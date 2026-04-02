BNP Paribas SA (BNP) s'échangeait à 83,03 € à 16h40 UTC le 2 avril 2026, dans une fourchette intrajournalière de 81,58 € à 85,25 € sur le flux de cotations de Capital.com. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Le sentiment envers BNP a pesé sur les actions au cours de la période, les valeurs bancaires européennes dans leur ensemble ayant subi des pressions dans un contexte de regain d'incertitude sur la politique commerciale américaine. Les indices bancaires européens ont accentué leurs pertes lors des ventes massives d'actions liées aux tarifs douaniers fin mars (Wall Street Journal, 31 mars 2026). La BCE a maintenu son taux de facilité de dépôt inchangé à 2,00 % lors de sa réunion du 19 mars 2026, conservant une orientation politique stable tandis que les marchés attendaient la prochaine décision du 30 avril 2026 (Robinhood, 30 avril 2026). Sur le plan national, BNP a publié un résultat net record au quatrième trimestre de 2,97 milliards d'euros pour l'exercice complet 2025, dépassant les prévisions des analystes de 2,86 milliards d'euros, tandis que le groupe a confirmé sa trajectoire 2026 et relevé ses objectifs financiers 2028 en février 2026 (Reuters, 5 février 2026).

Prévisions action BNP Paribas 2026-2030 : objectifs de cours tiers

Au 2 avril 2026, les prévisions tierces sur l'action BNP Paribas reflètent un consensus globalement constructif, façonné par les résultats annuels 2025 supérieurs aux attentes de la banque, ses objectifs financiers 2028 révisés et un contexte macroéconomique mitigé pour les valeurs financières européennes. Les synthèses suivantes résument les opinions tierces publiées entre le 20 mars et le 2 avril 2026, ou les données de consensus les plus récemment confirmées disponibles à cette date.

Keefe, Bruyette & Woods (relèvement de recommandation)

Keefe, Bruyette & Woods a relevé BNP Paribas de conserver à achat modéré, marquant un revirement par rapport à une position prudente antérieure sur le titre. Cette décision intervient dans un contexte d'amélioration de la visibilité des résultats et de confirmation par BNP de sa trajectoire de réduction des coûts pour 2026 après les résultats supérieurs aux attentes du T4 2025 (MarketBeat, 5 avril 2026).

Morgan Stanley (opinion maison, journée gestion d'actifs)

Morgan Stanley attribue à BNP Paribas une note de pondération égale avec un objectif de cours de 104 €, notant que les nouveaux objectifs de l'unité de gestion d'actifs de la banque sont « plutôt neutres par rapport au consensus ». L'analyste a souligné que BNP a réitéré son objectif de rendement des capitaux propres tangibles de 13 % d'ici 2028, que Morgan Stanley a qualifié de favorable à la trajectoire financière globale (Investing.com, 17 mars 2026).

Zacks Research (révision de recommandation)

Zacks Research a abaissé BNP Paribas d'achat fort à conserver, invoquant une modération de la tendance positive des révisions d'estimations de bénéfices qui soutenait auparavant la position plus haussière. Cette dégradation reflète une pause dans la dynamique haussière des bénéfices plutôt qu'une détérioration des fondamentaux, le consensus de BPA pour l'exercice complet étant maintenu à 5,02 € (Zacks, 6 mars 2026).

MarketScreener (objectif de cours consensus)

MarketScreener compile un consensus de 19 analystes, avec un objectif moyen à 12 mois pour l'action BNP de 101,35 €, une estimation haute de 110 € et une estimation basse de 87 € ; la note moyenne se situe à surperformance. L'écart de 23 € entre les objectifs plancher et plafond reflète des opinions divergentes sur le rythme de reprise du ROTE de BNP et le poids des vents contraires macroéconomiques sur les revenus de la banque de détail française (MarketScreener, 30 mars 2026).

Investing.com (vue d'ensemble du consensus)

Investing.com agrège 19 objectifs de cours d'analystes et rapporte un objectif moyen à 12 mois de 101,35 €, avec 14 recommandations d'achat ; l'estimation haute s'établit à 110 € et la basse à 87 €. Les analystes citent le faible ratio cours/bénéfices de BNP d'environ 8x les bénéfices prévisionnels de l'exercice 2027 et sa solide capacité de rémunération du capital comme principaux moteurs du consensus constructif (Investing.com, 2 avril 2026).

À retenir : dans ces sources, les prévisions sur l'action BNP Paribas se regroupent autour de 101-104 €, impliquant un potentiel de hausse à deux chiffres par rapport au cours de début avril de 83,03 €, la principale variance entre les sources étant liée à des opinions divergentes sur la trajectoire du ROTE, la croissance de la gestion d'actifs et le rythme de normalisation macroéconomique européenne.

Les prévisions et pronostics tiers sont intrinsèquement incertains, car ils ne peuvent pas pleinement tenir compte des évolutions de marché inattendues. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Cours de l'action BNP : analyse technique

Sur le graphique journalier du 2 avril 2026, le cours de l'action BNP Paribas s'échangeait à 83,03 €, se situant sous un ensemble dense de moyennes mobiles où les MME à 20/50/100/200 jours convergent respectivement près de 84 €/89 €/84 €/80 €. La MME à 10 jours à 82,58 € enregistre un signal d'achat, tandis que le groupe plus large de la MME à 20 jours à la MME à 100 jours affichent toutes un signal de vente, reflétant une action se négociant sous plusieurs niveaux de résistance supérieure, selon les données de TradingView au 2 avril 2026. La moyenne mobile de Hull (9) à 82,78 € s'aligne sur un signal d'achat, tandis que la ligne de base ichimoku à 88,09 € se situe sensiblement au-dessus du cours.

Le momentum était mitigé à neutre : le RSI à 14 jours s'établissait à 43,75, une lecture neutre cohérente avec l'absence de conditions de survente ou de pression de reprise. L'indice directionnel moyen à 30,06 indique qu'une tendance établie est en place, selon les données d'oscillateur de TradingView.

Sur le cadre de pivot classique, le point pivot à 84,43 € représente la référence supérieure immédiate ; une clôture journalière au-dessus de ce niveau mettrait en vue R1 près de 90,02 €. À la baisse, S1 à 75,39 € est la prochaine référence classique sous le cours actuel, la MME à 200 jours près de 79,90 € agissant comme le support de moyenne mobile à long terme le plus proche, selon TradingView (TradingView, 2 avril 2026).

Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ou une recommandation d'achat ou de vente d'un quelconque instrument.

Historique du cours de l'action BNP Paribas (2024-2026)

Le cours de l'action BNP Paribas a ouvert avril 2024 près de 66,63 € et a passé la majeure partie de cette année à progresser, avant de clôturer 2024 à 59,43 € – un niveau de fin d'année plus modeste reflétant une certaine faiblesse en fin d'année alors que le sentiment envers les banques européennes s'est refroidi.

2025 a raconté une histoire plus spectaculaire. L'action s'est fortement redressée au cours du premier semestre, grimpant vers le milieu des 80 € en août avant de reculer. Une forte correction a suivi début avril 2025 lorsque les inquiétudes tarifaires mondiales ont secoué les marchés ; BNP a atteint un plus bas de 63,88 € le 9 avril 2025. À partir de là, elle s'est redressée régulièrement, clôturant 2025 à 80,95 € – un gain d'environ 36,2 % sur l'année civile complète.

2026 a débuté calmement près de 82,03 €. BNP a ensuite fortement progressé en février, atteignant un plus haut sur deux ans de 95,61 € le 27 février 2026, avant d'inverser sa trajectoire. L'action a perdu environ 13 % depuis ce sommet au cours des cinq semaines suivantes, clôturant à 83,03 € le 2 avril 2026 – en hausse d'environ 1,2 % depuis le début de l'année et de 6,8 % sur un an.