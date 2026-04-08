Palantir Technologies Inc. (PLTR) se négocie à 147,40 $ à 10h16 UTC le 7 avril 2026, dans une fourchette intrajournalière de 146,49 $ à 150,47 $. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

La pression vendeuse sur PLTR reflète la faiblesse générale du Nasdaq entraînée par l'escalade des tensions commerciales sino-américaines, après que la Chine a annoncé des droits de douane de rétorsion de 34 % sur tous les produits américains en réponse aux mesures du « Liberation Day » du président Trump, le Nasdaq ayant chuté de 5,4 % le lundi 6 avril 2026 seulement. Le repli général du secteur technologique fait suite à une période au cours de laquelle le Nasdaq a enregistré sa pire baisse hebdomadaire depuis début 2025, accentuant la pression sur les valeurs de croissance à forte valorisation comme PLTR (Linos.ai, 7 avril 2026). En termes de performance à long terme de l'action, Palantir a publié un chiffre d'affaires T4 2025 de 1,41 milliard de dollars, en hausse de 70 % en glissement annuel, et a émis des prévisions pour l'exercice 2026 de 7,18 à 7,20 milliards de dollars, bien que ces résultats aient été compensés par un positionnement macro défensif en avril 2026 (Investing.com, 2 février 2026).

Prévisions action Palantir 2026–2030 : objectifs de cours tiers

Au 7 avril 2026, les prévisions tierces sur l'action Palantir reflètent un large éventail de points de vue, façonnés par les solides résultats T4 2025 de l'entreprise, ses multiples de valorisation élevés et l'incertitude macroéconomique générale entourant la politique commerciale américaine. Les cinq résumés ci-dessous présentent une sélection d'estimations tierces recueillies durant cette période, classées de l'objectif le plus bas au plus élevé.

Benchmark (initiation Conserver)

L'analyste de Benchmark Yi Fu Lee a initié la couverture avec une recommandation Conserver et une prévision PLTR de 150 $, la plus basse parmi les courtiers actifs. Lee décrit Palantir comme un « multiplicateur de croissance convaincant » mais estime que la valorisation actuelle intègre une quasi-perfection à court et moyen terme, nécessitant une croissance annuelle soutenue des revenus de 60 % à 70 % pour éviter un risque de baisse, le ratio cours/ventes de l'action restant nettement supérieur aux niveaux que l'analyste juge soutenables (Barron's, 1er avril 2026).

UBS (Achat, objectif relevé)

L'analyste d'UBS Karl Keirstead a relevé l'objectif de cours à 12 mois de la firme à 200 $ contre 180 $, maintenant une recommandation Achat. Keirstead cite l'accélération des dépenses en IA d'entreprise et en infrastructure de données comme principal argument, notant que les prévisions de revenus relevées de Palantir pour l'exercice 2026 d'environ 7,19 milliards de dollars représentent une révision positive significative des perspectives de bénéfices (GuruFocus, 18 mars 2026).

Rosenblatt Securities (Achat, réitéré)

L'analyste de Rosenblatt Securities John McPeake a réitéré une recommandation Achat et un objectif de cours de 200 $, relevé de 150 $ plus tôt dans le trimestre. McPeake souligne l'instabilité géopolitique croissante et l'expansion des budgets de défense comme vents porteurs structurels pour le segment gouvernemental de Palantir, citant la désignation par le Pentagone de Maven AI comme programme officiel et les rapports sur l'implication de Palantir dans le développement logiciel du programme de bouclier antimissile Golden Dome (MarketBeat, 25 mars 2026).

Wedbush (Surperformance, réitéré)

L'analyste de Wedbush Dan Ives a confirmé une recommandation Surperformance et un objectif de cours de 230 $. Ives caractérise Palantir comme un catalyseur essentiel de la révolution de l'IA, citant la dynamique continue de la plateforme d'intelligence artificielle (AIP) de l'entreprise et la force soutenue des revenus commerciaux américains comme principaux moteurs sous-tendant cet objectif (MarketBeat, 16 mars 2026).

MarketBeat (aperçu du consensus)

MarketBeat a agrégé les notations de 29 analystes, plaçant le consensus à Achat modéré avec un objectif de cours moyen à 12 mois de 197,77 $. Les estimations individuelles vont de 150 $ à 260 $, avec 15 recommandations Achat, 11 Conserver et 2 Vente, reflétant une divergence persistante quant à savoir si le multiple premium de PLTR est justifié par sa trajectoire de croissance (MarketBeat, 1er avril 2026).

À retenir : parmi ces sources, les prévisions sur l'action Palantir s'échelonnent de 150 $ à 230 $ chez les courtiers identifiés, avec une moyenne multi-analystes proche de 197–198 $. Les thèmes communs incluent la dynamique de la plateforme IA et l'expansion des contrats gouvernementaux du côté haussier, et des multiples de valorisation insoutenablement élevés du côté baissier.

Les prévisions et estimations tierces sont intrinsèquement incertaines, car elles ne peuvent pas pleinement anticiper les évolutions imprévues du marché. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Cours de l'action PLTR : aperçu technique

Le cours de l'action PLTR se négocie à 147,40 $ à 10h16 UTC le 7 avril 2026, se situant juste en dessous d'un groupement dense de moyennes mobiles où les MME 20/50/100/200 jours se situent à environ 151 $ / 147 $ / 162 $ / 164 $, le cours étant actuellement en dessous des quatre (TradingView). La MME 50 jours à 146,55 $ est la seule moyenne mobile générant un signal d'achat ; le reste de la pile de MM enregistre des signaux de vente, indiquant une large pression baissière sur tous les horizons temporels. La moyenne mobile de Hull (9) à 146,74 $ affiche également un signal d'achat, offrant une référence secondaire à court terme juste en dessous du cours actuel (TradingView).

La dynamique est mixte à modérée : le RSI 14 jours se situe à 48,98, une lecture neutre qui ne reflète ni des conditions de surachat ni de survente, tandis que le niveau MACD (12, 26) de −0,61 enregistre un signal de vente, cohérent avec le tableau général baissier des MM (TradingView). L'ADX (14) affiche 19,25, en dessous du seuil de 25 généralement associé à une tendance établie, suggérant que le mouvement actuel manque de conviction directionnelle forte.

À la hausse, le pivot classique R1 à 160,35 $ représente la référence supérieure la plus proche ; une clôture journalière au-dessus de ce niveau mettrait en vue la zone R2 proche de 174,43 $. À la baisse, le point pivot classique à 148,33 $ se situe légèrement au-dessus du cours actuel et peut servir de zone d'intérêt initiale ; un mouvement soutenu en dessous du support de la MME 50 jours proche de 146,55 $ pourrait mettre en évidence le niveau S1 à 134,25 $ (TradingView, 7 avril 2026).

Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ni une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument quelconque.

Historique du cours de l'action Palantir (2024–2026)

Le cours de l'action PLTR a ouvert avril 2024 en se négociant près de 23 $, et ce qui a suivi a été l'une des progressions sur deux ans les plus spectaculaires du S&P 500. L'action a plus que triplé durant la seule année 2024, clôturant l'année à 75,24 $ le 31 décembre 2024 – un gain d'environ 226 % par rapport à son niveau de début avril – porté par une croissance accélérée des revenus, l'inclusion dans le S&P 500 en septembre 2024 et un appétit institutionnel croissant pour les valeurs exposées à l'IA.

La dynamique s'est poursuivie en 2025. PLTR a franchi la barre des 100 $ début février après de solides résultats T4 2024, atteignant brièvement 107,59 $ le 19 février 2025, avant qu'un repli général de la tech ne le ramène en dessous de 73 $ à la mi-mars. L'action s'est fortement redressée, puis a subi un nouveau coup début avril 2025 lors du choc tarifaire post-« Liberation Day », touchant un plus bas intrajournalier de 65,59 $ le 7 avril 2025. Un fort rebond a suivi durant l'été et l'automne ; PLTR a atteint un sommet intrajournalier historique de 222,05 $ le 3 novembre 2025, avant de clôturer l'année à 177,60 $ le 31 décembre 2025.

2026 a été plus turbulent. PLTR a débuté l'année à 169,19 $ le 2 janvier, rebondissant brièvement sur ses résultats T4 2025 supérieurs aux attentes avant de faiblir en février et mars. PLTR a clôturé à 147,49 $ le 7 avril 2026 – environ 12,8 % en baisse depuis le début de l'année, mais en hausse de 83,9 % en glissement annuel.