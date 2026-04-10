Negozia Abercrombie & Fitch Co. - ANF CFD

Su Abercrombie & Fitch Co.

Abercrombie & Fitch Co. è un rivenditore specializzato multimarca omnichannel, i cui prodotti sono venduti principalmente attraverso i suoi canali digitali e i negozi di proprietà dell'azienda, oltre che attraverso vari accordi con terzi. L'Azienda offre un assortimento di capi di abbigliamento, prodotti per la cura della persona e accessori per uomo, donna e bambino nell'ambito dei due segmenti operativi basati sui marchi dell'Azienda: Hollister, che comprende i marchi Hollister e Gilly Hicks, e Abercrombie, che comprende i marchi Abercrombie & Fitch e Abercrombie Kids. La Società opera principalmente in Nord America, Europa e Asia. La Società gestisce circa 733 negozi negli Stati Uniti e 199 negozi al di fuori degli Stati Uniti.

Il prezzo attuale dell'azione Abercrombie & Fitch Co. è di 98.4 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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