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Su Bridgestone Corporation

BRIDGESTONE CORPORATION è una società con sede in Giappone che opera principalmente nel settore dei pneumatici. L'azienda opera attraverso due segmenti di attività. Il segmento pneumatici si occupa della fornitura di camere d'aria per autovetture, autocarri, autobus, veicoli da costruzione e da miniera, veicoli industriali, macchine agricole, aerei e motocicli. Il segmento fornisce anche prodotti correlati ai pneumatici, materiali per la ricostruzione e tecnologie correlate, servizi di manutenzione e riparazione di automobili e materie prime per pneumatici. Il segmento Diversificazione fornisce prodotti chimici, come parti di automobili, schiuma uretanica e prodotti correlati, parti elettroniche di precisione, materiali industriali e prodotti per l'edilizia, materiali per tetti e articoli sportivi, come palline e mazze da golf. Il segmento fornisce anche biciclette e prodotti correlati e svolge attività finanziarie.

Il prezzo attuale dell'azione Bridgestone Corporation è di 3380.91 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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