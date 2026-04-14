Negozia Takashimaya Company, Limited - 8233 CFD

Su Takashimaya Company, Limited

Takashimaya Company, Limited è una società con sede in Giappone che opera principalmente nel settore dei grandi magazzini. La Società opera in quattro segmenti di attività. Il segmento Grandi Magazzini si occupa della fornitura di merci e della gestione di buoni merce. Il segmento Immobiliare gestisce le proprietà e i centri commerciali. Il segmento finanziario si occupa dell'emissione di carte di credito e della fornitura di servizi finanziari alle società del gruppo. Il segmento Costruzioni e decorazioni è impegnato nell'attività di costruzione di interni. La Società è inoltre impegnata nella vendita per corrispondenza e in altre attività.

Il prezzo attuale dell'azione Takashimaya Company, Limited è di 1992.2 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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