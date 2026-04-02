Prévisions action BNP Paribas : résultats recordsBNP Paribas qui a publié des résultats records en 2025 et relevé ses objectifs pour 2028, tandis que ses actions restaient sous pression dans un contexte de faiblesse généralisée des valeurs bancaires européennes. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs
BNP Paribas SA (BNP) s'échangeait à 83,03 € à 16h40 UTC le 2 avril 2026, dans une fourchette intrajournalière de 81,58 € à 85,25 € sur le flux de cotations de Capital.com. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Le sentiment envers BNP a pesé sur les actions au cours de la période, les valeurs bancaires européennes dans leur ensemble ayant subi des pressions dans un contexte de regain d'incertitude sur la politique commerciale américaine. Les indices bancaires européens ont accentué leurs pertes lors des ventes massives d'actions liées aux tarifs douaniers fin mars (Wall Street Journal, 31 mars 2026). La BCE a maintenu son taux de facilité de dépôt inchangé à 2,00 % lors de sa réunion du 19 mars 2026, conservant une orientation politique stable tandis que les marchés attendaient la prochaine décision du 30 avril 2026 (Robinhood, 30 avril 2026). Sur le plan national, BNP a publié un résultat net record au quatrième trimestre de 2,97 milliards d'euros pour l'exercice complet 2025, dépassant les prévisions des analystes de 2,86 milliards d'euros, tandis que le groupe a confirmé sa trajectoire 2026 et relevé ses objectifs financiers 2028 en février 2026 (Reuters, 5 février 2026).
Prévisions action BNP Paribas 2026-2030 : objectifs de cours tiers
Au 2 avril 2026, les prévisions tierces sur l'action BNP Paribas reflètent un consensus globalement constructif, façonné par les résultats annuels 2025 supérieurs aux attentes de la banque, ses objectifs financiers 2028 révisés et un contexte macroéconomique mitigé pour les valeurs financières européennes. Les synthèses suivantes résument les opinions tierces publiées entre le 20 mars et le 2 avril 2026, ou les données de consensus les plus récemment confirmées disponibles à cette date.
Keefe, Bruyette & Woods (relèvement de recommandation)
Keefe, Bruyette & Woods a relevé BNP Paribas de conserver à achat modéré, marquant un revirement par rapport à une position prudente antérieure sur le titre. Cette décision intervient dans un contexte d'amélioration de la visibilité des résultats et de confirmation par BNP de sa trajectoire de réduction des coûts pour 2026 après les résultats supérieurs aux attentes du T4 2025 (MarketBeat, 5 avril 2026).
Morgan Stanley (opinion maison, journée gestion d'actifs)
Morgan Stanley attribue à BNP Paribas une note de pondération égale avec un objectif de cours de 104 €, notant que les nouveaux objectifs de l'unité de gestion d'actifs de la banque sont « plutôt neutres par rapport au consensus ». L'analyste a souligné que BNP a réitéré son objectif de rendement des capitaux propres tangibles de 13 % d'ici 2028, que Morgan Stanley a qualifié de favorable à la trajectoire financière globale (Investing.com, 17 mars 2026).
Zacks Research (révision de recommandation)
Zacks Research a abaissé BNP Paribas d'achat fort à conserver, invoquant une modération de la tendance positive des révisions d'estimations de bénéfices qui soutenait auparavant la position plus haussière. Cette dégradation reflète une pause dans la dynamique haussière des bénéfices plutôt qu'une détérioration des fondamentaux, le consensus de BPA pour l'exercice complet étant maintenu à 5,02 € (Zacks, 6 mars 2026).
MarketScreener (objectif de cours consensus)
MarketScreener compile un consensus de 19 analystes, avec un objectif moyen à 12 mois pour l'action BNP de 101,35 €, une estimation haute de 110 € et une estimation basse de 87 € ; la note moyenne se situe à surperformance. L'écart de 23 € entre les objectifs plancher et plafond reflète des opinions divergentes sur le rythme de reprise du ROTE de BNP et le poids des vents contraires macroéconomiques sur les revenus de la banque de détail française (MarketScreener, 30 mars 2026).
Investing.com (vue d'ensemble du consensus)
Investing.com agrège 19 objectifs de cours d'analystes et rapporte un objectif moyen à 12 mois de 101,35 €, avec 14 recommandations d'achat ; l'estimation haute s'établit à 110 € et la basse à 87 €. Les analystes citent le faible ratio cours/bénéfices de BNP d'environ 8x les bénéfices prévisionnels de l'exercice 2027 et sa solide capacité de rémunération du capital comme principaux moteurs du consensus constructif (Investing.com, 2 avril 2026).
Les prévisions et pronostics tiers sont intrinsèquement incertains, car ils ne peuvent pas pleinement tenir compte des évolutions de marché inattendues. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Cours de l'action BNP : analyse technique
Sur le graphique journalier du 2 avril 2026, le cours de l'action BNP Paribas s'échangeait à 83,03 €, se situant sous un ensemble dense de moyennes mobiles où les MME à 20/50/100/200 jours convergent respectivement près de 84 €/89 €/84 €/80 €. La MME à 10 jours à 82,58 € enregistre un signal d'achat, tandis que le groupe plus large de la MME à 20 jours à la MME à 100 jours affichent toutes un signal de vente, reflétant une action se négociant sous plusieurs niveaux de résistance supérieure, selon les données de TradingView au 2 avril 2026. La moyenne mobile de Hull (9) à 82,78 € s'aligne sur un signal d'achat, tandis que la ligne de base ichimoku à 88,09 € se situe sensiblement au-dessus du cours.
Le momentum était mitigé à neutre : le RSI à 14 jours s'établissait à 43,75, une lecture neutre cohérente avec l'absence de conditions de survente ou de pression de reprise. L'indice directionnel moyen à 30,06 indique qu'une tendance établie est en place, selon les données d'oscillateur de TradingView.
Sur le cadre de pivot classique, le point pivot à 84,43 € représente la référence supérieure immédiate ; une clôture journalière au-dessus de ce niveau mettrait en vue R1 près de 90,02 €. À la baisse, S1 à 75,39 € est la prochaine référence classique sous le cours actuel, la MME à 200 jours près de 79,90 € agissant comme le support de moyenne mobile à long terme le plus proche, selon TradingView (TradingView, 2 avril 2026).
Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ou une recommandation d'achat ou de vente d'un quelconque instrument.
Historique du cours de l'action BNP Paribas (2024-2026)
Le cours de l'action BNP Paribas a ouvert avril 2024 près de 66,63 € et a passé la majeure partie de cette année à progresser, avant de clôturer 2024 à 59,43 € – un niveau de fin d'année plus modeste reflétant une certaine faiblesse en fin d'année alors que le sentiment envers les banques européennes s'est refroidi.
2025 a raconté une histoire plus spectaculaire. L'action s'est fortement redressée au cours du premier semestre, grimpant vers le milieu des 80 € en août avant de reculer. Une forte correction a suivi début avril 2025 lorsque les inquiétudes tarifaires mondiales ont secoué les marchés ; BNP a atteint un plus bas de 63,88 € le 9 avril 2025. À partir de là, elle s'est redressée régulièrement, clôturant 2025 à 80,95 € – un gain d'environ 36,2 % sur l'année civile complète.
2026 a débuté calmement près de 82,03 €. BNP a ensuite fortement progressé en février, atteignant un plus haut sur deux ans de 95,61 € le 27 février 2026, avant d'inverser sa trajectoire. L'action a perdu environ 13 % depuis ce sommet au cours des cinq semaines suivantes, clôturant à 83,03 € le 2 avril 2026 – en hausse d'environ 1,2 % depuis le début de l'année et de 6,8 % sur un an.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
BNP Paribas (BNP) : avis des analystes Capital.com
BNP Paribas a réalisé une reprise notable au cours des deux dernières années, passant du milieu des 60 € début 2024 à un plus haut sur deux ans de 95,61 € fin février 2026, soutenue par des résultats records au T4 2025, des objectifs financiers 2028 relevés et une réévaluation plus large des actions bancaires européennes. Le programme de réduction des coûts de la banque et l'amélioration de sa capacité de rémunération du capital ont attiré un regain d'intérêt institutionnel, les objectifs de consensus des analystes se regroupant autour de 101-104 €. Cela dit, l'action a depuis fortement reculé à 83,03 €, rappelant que les récits fondamentaux positifs n'isolent pas les actions des vents contraires macroéconomiques. Le regain d'incertitude sur la politique commerciale et les perspectives de croissance qui s'assombrissent pour la zone euro présentent des risques de baisse significatifs pour les hypothèses de bénéfices.
Pour l'avenir, la trajectoire des taux de la BCE reste un facteur clé : un cycle d'assouplissement plus rapide que prévu pourrait comprimer les marges d'intérêt nettes et peser sur les revenus, tandis qu'un rythme plus graduel pourrait soutenir la rentabilité. Les ambitions croissantes de BNP en matière de gestion d'actifs offrent une source potentielle de diversification des revenus de commissions, bien que ses objectifs 2030 aient suscité une réaction mesurée de la part des analystes, qui ont noté qu'ils étaient globalement conformes, plutôt qu'en avance, aux attentes du consensus existant.
Sentiment des clients Capital.com sur les CFD BNP Paribas
Au 2 avril 2026, le positionnement des clients Capital.com sur les CFD BNP Paribas montre 94,3 % d'acheteurs et 5,7 % de vendeurs, plaçant les acheteurs en avance de 88,6 points de pourcentage et situant le sentiment fermement en territoire d'achat massif, unilatéral vers les positions longues. Ce degré de biais est notable, une majorité écrasante des positions ouvertes étant actuellement du côté long. Cet instantané reflète les positions ouvertes sur Capital.com au moment de la rédaction et peut changer rapidement en fonction de l'évolution des conditions de marché.
Synthèse – BNP Paribas 2026
- Au 2 avril 2026 à 16h40 UTC, BNP Paribas (BNP) s'échangeait à 83,03 €, dans une fourchette intrajournalière de 81,58 € à 85,25 €.
- Les données d'oscillateur de TradingView montrent le RSI à 14 jours à 43,75, une lecture neutre, avec l'indice directionnel moyen à 30,06 indiquant qu'une tendance établie était en place.
- Le cours se négociait sous le groupe des MME à 20/50/100 jours, le point pivot classique à 84,43 € agissant comme référence supérieure immédiate et la MME à 200 jours près de 79,90 € comme support à long terme le plus proche.
- Les principaux moteurs incluent les résultats records du T4 2025 de BNP supérieurs aux attentes, les objectifs financiers 2028 relevés et le maintien par la BCE de son taux de dépôt à 2 % lors de sa réunion de mars 2026.
- Le regain d'incertitude sur la politique commerciale américaine et les ventes massives d'actions européennes liées aux tarifs douaniers ont pesé sur le secteur bancaire dans son ensemble fin mars et début avril 2026.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
FAQ
Qui détient le plus d'actions BNP Paribas ?
BNP Paribas possède une base d'actionnaires large, et la structure de détention peut évoluer dans le temps à mesure que les institutions, les gestionnaires d'actifs et autres investisseurs ajustent leurs positions. Dans de nombreux cas, les participations les plus importantes sont détenues par de grands investisseurs institutionnels plutôt que par un seul actionnaire privé de contrôle. Pour vérifier qui détient le plus d'actions BNP Paribas à un moment donné, les traders doivent consulter les dernières divulgations d'actionnariat de la société, le rapport annuel ou les déclarations boursières, car ceux-ci fournissent l'image la plus actuelle.
Quelle est la prévision du cours de l'action BNP Paribas sur 5 ans ?
Il n'existe pas de prévision unique vérifiée sur cinq ans pour l'action BNP, car les projections à long terme varient considérablement entre les analystes et les fournisseurs de prévisions. La plupart des objectifs tiers publiés se concentrent sur les 12 prochains mois plutôt que sur une période complète de cinq ans. Sur un horizon plus long, le cours de l'action BNP Paribas pourrait être influencé par les taux d'intérêt, les conditions de crédit, les rémunérations du capital, la réglementation et le contexte de croissance plus large de la zone euro. Les prévisions à long terme doivent donc être traitées comme spéculatives plutôt que certaines.
BNP Paribas est-elle une bonne action à acheter ?
La question de savoir si BNP Paribas est une bonne action à acheter dépend des objectifs individuels, de la tolérance au risque, de l'horizon temporel et de la vision du secteur bancaire. Certains analystes ont souligné des facteurs favorables tels que la performance des résultats, le potentiel de rémunération du capital et la valorisation, tandis que d'autres restent prudents en raison des risques macroéconomiques et de la pression sur les banques européennes. Cela signifie que l'action peut séduire certains acteurs du marché mais pas d'autres. C'est pourquoi il est important de traiter la recherche comme une information, et non comme une recommandation.
L'action BNP Paribas peut-elle monter ou descendre ?
L'action BNP Paribas pourrait évoluer dans l'une ou l'autre direction, selon la façon dont les facteurs spécifiques à l'entreprise et au marché se développent. Un potentiel de hausse pourrait provenir de résultats plus solides, de rémunérations du capital résilientes ou d'une amélioration du sentiment envers les banques européennes. Un potentiel de baisse pourrait découler d'une croissance plus faible, de marges d'intérêt réduites, d'incertitudes politiques ou d'une pression plus large sur les marchés actions. Les niveaux techniques peuvent également façonner l'action des prix à court terme, mais ils ne garantissent pas les résultats. Les marchés restent incertains, donc des scénarios haussiers et baissiers sont possibles.
Devrais-je investir dans l'action BNP Paribas ?
Vous seul pouvez décider si BNP Paribas correspond à votre approche d'investissement, et cette décision doit être basée sur votre propre situation financière et votre appétit pour le risque. Cet article ne fournit pas de conseil en investissement et ne recommande pas d'acheter ou de vendre des actions BNP Paribas. Il présente plutôt des prévisions tierces, l'historique récent des cours, des indicateurs techniques et des données de sentiment pour aider à cadrer la discussion. Si vous envisagez une décision d'investissement, il peut être utile de comparer plusieurs sources et d'évaluer soigneusement les risques.
Puis-je trader les CFD BNP Paribas sur Capital.com ?
Oui, vous pouvez trader les CFD BNP Paribas sur Capital.com. Le trading de CFD sur actions vous permet de spéculer sur les mouvements de prix sans posséder l'actif sous-jacent et de prendre des positions longues ou courtes. Cependant, les contrats sur différence (CFD) se négocient sur marge, et l'effet de levier amplifie à la fois les profits et les pertes. Vous devez vous assurer de comprendre le fonctionnement du trading de CFD, évaluer votre tolérance au risque et reconnaître que des pertes peuvent survenir rapidement.