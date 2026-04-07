CFD vs. futures: le principali differenze

Cosa preferire tra CFD e futures?

La scelta “ideale” tra CFD e futures dipende dalle esigenze e dagli obiettivi che ci si prefigge quando si opera nei mercati. I CFD offrono maggiore flessibilità, non hanno date di scadenza, prevedono requisiti di capitale più bassi, e consentono di accedere a svariati mercati, motivo per cui sono uno strumento tipico delle strategie a breve termine e di quelle di diversificazione.

I futures, invece, hanno scadenze fisse e richiedono maggiori disponibilità di capitale, il che ne fa la prima scelta di coloro che prediligono contratti standardizzati e particolari tecniche di gestione del rischio.

È opportuno ricordare, però, che oltre alla negoziazione diretta in borsa, è possibile operare sui futures anche con i CFD, affidandosi a un broker di derivati per speculare sull’andamento dei prezzi. A tal fine, si adotta in genere la stessa metodologia di analisi tecnica e fondamentale applicata quando si opera sui CFD spot.

Riassumendo, i CFD rappresentano la scelta ideale se si dà priorità a flessibilità e diversità, mentre i futures (negoziati direttamente o sotto forma di CFD) sono più indicati per chi predilige un approccio strutturato operando su determinati asset, come le materie prime.