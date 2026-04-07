Qué es el indicador de rango verdadero medio

El ATR fue creado en 1978 por el analista técnico J. Welles Wilder, Jr. y publicado en su libro «Nuevos conceptos sobre sistemas técnicos de operación en bolsa».

Si alguien quiere calcular el rango verdadero medio, debe tener en cuenta los tres componentes siguientes:

Diferencia entre el máximo actual y el cierre anterior

Diferencia entre el mínimo actual y el cierre anterior

La diferencia entre el máximo actual y el mínimo actual

Tras calcular esas cifras, deben elegir la más alta. Ese es el rango verdadero, o TR (del inglés, True Range).

*Los desempeños pasados no son un indicador fiable de resultados futuros

Una vez que hayan encontrado el rango real, tendrán que tomar una serie de períodos de tiempo. Pueden ser horas, días, semanas, meses o, incluso, años. En su libro, Wilder propone 14 períodos. Ese es el número más utilizado, aunque los traders pueden utilizar más o menos si lo desean.

A continuación, deben calcular el intervalo real de esos períodos (por ejemplo, de 14 días) y hallar la media de ellos. Este número final es el rango verdadero medio y muestra el movimiento medio del precio durante el período de tiempo en cuestión.

Fórmula del ATR

Alternativamente, el ATR puede calcularse mediante la siguiente fórmula:

ATR = (ATR anterior * (n - 1) + TR) / n] En donde n = número de períodos TR = rango verdadero

Ejemplo de trading con el rango verdadero medio

Veamos ahora un ejemplo real del rango verdadero medio. El indicador está disponible en la mayoría de las plataformas de trading y aparecerá como un panel independiente debajo del gráfico de precios.

*Los desempeños pasados no son un indicador fiable de resultados futuros

Como se puede ver en la imagen, el ATR no refleja exactamente el precio. Sin embargo, sí muestra cuándo el precio habría sido más volátil. De hecho, si nos fijamos en el gráfico, podemos ver que, cuando el activo estaba en su precio más alto, tenía algo así como una volatilidad media.

Otra cosa que merece la pena destacar es que el rango verdadero medio se escribe como valor absoluto, en lugar de como porcentaje. Esto significa que un activo que ronde los $1,000 tendrá un ATR más alto que otro que valga alrededor de $10.

Como resultado, el primero podría registrar un cambio más notable en su ATR al subir $100 que el segundo al subir $5, a pesar de que el primer activo suba un 10% y el segundo un 50%. Los traders deben ser conscientes de ello y no utilizar las mediciones del ATR de forma aislada a la hora de diseñar su estrategia de rango verdadero medio.