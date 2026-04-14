Negozia Morgan Stanley - MS CFD

Su Morgan Stanley

MORGAN STANLEY è una società di partecipazione finanziaria. I segmenti della Compagnia includono Titoli Istituzionali, Gestione del Patrimonio e Gestione degli Investimenti. Il segmento commerciale della compagnia fornisce servizi di investimento bancario, vendita ed intermediazione finanziaria, ed altro ad aziende, governi, istituzioni finanziarie e clienti con valore netto alto-ultra-alto. Il segmento commerciale di Gestione degli Investimenti della Compagnia fornisce una gamma di servizi finanziari e soluzioni ad investitori individuali ed attività commerciali di piccole-medie dimensioni ed istituzioni trattando servizi di intermediazione bancari, attività di market-making in titoli a ricavo fisso, servizi di pianificazione finanziaria e degli investimenti, prodotti assicurativi e di rendita, prodotti di credito e di prestito, servizi bancari e piani di pensionamento. Il segmento commerciale Gestione degli Investimenti offre una gamma di prodotti e strategie di investimento.

Il prezzo attuale dell'azione Morgan Stanley è di 184.3 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Bridgestone Corporation, Office Properties, Computacenter PLC, Lovesac, Borgwarner e TP ICAP PLC. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.