progressions sur deux ans les plus spectaculaires du S&P 500. L'action a plus que triplé durant la seule année 2024, clôturant l'année à 75,24 $ le 31 décembre 2024 – un gain d'environ 226 % par rapport à son niveau de début avril – porté par une croissance accélérée des revenus, l'inclusion dans le S&P 500 en septembre 2024 et un appétit institutionnel croissant pour les valeurs exposées à l'IA.
La dynamique s'est poursuivie en 2025. PLTR a franchi la barre des 100 $ début février après de solides résultats T4 2024, atteignant brièvement 107,59 $ le 19 février 2025, avant qu'un repli général de la tech ne le ramène en dessous de 73 $ à la mi-mars. L'action s'est fortement redressée, puis a subi un nouveau coup début avril 2025 lors du choc tarifaire post-« Liberation Day », touchant un plus bas intrajournalier de 65,59 $ le 7 avril 2025. Un fort rebond a suivi durant l'été et l'automne ; PLTR a atteint un sommet intrajournalier historique de 222,05 $ le 3 novembre 2025, avant de clôturer l'année à 177,60 $ le 31 décembre 2025.
2026 a été plus turbulent. PLTR a débuté l'année à 169,19 $ le 2 janvier, rebondissant brièvement sur ses résultats T4 2025 supérieurs aux attentes avant de faiblir en février et mars. PLTR a clôturé à 147,49 $ le 7 avril 2026 – environ 12,8 % en baisse depuis le début de l'année, mais en hausse de 83,9 % en glissement annuel.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Palantir (PLTR) : avis des analystes Capital.com
La performance du cours de Palantir au cours des deux dernières années reflète la tension entre une dynamique opérationnelle réelle et une valorisation qui laisse peu de place aux déceptions d'origine macroéconomique. L'entreprise a affiché une forte croissance des revenus, avec un T4 2025 en hausse de 70 % en glissement annuel, et sa plateforme IA continue d'attirer des clients gouvernementaux et commerciaux. Cela dit, le ratio cours/ventes élevé de l'action signifie que tout changement d'appétit pour le risque, comme le repli lié aux droits de douane observé début avril 2026, peut se traduire rapidement par de fortes baisses. Les haussiers soulignent l'expansion des budgets de défense et l'adoption croissante de l'IA comme vents porteurs structurels ; les baissiers estiment que le multiple actuel nécessite une exécution quasi-parfaite soutenue pour être justifié.
Les conditions macroéconomiques générales ajoutent une autre couche d'incertitude. Un dollar américain plus faible et des taux d'intérêt en baisse pourraient soutenir les valeurs de croissance à multiple élevé comme PLTR, tandis que les tensions commerciales persistantes et un environnement d'aversion au risque pourraient constituer des vents contraires évidents. Les ventes d'initiés par des dirigeants ont également attiré l'attention de certains analystes, même si l'intérêt institutionnel pour les actions exposées à l'IA reste élevé. Ces deux dynamiques méritent d'être surveillées parallèlement aux prochaines publications de résultats de l'entreprise.
Sentiment des clients Capital.com sur les CFD Palantir
Au 7 avril 2026, le positionnement des clients Capital.com sur les CFD Palantir montre 87,1 % d'acheteurs contre 12,9 % de vendeurs, plaçant les acheteurs en avance de 74,2 points de pourcentage et situant le sentiment fermement en territoire d'achat massif unilatéral. Cet instantané reflète les positions ouvertes sur Capital.com au moment de la rédaction et peut évoluer rapidement selon les conditions du marché.
Résumé – Palantir 2026
- À 10h16 UTC le 7 avril 2026, PLTR se négocie à 147,40 $, en baisse d'environ 12,8 % depuis le début de l'année mais en hausse d'environ 83,9 % en glissement annuel.
- Les indicateurs techniques de TradingView sont globalement baissiers : le cours se situe en dessous de la plupart des moyennes mobiles clés, le MACD étant en territoire de vente et le RSI 14 jours à un niveau neutre de 48,98.
- Les principaux moteurs haussiers incluent l'adoption accélérée de la plateforme IA, la forte croissance des revenus T4 2025 de 70 % en glissement annuel et l'expansion des contrats de défense américains.
- Les vents contraires incluent des multiples de valorisation élevés, des ventes d'initiés en cours et une faiblesse générale du secteur technologique liée à l'escalade des droits de douane commerciaux sino-américains en avril 2026.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
FAQ
Qui détient le plus d'actions Palantir ?
Palantir a été cofondée par Peter Thiel, Alex Karp, Stephen Cohen, Joe Lonsdale et Nathan Gettings, et des participations importantes ont historiquement été détenues par les cofondateurs, les dirigeants et les investisseurs institutionnels. La propriété peut évoluer au fil du temps via les ventes d'initiés, les nouveaux dépôts réglementaires et le rééquilibrage des fonds. Pour cette raison, il est généralement préférable de consulter les derniers documents réglementaires et les communications de l'entreprise pour obtenir la répartition la plus récente des principaux actionnaires de Palantir au moment de votre lecture.
Quelle est la prévision du cours de l'action Palantir sur 5 ans ?
Une prévision du cours de l'action PLTR sur cinq ans est intrinsèquement incertaine, car les résultats à long terme dépendent de plusieurs facteurs variables, notamment la croissance des revenus, la demande en IA, les gains de contrats gouvernementaux, les multiples de valorisation et les conditions générales du marché. À plus court terme, les objectifs d'analystes tiers référencés dans cet article montrent un large éventail, ce qui souligne à quel point le marché reste divisé. Les prévisions à plus long terme doivent donc être traitées comme des estimations basées sur des scénarios plutôt que comme des indicateurs fiables de l'évolution future du cours de l'action.
Palantir est-elle une bonne action à acheter ?
La question de savoir si Palantir est une bonne action à acheter dépend des objectifs individuels, de la tolérance au risque, de l'horizon temporel et de l'opinion sur la valorisation de l'entreprise. L'article met en évidence les deux côtés du débat : forte croissance des revenus, adoption croissante de l'IA et exposition gouvernementale d'une part, et multiples de valorisation élevés, ventes d'initiés et pression macroéconomique d'autre part. Ce mélange signifie que les opinions peuvent différer considérablement, de sorte que l'action doit être évaluée dans le contexte de circonstances personnelles plutôt que selon un jugement général unique.
L'action Palantir pourrait-elle monter ou descendre ?
Oui, l'action Palantir pourrait évoluer dans les deux sens, selon les développements spécifiques à l'entreprise et les conditions générales du marché. Les mouvements haussiers peuvent être soutenus par des résultats supérieurs aux attentes, une adoption accrue de la plateforme IA ou de nouveaux contrats gouvernementaux. La pression baissière pourrait provenir d'un appétit pour le risque plus faible, de préoccupations sur la valorisation, de tensions commerciales ou de prévisions décevantes. Comme le montre l'article, PLTR a été très volatile au cours des deux dernières années, de sorte que des scénarios haussiers et baissiers restent possibles.
Devrais-je investir dans l'action Palantir ?
Il s'agit d'une décision personnelle plutôt que d'une question générale oui ou non. Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Palantir peut intéresser les traders ou investisseurs à l'aise avec la volatilité et qui suivent de près les thématiques IA, logiciels et défense, mais sa valorisation et ses fluctuations de cours augmentent également le risque. Avant de prendre toute décision, il est important de tenir compte de votre situation financière, de vos objectifs et de votre tolérance au risque, et de mener vos propres recherches.
Puis-je trader les CFD Palantir (PLTR) sur Capital.com ?
Oui, vous pouvez trader les CFD Palantir sur Capital.com. Le trading de CFD sur actions vous permet de spéculer sur les mouvements de prix sans posséder l'actif sous-jacent et de prendre des positions longues ou courtes. Cependant, les contrats sur différence (CFD) sont négociés sur marge, et l'effet de levier amplifie à la fois les profits et les pertes. Vous devez vous assurer de comprendre le fonctionnement du trading de CFD, évaluer votre tolérance au risque et reconnaître que des pertes peuvent survenir rapidement.