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Su CNX Resources Corporation

CNX Resources Corporation è una società indipendente di gas naturale e midstream. La Società è impegnata principalmente nell'esplorazione, nello sviluppo, nella produzione e nell'acquisizione di proprietà di gas naturale nel bacino degli Appalachi. La sua attività principale è la produzione di gas naturale via gasdotto da vendere principalmente ai grossisti di gas. Inoltre, la Società gestisce e sviluppa proprietà di metano da letto di carbone (CBM) in Virginia. Il segmento della Società comprende lo Shale e il Coalbed Methane (CBM). Le proprietà di Shale estraggono gas naturale dalle formazioni di Shale in Pennsylvania, West Virginia e Ohio da circa 526.000 acri netti di Marcellus Shale e circa 610.000 acri netti di Utica Shale. Estrae CBM in Virginia da circa 282.000 acri netti di CBM nell'Appalachia centrale. Estrae inoltre gas naturale da altre posizioni petrolifere e gassose di scisto e poco profonde principalmente in Illinois, Indiana, New York, Ohio, Pennsylvania, Virginia e West Virginia da circa 1.006.000 acri netti.

Il prezzo attuale dell'azione CNX Resources Corporation è di 38.91 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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