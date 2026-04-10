Négociation BNP Paribas - BNP CFD
À propos de BNP Paribas SA
BNP Paribas SA est une institution bancaire internationale basée en France. Elle organise ses activités en deux grands domaines d'activité: Retail Banking & Services (RBS) et Corporate Institutional Banking (CIB). RBS couvre Domestic Markets et International Financial Services. Domestic Markets comprend les réseaux de banque de détail en France, en Italie, en Belgique et au Luxembourg, ainsi que certaines divisions de banque de détail spécialisées. International Financial Services regroupe l'ensemble des activités de banque de détail hors de la zone euro, réparties entre l'Europe Méditerranée et BancWest aux États-Unis, ainsi que les activités de finance personnelle, d'assurance, de patrimoine et de gestion d'actifs. CIB fournit des services bancaires aux entreprises, des marchés mondiaux (titres à revenu fixe, devises et matières premières, ainsi que des services d'actions et de premier ordre) et des services de titres à des sociétés de gestion, des institutions financières et d'autres sociétés. BNP Paribas SA est la société mère du Groupe BNP Paribas.
- IndustrieBanks
- Adresse16 boulevard des Italiens, PARIS, France (FRA)
- Employés189765
- CEOJean-Laurent Bonnafe