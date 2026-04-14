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Su Daiwa House Industry Co.,Ltd.

Daiwa House Industry Co., Ltd. opera nel settore delle abitazioni, delle strutture commerciali e dello sviluppo urbano. I segmenti dell'azienda comprendono l'attività di case unifamiliari, che consiste in ordini di case unifamiliari e vendite di pacchetti di case nuove con terreno; l'attività di case in affitto, che consiste nello sviluppo, nella costruzione, nella gestione, nell'esercizio e nei servizi di agenzia immobiliare di case in affitto; l'attività di condomini, che consiste nello sviluppo, nella vendita e nella gestione di condomini; Business di case esistenti, che consiste nella ristrutturazione e nei servizi di agenzia immobiliare; Business di strutture commerciali, che consiste nello sviluppo, nella costruzione, nella gestione e nell'esercizio di strutture commerciali e Business e strutture aziendali, che consiste nello sviluppo e nella costruzione di strutture logistiche, manifatturiere, mediche e infermieristiche e nella costruzione, nella gestione e nell'esercizio di strutture temporanee.

Il prezzo attuale dell'azione Daiwa House Industry Co.,Ltd. è di 4897.59 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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