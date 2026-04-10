Negozia Computacenter PLC - CCC CFD

Su Computacenter plc

COMPUTACENTER PLC è un fornitore di servizi di infrastruttura di information technology (IT). I segmenti della Società includono Regno Unito, Germania, Francia e Belgio. La Società fornisce consulenza alle organizzazioni sulla strategia IT, implementa la tecnologia e gestisce le infrastrutture dei suoi clienti. Fornisce supporto agli utenti, dispositivi e assicura la fornitura di applicazioni e dati a sostegno di singoli stili di lavoro. Le soluzioni della Società includono il centro soluzioni globali, il banco di servizio globale, il service desk di prossima generazione, la mobilità aziendale, le soluzioni di sicurezza, le soluzioni di infrastruttura fisica, le soluzioni software, i servizi della catena di approvvigionamento, i servizi definiti da software, i datacenter, i servizi cloud, la comunicazione e collaborazione unificata, i servizi di networking, il posto di lavoro contemporaneo, i servizi di consulenza e le soluzioni per la stampa. Serve i clienti nel settore pubblico, retail, e-gaming e delle industrie bancarie al dettaglio. La Società gestisce centri di operazioni infrastrutturali e service desk di gruppo in Europa, Sud Africa e Asia.

Il prezzo attuale dell'azione Computacenter PLC è di 30.7 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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