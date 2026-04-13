Negozia Ferrovial, S.A. - FER CFD

Su Ferrovial SA

Ferrovial, S.A. è una società con sede in Spagna, impegnata nel settore delle infrastrutture di trasporto. L‘attività della Società è articolata in quattro divisioni commerciali: Servizi, Strade a pedaggio, Costruzione e Aeroporti. La divisione Servizi si concentra sulla pulizia e la manutenzione di infrastrutture pubbliche e private, strutture ed edifici, tra cui centri sportivi, strutture sanitarie e stazioni ferroviarie, nonché raccolta e trattamento dei rifiuti. La divisione Strade a pedaggio offre lo sviluppo, finanziamento e la gestione di autostrade a pedaggio. La divisione Costruzione sviluppa progetti di infrastrutture pubbliche e private, tra cui strade, ferrovie, progetti di idraulica e opere marittime. La divisione Aeroporti è specializzata nella costruzione e nella gestione di infrastrutture di aeroporti. La Società opera attraverso numerose società controllate in Europa, Americhe, Medio Oriente e Australia.

Il prezzo attuale dell'azione Ferrovial, S.A. è di 59.48 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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