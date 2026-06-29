Negozia Cheniere Energy, Inc. - LNG

Su Cheniere Energy, Inc.

Cheniere Energy, Inc. (Cheniere) è una società di infrastrutture energetiche impegnata principalmente in attività legate al GNL. L'azienda fornisce pulizia, sicurezza e GNL a società energetiche integrate, utility e società di trading energetico in tutto il mondo. La Società possiede e gestisce i terminali Sabine Pass LNG e Corpus Christi LNG. Il terminale Sabine Pass LNG si trova a Cameron Parish, in Louisiana, e dispone di impianti di liquefazione del gas naturale costituiti da cinque treni di liquefazione del gas naturale operativi per una capacità produttiva totale di circa 30 tonnellate al giorno di GNL (il Progetto SPL). Il terminale Corpus Christi LNG vicino a Corpus Christi, in Texas, possiede e gestisce tre treni per una capacità produttiva totale di circa 15 tonnellate al giorno di GNL. Inoltre, la Società gestisce un gasdotto di 23 miglia per la fornitura di gas naturale che collega il terminale GNL di Corpus Christi con diversi gasdotti interstatali e intrastatali.

Il prezzo attuale dell'azione Cheniere Energy, Inc. è di 241.54 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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